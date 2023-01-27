Росіяни обстріляли Херсон та передмістя. Двоє людей загинули, є поранені. ВIДЕО 18+
Російські окупанти у п’ятницю обстріляли житлові квартали Херсона та Херсонського району, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Уламками від російського снаряду у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці...
Обстріляли рашисти й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла", - йдеться у повідомленні.
Зараз лікарі борються за життя поранених.
ОБЕРЕЖНО! ВІДЕО НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ДО ПЕРЕГЛЯДУ ОСОБАМ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ.
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володимир омельянов
показати весь коментар27.01.2023 20:20 Відповісти Мені подобається 11
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар27.01.2023 21:42 Відповісти Мені подобається 1
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