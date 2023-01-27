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На передовій росіян, окрім як під#р#ми, не називають, бо вони ними і є, - тенісист Стаховський
Український тенісист Сергій Стаховський розповів, чи використовує нецензурну лексику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Трибуна.
"До початку війни матершині слова були для мене дуже незнайомі. В чеській мові, яка для мене є другою рідною, я їх використовував. Бо вони для мене були неавтентичними, тобто я не міг їх якось замінити.
А в українській та російській - ти реально розумієш, що ти кажеш. І в мене було постійно заторможення в цьому напрямку. А зараз - трішки є матів.
Так, на передовій росіян, окрім як пі####ми, не називають, бо вони ними і є", - сказав Стаховський.
Топ коментарі
+60 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.01.2023 19:42
+30 Amber
показати весь коментар27.01.2023 19:48
+18 Leshek
показати весь коментар27.01.2023 20:03
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"Коли бачиш трупи, це вже не має значення. Це все сила звички, скажімо так (зітхає). На жаль, людина може адаптуватись до всього. Ми адаптувались до ракетних атак. До страху. І ми адаптувались до смерті. Ти бачиш руїни, втрачене життя, зруйноване майбутнє. В когось будинок перетворений на брухт, в когось - вбита родина. Це важко. Це чиста жорстокість. У Бахмуті ми ходили в школу, яка була фантастичною: з басейном, футбольними і баскетбольними майданчиками... Все це було знищено авіаударами. росія спричиняє смерть, руйнування та біль. Це терористична держава."
потвори !!
Але! Якщо хлопці, НАШІ хлопці, які дивляться у вічі ворогу і нищать його заради України - ці хлопці називають підарів підарами - значить орки підарами і є!! І зрадососне "шапказакідатєльства" - тут ні до чого.
Підтримуємо своїх, донатимо на ЗСУ і віримо у Перемогу над рашистами.
А зрадососи хай сцяться, така в них натура. Які не є, а вони теж наші.
Ну і не треба подавати бажане за дійсне про "нормальний мир")) Ми бачимо як зі скрипом йде процес, як сприймаються камінг-аути, як кепкують з геїв у ситкомах)) По доброму звичайно, але і не так як дехто намагається навіяти, що ніхто просто не звертає уваги)) Звичайно звертають. Існують бари для геїв і таке інше. Якщо немає нікому діла - то навіщо влаштовувати гей-паради?! Камон?!! Хочуть заявити про себе, але навіщо?! Нікому ж немає діла)))
От і зараз - говорили про війну і орків - ні, треба сюди питання однополого кохання всунути)) Не будьте нав'язливими і можливо про вас не будуть згадувати і це врешті решт стане дійсно чимось звичайним як гоління причиндал))
чого вони такого досягли, що ніхто інший не досягнув ?