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Євросоюз хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів РФ, - Bloomberg

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Євросоюз вивчає можливість створення спеціальної прокуратури, яка б розслідувала воєнні злочини, скоєні в Україні Росією.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За їхніми даними, ідея створити орган, до якого увійдуть прокурори України та інших країн, цього тижня набула широкої підтримки з боку членів ЄС.

Як зазначає Bloomberg, Єврокомісія обговорює з Європейським агентством зі співробітництва органів юстиції повноваження пропонованої міжнародної структури та інші питання.

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Водночас переговори про спеціальний міжнародний трибунал щодо України продовжують ув'язати в юридичних суперечках, зазначає агентство.

Нагадаємо, що Європейський Союз хоче якнайшвидшого притягнення до відповідальності за воєнні злочини росіян в Україні, заявили міністри юстиції країн ЄС. При цьому вони розходяться у думках щодо методів, як порушувати кримінальну справу, шукати докази та фінансувати компенсацію збитків.

Автор: 

прокуратура (3669) Євросоюз (13341) воєнні злочини (1853)


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Ну хоч так.Щоб ми робили без допомогі заходу і Америки.Ми вам будемо дякувати.І ми знаем за що.Бо у нас навіть реформою назвали засекречений армейський раціон,тоб то яйця фаберже.
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27.01.2023 19:07 Відповісти
зареєстрований... Реєстрація: 27 січня 2023...щось не так з коментами
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27.01.2023 19:33 Відповісти
воно ще й собі лайкає...
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27.01.2023 21:35 Відповісти
Це добре!

ху&ло повинен бути засудженний.

Дуже багато людей на планеті Земля бажають бачити його страченим
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28.01.2023 06:41 Відповісти
 
 