На передовій росіян, окрім як під#р#ми, не називають, бо вони ними і є, - тенісист Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський розповів, чи використовує нецензурну лексику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Трибуна.

"До початку війни матершині слова були для мене дуже незнайомі. В чеській мові, яка для мене є другою рідною, я їх використовував. Бо вони для мене були неавтентичними, тобто я не міг їх якось замінити.

А в українській та російській - ти реально розумієш, що ти кажеш. І в мене було постійно заторможення в цьому напрямку. А зараз - трішки є матів.

Так, на передовій росіян, окрім як пі####ми, не називають, бо вони ними і є", - сказав Стаховський.

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