Росіянам потрібні перемовини тоді, коли їм треба перегрупувати війська на полі бою, - Зеленський

Російська сторона надсилає меседжі про мирні перемовини, лише коли їхнім військам необхідно "перегрупуватися" на полі бою в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Вони (росіяни — ред.) надсилали меседжі про мирні переговори, і ми маємо цьому докази, лише тоді, коли їм потрібен був час, щоб "перегрупуватися" на полі бою. Коли вони мали великі втрати, вони казали, що хочуть миру. Це брехня. Ми бачили, як вони говорили, що хочуть миру, а потім вночі стріляли ракетами", - сказав Глава держави.

Зеленський також додав, що переговори з росією неможливі, поки її війська знаходяться на території України.

Читайте також: Нам потрібно зараз 300-500 танків для наступальних дій, - Зеленський

"Ми сподіваємося, що як тільки росія виведе свої війська на свою територію, вони визнають свої великі помилки, і в рф буде нова влада. Ми сусіди. Тільки тоді ми будемо вирішувати цю ситуацію. Тоді, напевно, будуть можливі переговори", - сказав Президент.

За його словами, поки що не було мирних перемовин із росіянами, тому, що українська сторона не знає, з ким саме їх вести.

"Ви знаєте, поки що мирних переговорів з росією не було.. тому що ми не знаємо, з ким і про що вести ці переговори. Які мирні переговори? Нині це просто злочинці, які прийшли сюди вбивати й ґвалтували. Цим вони займаються", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський подякував Польщі за передачу 60 танків Україні: "Як і 160 років тому, ми разом, але цього разу у ворога немає шансів"