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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На передовій росіян, окрім як під#р#ми, не називають, бо вони ними і є, - тенісист Стаховський

сергій,стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський розповів, чи використовує нецензурну лексику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Трибуна. 

"До початку війни матершині слова були для мене дуже незнайомі. В чеській мові, яка для мене є другою рідною, я їх використовував. Бо вони для мене були неавтентичними, тобто я не міг їх якось замінити.

А в українській та російській - ти реально розумієш, що ти кажеш. І в мене було постійно заторможення в цьому напрямку. А зараз - трішки є матів.

Так, на передовій росіян, окрім як пі####ми, не називають, бо вони ними і є", - сказав Стаховський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The New York Times написав про офіційне завершення тенісної кар’єри Стаховського, який зараз служить у Нацгвардії: "Ти адаптуєшся до обстрілу, до страху"

Автор: 

ЗСУ (7507) Стаховський Сергій (12)


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Топ коментарі
+60
Легенда українського тенісу Сергій Стаховський в Бахмуті, який зараз є однією із найгарячіших точок на карті України.


"Коли бачиш трупи, це вже не має значення. Це все сила звички, скажімо так (зітхає). На жаль, людина може адаптуватись до всього. Ми адаптувались до ракетних атак. До страху. І ми адаптувались до смерті. Ти бачиш руїни, втрачене життя, зруйноване майбутнє. В когось будинок перетворений на брухт, в когось - вбита родина. Це важко. Це чиста жорстокість. У Бахмуті ми ходили в школу, яка була фантастичною: з басейном, футбольними і баскетбольними майданчиками... Все це було знищено авіаударами. росія спричиняє смерть, руйнування та біль. Це терористична держава."
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27.01.2023 19:42
+30
Згоден на 100% із Стаховським , що з нами воюють пі@ @ раси і тупі
потвори !!
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27.01.2023 19:48
+18
Огромное уважение этому человеку. Именно это элита нации , после войны эти люди должны сменить в политике , в министерствах , в Раде прогнившую шваль , отдыхающую во время войны в Эмиратах, Монако , Таиланде.
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27.01.2023 20:03
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27.01.2023 19:39 Відповісти
Легенда українського тенісу Сергій Стаховський в Бахмуті, який зараз є однією із найгарячіших точок на карті України.


"Коли бачиш трупи, це вже не має значення. Це все сила звички, скажімо так (зітхає). На жаль, людина може адаптуватись до всього. Ми адаптувались до ракетних атак. До страху. І ми адаптувались до смерті. Ти бачиш руїни, втрачене життя, зруйноване майбутнє. В когось будинок перетворений на брухт, в когось - вбита родина. Це важко. Це чиста жорстокість. У Бахмуті ми ходили в школу, яка була фантастичною: з басейном, футбольними і баскетбольними майданчиками... Все це було знищено авіаударами. росія спричиняє смерть, руйнування та біль. Це терористична держава."
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27.01.2023 19:42 Відповісти
Згоден на 100% із Стаховським , що з нами воюють пі@ @ раси і тупі
потвори !!
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27.01.2023 19:48 Відповісти
Вини петухи опущенные
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27.01.2023 20:11 Відповісти
І тільки ми в тилах і досі політкоректно звемо їх кацапами та свинособаками...
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27.01.2023 19:43 Відповісти
дійсно, досить на свиней та собак гнати
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27.01.2023 19:55 Відповісти
Собаку зі свинею зхрестити - мені здається чудова тваринка вийде. Кацапи то взагалі не з цієї планети.
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27.01.2023 20:07 Відповісти
Від кацапів навіть у тарганів блювота.
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27.01.2023 20:08 Відповісти
Так, дійсно - у тилу повно таких прохаваних, які нудять, що не можна називати підарами "росіян/солдатів ворожої армії", бо це зневага до ворога, шапказакідатєльства..

Але! Якщо хлопці, НАШІ хлопці, які дивляться у вічі ворогу і нищать його заради України - ці хлопці називають підарів підарами - значить орки підарами і є!! І зрадососне "шапказакідатєльства" - тут ні до чого.

Підтримуємо своїх, донатимо на ЗСУ і віримо у Перемогу над рашистами.

