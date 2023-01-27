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Новини Війна
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Росіяни обстріляли Херсон та передмістя. Двоє людей загинули, є поранені. ВIДЕО 18+

Російські окупанти у п’ятницю обстріляли житлові квартали Херсона та Херсонського району, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламками від російського снаряду у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці...

Обстріляли рашисти й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла", - йдеться у повідомленні.

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Зараз лікарі борються за життя поранених.

ОБЕРЕЖНО! ВІДЕО НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ДО ПЕРЕГЛЯДУ ОСОБАМ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ.

Автор: 

обстріл (28284) поранення (2797) смерть (6742) Херсон (3335) жертви (1785)


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Будь проклята рашиська зараза ,що б ви виздихали ,що ж ви за народ такий ? з ким ви воюєте гади з жінками і дітьми ? яка ж ви мерзота огидна,тому жодного жалю до цих варварів.
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27.01.2023 20:20 Відповісти
Такое надо безмозглой немчуре показывать.
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27.01.2023 21:42 Відповісти
 
 