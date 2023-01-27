Суд у справі Атрошенка пішов на перерву, - Кличко заявив про тиск на місцеве самоврядування
Мер Києва Віталій Кличко вважає справу про відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка тиском на місцеве самоврядування.
Про це він сказав після оголошення перерви судового засідання у Львівському апеляційному суді, інформує Цензор.НЕТ.
"В перший раз в історії України, за 30 років, міського голову хочуть позбавити повноважень які надала йому громада. Це прецедент - і ми ні в якому разі такого не повинні допустити. Тому що самоврядування - це базис, підґрунтя будь-якої демократичної держави", - заявив Кличко.
За словами мера Києва, не можна позбавляти міського голову Чернігова Владислава Атрошенка посади за те, що той хотів евакуювати свою родину з оточеного міста, залишившись захищати Чернігів.
"Чернігів був вже майже в повній облозі. Атрошенко там залишився і навіть отримав нагороду від Президента "За мужність". І зараз знаходять причину, щоб його позбавити повноважень мера – "не на тій автівці виїхала родина". Це дуже сумнівне питання", - зазначив Кличко.
Мер Львова Андрій Садовий, який був присутній на суді, також виступив на підтримку Владислава Атрошенка. На його думку, кошти, витрачені на судові процеси по справі Атрошенка, краще було б віддати на військо.
"Краще б ці кошти потратити - допомогти військовим, ніж триває цей суд. Суд за що? За те, що мер вивіз дружину і двох дітей, щоб сховати їх, щоб вони не попали в окупацію? Ну, вибачте. Мені здається, кожен має робити добре свою роботу, тому я вірю, що суд прийме законне рішення в рамках українського законодавства", - наголосив Садовий.
В свою чергу, мер Чернігова Владислав Атрошенко подякував всім, хто прийшов на суд його підтримати.
"Друзі, я хочу всім подякувати, хто приїхав і з Чернігівської області, і людям з усієї України. І особлива подяка за підтримку Андрію Івановичу і Віталію Володимировичу, всім мерам обласних центрів, які є тут. Це дуже важливо. Україна переможе!" - сказав Атрошенко.
Засідання апеляційного суду Львівської області по справі відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка продовжиться у середу, 1 лютого, о 10-й ранку.
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А САМ ЦІ ЗАКОНИ ДЕСЯТКИ РАЗІВ ПОРУШУВАВ З 2019 РОКУ
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака. "Плівки Єрмака" про продаж держпосад братом Андрея Єрмака Денисом Єрмаком (березень 2020). Справа була передана Іриной Венедіктовой з МВС до СБУ Баканова
23) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року .
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
32)Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
33) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
34) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
35) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
36) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
37) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
38) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
39) Закриття єдиного англомовного видання в Україні Kyiv Post через тиск Зеленського за чесне висвітлення ситуації в Україні (Михайло Ткач) Ексзаступниця головного редактора видання Ольга Руденко повідомила про те, що видання після 26 років припинило існування (8 листопада 2021)
40) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
41) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
42) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
43) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
44) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
45) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар, Каланчак - постанова Кабінету Міністрів № 890 від 28.10.2019го), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
46) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
47) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
48) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
49) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
50) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
51) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
52) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
53) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
54) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
55) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
56) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
57) Скандальний заклик міністра культури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
58) Позбавлення акредитації журналістів CNN і SkyNews після репортажів з визволеного Херсону 13.11.22. Дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, бо в Херсон ще не приїхав Зеленський
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Каталог помилок Зеленського (можливо планових) пізніше вийде в томах! А головна помилка народу - в 2019 році обрати в президенти аніматора для дорослих з запросами гумору не вище брючного реміня...
Кров'ю відхаркуємо цей вибір. Суспільство, в якому більшість громадян щіро впевнені, що професійний телевізійний комік в умовах війни здатний керувати державою разом із командою людей, які нічим в своєму житті не займалися, окрім самодіяльної сатири, є суспільством з деградуючою політичною культурою, суспільством, не здатним до позитивного державотворення, суспільством глибоко хворим. І ця інфекція популізму може призвести до смерті державного організму.
Щодо особистості самого Зеленського - то він не народився політиком. Певних речей він не розуміє, і ніколи не зможе їх осягнути, навіть якщо 150 радників це йому пояснять. У нього немає політичної інтуїції, у нього немає розуміння, як влаштований ******** світ, у нього немає здатності уявити наслідки своїх дій. Він - людина, яка реактивно і тактично реагує на виклики. І багато людей, хто за нього голосував, і кого за останні роки не зачепила крилом смерть близьких, будуть ще довго йому по-людські співчувати за те, що він людина, абсолютно далека від державного управління, взяла на себе відповідальність за життя багатомільйонної країни, яка ніколи не буде йому вдячна. Що він фактично спаплюжив собі ім'я і життя цим недолугим рішенням 2019-го року. Недолугим для себе, недолугим для України, недолугим для будь-якої мислячої людини.
