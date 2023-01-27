МЗС викликає посла Угорщини через те, що Орбан порівняв Україну з Афганістаном

Після слів прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна нібито "перетворюється на Афганістан" та на "нічийну землю", українське МЗС викликає угорського посла на килим.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко зазначив, що посол Угорщини буде викликаний до МЗС України "для відвертої розмови".

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"Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - наголосив він.