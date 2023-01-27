Проти Єрмака та інших "представників вищого керівництва" буде проводитися операція з дискредитації, - ГУР МО та Генштаб
За даними української розвідки, найближчим часом може бути запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.
Про це йдеться у повідомленнях ГУР та Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, за даними розвідки, дискредитаційна кампанія може бути спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та ін.
Серед іншого, дискредитаційна кампанія також може включати "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.
"Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Приходишь устраиваться хоть в жек и сообщаешь, мои родители живут в россии, офицеры гру+ фсб, а тебе ответ - иди нах, дорогой русского кора***.
А тут агент возглавляет и МИД, и Министерство обороны резника, и руководитель шмыгаля, и ответственный за переговоры на все темы, и обмен заложников, и зубная паста президента, и поставка танков в Украину.
Кто ***, це??? Що за чмо???
Що конкретно погане він зробив, по факту, не так що хтось просто звинувачує, а є факт.
Землю продав? Чи податки підвищив касові апарати підприємцям, чи приватизував якийсь державний металургійний комбінат та став мільярдером?
Ніде не бачив нічого конкретного, але багато говнокидання без приведення якихось доказів або більш менш чітких аргументів.
Та в чому відбілювання?
Просто наведіть якись приклад, хоч один, чому його так не *******, в чому причина? Мені реально цікаво.