А зрадососи хай сцяться, така в них натура. Які не є, а вони теж наші.
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27.01.2023 20:25 Відповісти
Саме так , звісно що іноді кажуть оркі , але то дійсно іноді. Зазвичай в єтері звучить "під@рська посадка" , "під@рський танк","під@рська беха" чи "група під@рів рухається з півдня"
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27.01.2023 19:46 Відповісти
Воістину під@ри вони, амінь!
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27.01.2023 19:53 Відповісти
орчатина - пі###чатина
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27.01.2023 19:53 Відповісти
Огромное уважение этому человеку. Именно это элита нации , после войны эти люди должны сменить в политике , в министерствах , в Раде прогнившую шваль , отдыхающую во время войны в Эмиратах, Монако , Таиланде.
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27.01.2023 20:03 Відповісти
Стаховсьаиф справді був би хорошим президентом. Розумний, фінансові справи вів сам, патріот-державник і головне - має честь і совість. Але саме такі йдуть на передову, а не в президенти.
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27.01.2023 20:11 Відповісти
Упс... Гадали, шо будуть асвабадітєлямі, а стали пі####ми. Краткий курс історії росії "Поворот не туди".
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27.01.2023 20:13 Відповісти
Так і є.
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27.01.2023 20:13 Відповісти
Сергій Стаховський- наша гордість. Обіграв Роджера на Уімблдоні, та зараз трощить мокшан.
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27.01.2023 20:21 Відповісти
Так була така справа у 2013-му.
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27.01.2023 21:17 Відповісти
Вообще, это именно русня любит лезть в чужую постель и поливать грязью гомосексуальные отношения. Не надо им уподобляться. В нормальном мире никому дела нет до того, кто с кем спит.
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27.01.2023 20:22 Відповісти
вообще - епітет підор, по відношенню до орків має інше значення. В цьому випадку воно вживається як мразота/зрадник/дітовбивця/мародер/окупант...
Ну і не треба подавати бажане за дійсне про "нормальний мир")) Ми бачимо як зі скрипом йде процес, як сприймаються камінг-аути, як кепкують з геїв у ситкомах)) По доброму звичайно, але і не так як дехто намагається навіяти, що ніхто просто не звертає уваги)) Звичайно звертають. Існують бари для геїв і таке інше. Якщо немає нікому діла - то навіщо влаштовувати гей-паради?! Камон?!! Хочуть заявити про себе, але навіщо?! Нікому ж немає діла)))

От і зараз - говорили про війну і орків - ні, треба сюди питання однополого кохання всунути)) Не будьте нав'язливими і можливо про вас не будуть згадувати і це врешті решт стане дійсно чимось звичайним як гоління причиндал))
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27.01.2023 20:41 Відповісти
не путай ********** с ******** Ок?
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27.01.2023 20:41 Відповісти
Вот тодько не нужно геев с ******** кацапскими сравнивать
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27.01.2023 20:58 Відповісти
Геи и ******** совсем разные понятия. ********* может стать любой.
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27.01.2023 22:41 Відповісти
в чому заключається їхній pride, поясни ?

чого вони такого досягли, що ніхто інший не досягнув ?
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28.01.2023 02:53 Відповісти
они ******** и сатанинские отродья!а Украинцы воины Добра и Света!
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27.01.2023 20:45 Відповісти
З приводу москалів Стах має рацію. Сергійко, повертайся з перемогою живий та здоровий; підростаюча молодь на корті та вино у твоїй винокурні чекають на тебе. Слава ЗСУ, слава Україні!
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27.01.2023 21:06 Відповісти
Так як ми їх тепер будемо називати: расо-підарасо чи скорочено - расдораси?
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27.01.2023 21:27 Відповісти
Скажіть будь-ласка, а чого Стаховського не обрали головою НОК України? Перестав би по-матірному...
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28.01.2023 01:40 Відповісти
Пид@р@сы из рашистским пид@росси!!
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28.01.2023 15:28 Відповісти
Стаховський татамі як він мають очолювати і МОК , і міністерство спорту!!!
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28.01.2023 15:29 Відповісти
 
 