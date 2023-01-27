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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіянам потрібні перемовини тоді, коли їм треба перегрупувати війська на полі бою, - Зеленський

зеленський

Російська сторона надсилає меседжі про мирні перемовини, лише коли їхнім військам необхідно "перегрупуватися" на полі бою в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Вони (росіяни — ред.) надсилали меседжі про мирні переговори, і ми маємо цьому докази, лише тоді, коли їм потрібен був час, щоб "перегрупуватися" на полі бою. Коли вони мали великі втрати, вони казали, що хочуть миру. Це брехня. Ми бачили, як вони говорили, що хочуть миру, а потім вночі стріляли ракетами", - сказав Глава держави.

Зеленський також додав, що переговори з росією неможливі, поки її війська знаходяться на території України.

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"Ми сподіваємося, що як тільки росія виведе свої війська на свою територію, вони визнають свої великі помилки, і в рф буде нова влада. Ми сусіди. Тільки тоді ми будемо вирішувати цю ситуацію. Тоді, напевно, будуть можливі переговори", - сказав Президент.

За його словами, поки що не було мирних перемовин із росіянами, тому, що українська сторона не знає, з ким саме їх вести.

"Ви знаєте, поки що мирних переговорів з росією не було.. тому що ми не знаємо, з ким і про що вести ці переговори. Які мирні переговори? Нині це просто злочинці, які прийшли сюди вбивати й ґвалтували. Цим вони займаються", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський подякував Польщі за передачу 60 танків Україні: "Як і 160 років тому, ми разом, але цього разу у ворога немає шансів"

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) перемовини (2858)


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Топ коментарі
+11
Ич, який розумний став! Аж страшно. Ще в березні метушливо бігали по "мінському", а потім по турецькому формату. Готували підписати з кацапами зупинення вогню, і "затвердження в законі" успіхи ЗСУ. Джонсон особистим наїздом декілька разів гасив зуд зельоних на чергові підписи з Пуйлом. тепер розумний став. Ціною сотні тисяч життів українців, 8 мільйонів біженців, та втратою гігінтських територій. Які кров'ю та життями відбивати прийдеться. "Геній", якому ніколи думати стратегічно.
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27.01.2023 20:08
+6
Зеля, так шош виходить? У твого народу був Голокост, а у нашого сеньйор Голодомор?
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27.01.2023 20:26
+3
Тобто обкрадати на 4 млрд Міноборони під час війни тільки на одному тендері - це патріотизм? А тримати у раді колаборантів із опзже - це правильно? А як на рахунок патріотизму Україні - дєрьмака, татарова, дємченко, шаурми? Це також нормально?!
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27.01.2023 21:08
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"Ми сподіваємося, що як тільки росія виведе свої війська на свою територію, вони визнають свої великі помилки, і в рф буде нова влада."

Яка ж недолугість!? Чи це дурість?
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27.01.2023 20:07 Відповісти
Вас також це зачепило? Україна в ранах, а він про добровільне визнання помилок....як тільки чобіт орка перетне кордон туди.....
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27.01.2023 21:34 Відповісти
Ич, який розумний став! Аж страшно. Ще в березні метушливо бігали по "мінському", а потім по турецькому формату. Готували підписати з кацапами зупинення вогню, і "затвердження в законі" успіхи ЗСУ. Джонсон особистим наїздом декілька разів гасив зуд зельоних на чергові підписи з Пуйлом. тепер розумний став. Ціною сотні тисяч життів українців, 8 мільйонів біженців, та втратою гігінтських територій. Які кров'ю та життями відбивати прийдеться. "Геній", якому ніколи думати стратегічно.
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27.01.2023 20:08 Відповісти
ох*нно, вова! тебе Нобелевскую премию срочно нужно выписать..., за гениальное открытие! ))
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27.01.2023 20:09 Відповісти
Брєд зеленої кобили - "переговори, і ми маємо цьому докази, лише тоді, коли їм потрібен був час, щоб "перегрупуватися" на полі бою." ===" переговорів з росією не було"
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27.01.2023 20:14 Відповісти
я смотрю порохоботы ни как не успокоятся , любая критика Зеленского это есть критика президента страны и работа на кацапов , каким он бы не был он президент , и любой кто будет выступать с критикой действующего президента без особых оснований лично мной будет расцениваться как агент кремля
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27.01.2023 20:15 Відповісти
Тоді вважай мене агентом, тому що я не пробачу того що натворив цей зрадник.
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27.01.2023 20:30 Відповісти
закончится война тогда будем выставлять свои претензии , думаешь мне все в этой власти нравиться
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27.01.2023 20:38 Відповісти
Я вже не раз писав що потім з нього зліплять такого героя що і не підступишся.
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27.01.2023 21:39 Відповісти
извини но что сейчас с него сейчас не сделали героя ? Он и сейчас минимум по всей Европе пусть не самый влиятельный но наверно самый популярный человек
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27.01.2023 22:19 Відповісти
ты не представляешь какую радость ты предоставляешь козлорогим критикуя Зеленского, они там с табуреток от восторга падают
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27.01.2023 20:43 Відповісти
записуй і мене в "аґєнти хрєнля", цей підар як не був президентом так ним і не є.

