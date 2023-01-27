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Проти Єрмака та інших "представників вищого керівництва" буде проводитися операція з дискредитації, - ГУР МО та Генштаб

єрмак

За даними української розвідки, найближчим часом може бути запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.

Про це йдеться у повідомленнях ГУР та Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за даними розвідки, дискредитаційна кампанія може бути спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та ін.

Серед іншого, дискредитаційна кампанія також може включати "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

"Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії

Автор: 

розвідка (3856) Резніков Олексій (1445) Єрмак Андрій (1371) дискредитація (11)


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Топ коментарі
+168
Ім не потрібна спецоперація.Вони сами себе дискридитували.
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27.01.2023 20:16
+133
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27.01.2023 20:16
+109
если чтото начудили, значит это спец орперация русских....гениально
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27.01.2023 20:16
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Це означає, що американські аудітори вже щось нарили?
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28.01.2023 20:10 Відповісти
ГУР працює на упередження? знає кицька чиє м'ясо з'їла?
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28.01.2023 20:13 Відповісти
Родители живут в московии, сотрудники гру, кгб(фсб).
Приходишь устраиваться хоть в жек и сообщаешь, мои родители живут в россии, офицеры гру+ фсб, а тебе ответ - иди нах, дорогой русского кора***.
А тут агент возглавляет и МИД, и Министерство обороны резника, и руководитель шмыгаля, и ответственный за переговоры на все темы, и обмен заложников, и зубная паста президента, и поставка танков в Украину.
Кто ***, це??? Що за чмо???
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28.01.2023 20:18 Відповісти
Скажеш погане про єрмака- пов'яжуть як агента фсб, до цього йде.
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28.01.2023 20:24 Відповісти
Хотів би я подивитись на того компроментувальника, який зміг би скомпроментувати єрмака більше, ніж той сам себе компроментує!
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28.01.2023 20:40 Відповісти
Я думаю, що я вже старий і геть дурний, бо чомусь не розумію, як дискредитація вищого керівництва, відноситься до завгоспа єрмака? То поясніть вже мені нарешті, які функції і за що відповідає оцей вищий керівник?
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28.01.2023 20:49 Відповісти
... сказав співжитель російського агента Гогілашвілі
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28.01.2023 21:01 Відповісти
а ну тобто крали, крадемо і крастимемо... там в кожної з цих потвор іконка з %уйлом має бути захована...
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28.01.2023 21:04 Відповісти
С победой над коррупцией и коллабарантами, придет победа над врагом на поле битвы. Только так.
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28.01.2023 21:15 Відповісти
Ніколи не розумів, чому на Єрмака в інтернеті стільки поганого постійно.
Що конкретно погане він зробив, по факту, не так що хтось просто звинувачує, а є факт.

Землю продав? Чи податки підвищив касові апарати підприємцям, чи приватизував якийсь державний металургійний комбінат та став мільярдером?
Ніде не бачив нічого конкретного, але багато говнокидання без приведення якихось доказів або більш менш чітких аргументів.
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28.01.2023 21:16 Відповісти
Єрмак, це знов ти?
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28.01.2023 21:44 Відповісти
А зараз прозрів?
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28.01.2023 21:44 Відповісти
Ні, поки, тому і запитую, а відповідей не отримую)
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28.01.2023 22:04 Відповісти
єрмак, скільки самого себе так можна відбілювати, чи ти думаешь, що всі лохи?
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28.01.2023 21:49 Відповісти
)))

Та в чому відбілювання?

Просто наведіть якись приклад, хоч один, чому його так не *******, в чому причина? Мені реально цікаво.
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28.01.2023 22:05 Відповісти
Той хто підтримує цей посил про підтримку Єрмака - працює на кремль! Крапка! Про це знають в США і тільки на український лохторат вся цоя дурня й розрахована!
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28.01.2023 21:34 Відповісти
Ага, буде з боку ревізорів з США.
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28.01.2023 21:43 Відповісти
таки американська розвідка серйозно взялась за дерьмаківців , що їх так припікає - всім повістки до монастирського треба виписати !!!
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29.01.2023 20:20 Відповісти
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