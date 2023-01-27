Росіяни обстріляли Херсон та передмістя. Двоє людей загинули, є поранені. ВIДЕО 18+

Російські окупанти у п’ятницю обстріляли житлові квартали Херсона та Херсонського району, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламками від російського снаряду у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці...

Обстріляли рашисти й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла", - йдеться у повідомленні.

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Зараз лікарі борються за життя поранених.

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