до речі, записувальщик ****, а чому мовою окупанта друкуєш?
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27.01.2023 20:39 Відповісти
я тебя контроцептив материл ? оскорблял ? гандоша ты безголовая
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27.01.2023 20:45 Відповісти
***** ти кислобздійне, з "руськоязичною чєлюстью" ти помилився адресою.
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27.01.2023 20:49 Відповісти
закройся, кто ты вообще такой ты тут без году неделя резиновое изделие
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27.01.2023 20:52 Відповісти
Sir Gey Пі..Тарасов)))
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27.01.2023 20:59 Відповісти
Я вас не бачила тут в 2014 році ,ви не були тут з початку війни, а коли зеболото косячить ,то витягують з скрині ботів для защити кого? Буча, Маріуполь, Соледар.....це на совісті президента.
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27.01.2023 21:38 Відповісти
тебе сказать где я был уже 26 марта 2014 ? так что прикрой свой рот
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27.01.2023 21:45 Відповісти
Фу,як тхне руським духом. Напрямок корабля мій земляк чітко відмітив.
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27.01.2023 21:46 Відповісти
я смотрю прокладка как ты вообще что то можешь видеть ? у тебя регистрация этого года и скорей всего от кого кацапней воняет так это от тебя валюшка
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27.01.2023 21:52 Відповісти
Ваше таке високе спілкування говорить,що з вами не має про що говорити. Назвіть ключових підписників Цензор 2014,щось значне на цей час, не прокладка
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27.01.2023 21:58 Відповісти
послушай в 2014 мне было не до цензора в марте 14 я бы уже в войсках ВСУ все общение закончено ,
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27.01.2023 22:03 Відповісти
Я знайшла Матроса Кошка і Джамала , Сашу Київ і Світлану Черкаси. Я знаю їх з 2014, якщо вони є у вас на сторінці....але такого хама та ще за зе....за кого ви були в 2014? Юльку?
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27.01.2023 22:06 Відповісти
Тобто обкрадати на 4 млрд Міноборони під час війни тільки на одному тендері - це патріотизм? А тримати у раді колаборантів із опзже - це правильно? А як на рахунок патріотизму Україні - дєрьмака, татарова, дємченко, шаурми? Це також нормально?!
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27.01.2023 21:08 Відповісти
перистатьстрилять и атвестивайска....(2019)
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27.01.2023 20:18 Відповісти
Зеля, так шош виходить? У твого народу був Голокост, а у нашого сеньйор Голодомор?
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27.01.2023 20:26 Відповісти
а як же "пєрєстать стрєлять"? і "просто пасматрєть в глаза путєну"? вже не тренді?
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27.01.2023 20:37 Відповісти
Вже давно, якщо не помітили
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27.01.2023 20:47 Відповісти
i коли такі переговори раніше були?
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27.01.2023 21:01 Відповісти
 
 