УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4339 відвідувачів онлайн
Новини
9 754 68

МЗС викликає посла Угорщини через те, що Орбан порівняв Україну з Афганістаном

орбан

Після слів прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна нібито "перетворюється на Афганістан" та на "нічийну землю", українське МЗС викликає угорського посла на килим.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко зазначив, що посол Угорщини буде викликаний до МЗС України "для відвертої розмови".

Читайте: Орбан заявив, що "Україна стає Афганістаном" та "нічийною землею"

"Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - наголосив він.

Автор: 

Угорщина (2264) дипломатія (710) МЗС (4110) посол (1097) Віктор Орбан (554) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
не тільки звіть, бийте по морді
показати весь коментар
27.01.2023 20:40
+10
Видно в угорщини така карма - бути прихвоснями у фашистів (рашистів).
показати весь коментар
27.01.2023 20:47
+8
Нужно разрывать дип отношения, и добиваться чтобы Мадярию выпнули из ЕС и НАТО, пусть вступают в состав Рашки!
В последних заявлениях Орбан уже договорился до того что назвал Украину ничейной территорией!
показати весь коментар
27.01.2023 20:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не тільки звіть, бийте по морді
показати весь коментар
27.01.2023 20:40 Відповісти
...ни нада, бо потом нашого
показати весь коментар
27.01.2023 20:42 Відповісти
не...ну хоть на спину плюнуть надо ж!!
показати весь коментар
27.01.2023 20:48 Відповісти
нада, ну ни нада, бо жінкам не личить
показати весь коментар
27.01.2023 21:01 Відповісти
так я не про нашого-нашу посла (жіночку) (послиця не про неї))))
я про посла Угорщини - йому на спину плюнути (якщо не можна за вуха натягати )))))
показати весь коментар
27.01.2023 21:07 Відповісти
можна, але все ж краще піймать на компрі - найстрашніша штука для ції гвардії, грішки є у будь-кого, але ж треба фахівці з СБУ або СЗР, а де вони, 2\3 нормальних пошабашили на рубежі 10-13 років - не витерпіли, коли навіть прибиральниці були с Данєцка...а після них - пацанва, дєткі діючих (трудоустроєнниє), а потім собствєнно фсьо
показати весь коментар
27.01.2023 21:15 Відповісти
а наш хай відбивається, і взагалі він там не треба - пусті люди, пуста земля
показати весь коментар
27.01.2023 20:53 Відповісти
там жінка, ну ...в принципі
показати весь коментар
27.01.2023 20:57 Відповісти
значить хай дряпає пазурями
показати весь коментар
27.01.2023 20:59 Відповісти
українська киця
показати весь коментар
27.01.2023 21:01 Відповісти
Іч, які зуби, гвіздка перекусить на раз (мабуть так ж і політична стійкість)
показати весь коментар
27.01.2023 21:08 Відповісти
це щоб салом закушувати ніжно з виделочки
показати весь коментар
27.01.2023 21:09 Відповісти
Звичайно, салом в шукуляді....нафіга ж той гуляш
показати весь коментар
27.01.2023 21:17 Відповісти
Люба ...така жінка представницька, орденоносець, з досвідом, а *******...телепні
показати весь коментар
27.01.2023 21:00 Відповісти
Открою тайну, не только он.
показати весь коментар
27.01.2023 20:49 Відповісти
Да ты шо? И кто же еще, кроме русских и мадярских фашистов?
показати весь коментар
27.01.2023 20:56 Відповісти
поляки, румуни..
показати весь коментар
27.01.2023 21:02 Відповісти
НАТО забув?
показати весь коментар
27.01.2023 21:12 Відповісти
а ще з альфа центавра
показати весь коментар
27.01.2023 21:30 Відповісти
Мексиканцы, зимбабвийцы
показати весь коментар
27.01.2023 21:51 Відповісти
Кабо Верде
показати весь коментар
27.01.2023 23:40 Відповісти
" Если ****** прибил,
Шкуру сдать ты не забыл?
За нее, уверен будь,
Ты поучишь что нибудь !!"
показати весь коментар
27.01.2023 20:42 Відповісти
Орбан=віслюк...хоча пробач віслюче що скривдив тебе таким порівнянням...
показати весь коментар
27.01.2023 20:45 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2023 20:46 Відповісти
Добра новина, але ж він був пустий. Аби йшов з начінкою, новина б була чудова
показати весь коментар
27.01.2023 21:17 Відповісти
Не очікував від беззубого МЗС, що це станеться, але молодці. Після такого можна і в родні говені вислати
показати весь коментар
27.01.2023 20:46 Відповісти
Видно в угорщини така карма - бути прихвоснями у фашистів (рашистів).
показати весь коментар
27.01.2023 20:47 Відповісти
подаруйте йому медальку з рузькім кораблем...
показати весь коментар
27.01.2023 20:47 Відповісти
українське МЗС викликає угорського посла на килим. ... і подякувала йому, за те, що підтримує нашу незалежність та визнає хоробрість, відважність наших громадян.
показати весь коментар
27.01.2023 20:50 Відповісти
Ви стенограму вели , писарем ?
показати весь коментар
28.01.2023 01:06 Відповісти
а разорвать дипотношения с этими шакалами никак нельзя?!
показати весь коментар
27.01.2023 20:50 Відповісти
Нет, без них не видать ЕС и НАТО.
показати весь коментар
28.01.2023 01:02 Відповісти