ЯК ЩО ОХАРАКТЕРИЗУВАТИ ГУМОР 95 КВАРТАЛУ У ДВУХ СЛОВАХ, ТО ЦЕ РУСКІЙ МІР -
"НАМ ВСЄ ДОЛЖНИ, ВСЄ ПРОДАЖНИЄ, СВОБОДА ВИБОРА ЦЕ ЛАЙНО"
Спитай у більшості з цих 30% які проголосували за Зе, що для них Україна, вони дадуть відповідь що це територія і більше нічого, про Бандеру скажуть що це бандит, про Пороха що це експлуататор який краде, про Ахметку, Коломойшу, Пінчука нічого не скажуть, бо по їх радянській памяті це їх (30%) партійні керівники, ото і вся правда, а Порох поганий, бо він і не партійний керівник і не за радянський союз і за свободу вибора, а що таке свобода вибору для радянської людини - це ії нічний жах і кошмар.
Потерпите....
Всюди, де зелені дегенерати сують свої пики, справа закінчується скандалами на всю країну!
Хотя кому это сейчас важно... Яйцегейт Резникова правит баблом...
А вдруг прокатіт
Миттю Всі меры стать підконтрольними
Бо у ОП на кожного є компромат
Ось і вся задумка зелених
Треба другий термін
І це вже боротьба
Мер коли місто було в облозі, та на день вбивали сотні мирних мешканців авіабомбами, на службовому авто дав наказ водію евакуювати закордон свою дружину та дітей. Той це зробив, там і залишив камрі службову їм в користування. За це на мера потім ДБР кримінальну справу завело, типа, використання службового авто задля власних інтересів. Мер це не заперечує, визнає, але ж справа потім стала іншою, до смішного дійшло.
Далі що.
Далі через декілька місяців вже на власному авто Тесла поїхав у відрядження закордон з водієм, доїхав до кордону, не пропустили, повернувся, заночував у Львові, та вирішив щоб водій пересік кордон віддав дружині Теслу її власну авто та забрав у неї камрі службову, все ж такі вже проїхали скільки від Чернігова до Львова. Той так і зробив.
Тим часом з'ясувалося, що бухгалтер чи кадровик, незнаю хто там цим займається в Чернігівській раді, отримав вказівку оформити наказ про відрядження, зробив це, з шаблону Ворд, як завжди, сотні раз це робив , і або провтикав, або незнав, або заплутався, що поїздка буде на власному автомобілі Тесла, а назад приїде камрі службова, записав туди камрі як на виїзд так і на повернення, а можливо спеціально це зробив, враховуючі як швидко ця інформація опинилася в НАЗК, яке і причипилося до цього, та зробило з цього адміністративну справу та штраф 3400 грн. Але суд окрім штрафу взяв та застосував інше покарання, у вигляді відсторонення від посади, в даному випадку, мера, мовляв, бо це вже не перше правопорушення, одне ж вже було цього року при евакуації дружини на що заведено кримінальну справу.
А в чому взагалі порушення? В банальній опіске менеджера по кадрам. Якби він вказав в наказі Теслу на виїзд а Камрі на повернення, то і справи адмінки цієї взагалі б не було. Але такі помилки виникають часто та мають наслідком правопорушення тільки якщо за собою далі потягнути щось наслідком негативним, наприклад, списання палива на цю подорож та нанесення збитку місцевому бюджету, тощо..Але тут же в суді було доведено, що поїздка була на власній автівки за власний кошт, тобто, збитків бюджет не має. Отже описка в наказі це просто технічна помилка бухгалтера. Суд за логікою після такого з'ясування мав би просто закрити цю адмінку за відсутності складу злочину, а він виніс штраф та позбавлення права займати посаду мера.
Ну якось так. Я не апеляційний суддя, але мені здається, розібрався в справі)))
зазначити в суді як я написав про технічну помилку щодо вказання марки авто в Наказі та докласти з цього приводу доповідну бухгалтера та довідку про вплив цієї помилки на господарські операції ( нульовий) , а також доповідну водія, де чітко заявлено, що було йому два завдання, доставити мера на конференцію, та повернути службове авто із закордону для поновлення використання в Раді. Коли перше завдання виконати не вдалося в зв'язку з тим що мера не пропустили на кордоні, він продовжив виконувати друге завдання, а саме, по поверненню з закордону в Раду службового авто. Конфлікту інтересів Ради та мера тут немає, оскільки щоб вивезти службове авто та повернути його в Чернігів, в будь якому випадку Рада повинна відправити водія та виділити кошти на транспорт яким йому добиратись закордон, а тут мер навпаки за власний кошт це профінансував та надав свою автівку, тож, для бюджету тіки прибуток та економія, наслідок- повернення майна у вигляді службового авто Ради місцевої без жодних на це витрат з боку Ради.
Не скриваючи фактів написав хто чим займався у перщі дні вторгненння рашистів і посадовці з Зе влади там були нарівні з ватою і сепарами, за що Дудіна і звільнили дуже швидко
Почекайте, Віталія з Андрієм, черга дійде і до вас..
У Атрошенка і Кличка є один спільний друг, пан Микитась.
Якось забагато у них спільних справ: Микитась+Атрошенко, Микитась+Філатов, Микитась+Кличко, Атрошенко+Кличко...
На сцені одні і ті ж актори, а глядачі ми
Тимошенко , с ОП, пригрозил Кличко, что его отправят вслед за Корбаном.
Где, сегодня, Тимошенко?