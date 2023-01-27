Суд у справі Атрошенка пішов на перерву, - Кличко заявив про тиск на місцеве самоврядування

Мер Києва Віталій Кличко вважає справу про відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка тиском на місцеве самоврядування.

Про це він сказав після оголошення перерви судового засідання у Львівському апеляційному суді, інформує Цензор.НЕТ.

"В перший раз в історії України, за 30 років, міського голову хочуть позбавити повноважень які надала йому громада. Це прецедент - і ми ні в якому разі такого не повинні допустити. Тому що самоврядування - це базис, підґрунтя будь-якої демократичної держави", - заявив Кличко.

За словами мера Києва, не можна позбавляти міського голову Чернігова Владислава Атрошенка посади за те, що той хотів евакуювати свою родину з оточеного міста, залишившись захищати Чернігів.

"Чернігів був вже майже в повній облозі. Атрошенко там залишився і навіть отримав нагороду від Президента "За мужність". І зараз знаходять причину, щоб його позбавити повноважень мера – "не на тій автівці виїхала родина". Це дуже сумнівне питання", - зазначив Кличко.

Мер Львова Андрій Садовий, який був присутній на суді, також виступив на підтримку Владислава Атрошенка. На його думку, кошти, витрачені на судові процеси по справі Атрошенка, краще було б віддати на військо.

"Краще б ці кошти потратити - допомогти військовим, ніж триває цей суд. Суд за що? За те, що мер вивіз дружину і двох дітей, щоб сховати їх, щоб вони не попали в окупацію? Ну, вибачте. Мені здається, кожен має робити добре свою роботу, тому я вірю, що суд прийме законне рішення в рамках українського законодавства", - наголосив Садовий.

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В свою чергу, мер Чернігова Владислав Атрошенко подякував всім, хто прийшов на суд його підтримати.

"Друзі, я хочу всім подякувати, хто приїхав і з Чернігівської області, і людям з усієї України. І особлива подяка за підтримку Андрію Івановичу і Віталію Володимировичу, всім мерам обласних центрів, які є тут. Це дуже важливо. Україна переможе!" - сказав Атрошенко.

Засідання апеляційного суду Львівської області по справі відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка продовжиться у середу, 1 лютого, о 10-й ранку.