Нужно разрывать дип отношения, и добиваться чтобы Мадярию выпнули из ЕС и НАТО, пусть вступают в состав Рашки!
В последних заявлениях Орбан уже договорился до того что назвал Украину ничейной территорией!
показати весь коментар
27.01.2023 20:58 Відповісти
це мадярія нечийна територія, хай ****** орбан зі своїма мадярами на ханте-мансі...
показати весь коментар
27.01.2023 21:01 Відповісти
путинская подстилка, да еще без мозгов,
показати весь коментар
27.01.2023 21:02 Відповісти
что с ним церемониться, надо посадить на голодный паек,пусть у путина своего по прошайкой будет, хоть бы свой народ не позорил перед миром
показати весь коментар
27.01.2023 21:07 Відповісти
А може вже час взяти той всраний будапешт силами однієї ОМБР? А НАТО, дивись,і не помітить.
показати весь коментар
27.01.2023 21:09 Відповісти
Не уподобляйся русн
показати весь коментар
28.01.2023 01:03 Відповісти
припинення дипстосунків...
показати весь коментар
27.01.2023 21:10 Відповісти
Слабо выкинуть их из Евросоюза?
показати весь коментар
27.01.2023 21:12 Відповісти
Ну и что? Викликайте, хоть каждый день! Как венгры воевали на стороне Гитлера, так они и остались говнюками. Нахрен ту Венгрию из Евросоюза! и Вообще, следовало бы присоединить Венгрию к Австрии как политическое недоразумение (хоть и те паршивцы). Б..ь, мало им было 56-го года!
показати весь коментар
27.01.2023 21:12 Відповісти
Залишається визнати Угорщину спільником ***** і вимагати застосовання санкцій.
показати весь коментар
27.01.2023 21:33 Відповісти
Посла венгерского и вагнер военнопленного в одну 2 на 4 пусть друг другу расскажут кто есть кто.
показати весь коментар
27.01.2023 21:38 Відповісти
Ой правий був сапер Водічка, ой правий....
показати весь коментар
27.01.2023 21:43 Відповісти
Давно уже Рейтарскую пора переименовать в улицу имени сапёра Водички.
показати весь коментар
27.01.2023 21:49 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
показати весь коментар
27.01.2023 21:53 Відповісти
А ещё йорбан сказал что у нас ничейная земля. Надо вообще выслать посла *******.
показати весь коментар
27.01.2023 21:53 Відповісти
а не пора ли призвать типа венгров-украинцев ВСЕХ 100% из Берегово и т.д.... а будут выеживаться - в тюрягу на 8 лет. или всех нахрен на их родину - в венгрию к таким же засранцам. А венграм мы скоро припомним все... Срать и сцать будут кипятком... ВСЕ ***!
показати весь коментар
27.01.2023 21:54 Відповісти
Придецца мегерам на исраричискую мастосрань: мегерасрань мудянь, ашибачна апзываемую мардовским паганяловом - мишари (перекрученное в мещеру, мещерскае балота).
показати весь коментар
27.01.2023 21:59 Відповісти
бочка с дерьмом мадьярская,***** семимесячный,чтоб у тебя на пятке х-й вырос подонок ,ты за путю своего гавно жри,а хавало прикрой *****.
показати весь коментар
27.01.2023 21:59 Відповісти
В суд его, за преступное бездействие
показати весь коментар
27.01.2023 22:05 Відповісти
Може вже треба призвати мадьярв,які мають громадянство України до війська?
А як не мають,то анюлювати посвідку на проживаня?
показати весь коментар
27.01.2023 22:20 Відповісти
Треба якось його фізично ліквідувати.
показати весь коментар
27.01.2023 22:23 Відповісти
Орбана треба фізично знищити.
показати весь коментар
27.01.2023 22:29 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2023 22:32 Відповісти
Не розумію чому американці терплять його викрутаси.
показати весь коментар
27.01.2023 22:50 Відповісти
тільки розірвання дипломатичних відносин і закриття кордону
показати весь коментар
27.01.2023 23:32 Відповісти
територіальні претензії Угорщини до України в чистому вигляді
показати весь коментар
27.01.2023 23:35 Відповісти
земельки захотілось, Вяликой Мадярщини
показати весь коментар
27.01.2023 23:38 Відповісти
А з@лупу йому на комірець 😊
показати весь коментар
28.01.2023 01:11 Відповісти
это все фигня. Надо думать как реально насолить венграм.
показати весь коментар
27.01.2023 23:38 Відповісти
надо не солить, а закапывать
показати весь коментар
27.01.2023 23:41 Відповісти
Орбан забагато кокаїна нюхнув, так буває коли кремлядські брати щедро діляться
показати весь коментар
28.01.2023 00:43 Відповісти
Скільки вже Європа цього виб_ядка терпітиме? Чи йому дали там роль негласного глашатая, щоб доносити нам думки європейських країн? Якось дуже дивно. Мадярія іде врозріз з іншими країнами, а реакції ніякої.
показати весь коментар
28.01.2023 05:10 Відповісти
Немного истории венгры это племя с алтайского края росия которых отуда выгнали потом их приютили на закарпатье новидно что такие хорошие люди что и от туда их попросили . На нынешнюю тереторию они попали благодаря отказу от своей веры и принятию христианства им ее подарила римская церковь. А вы думали почему буда и пешта. Первая мировая воевали на стороне гитлера. Вобщем говнистый народец.
показати весь коментар
28.01.2023 10:53 Відповісти
орбан https://www.facebook.com/orbanviktor
показати весь коментар
28.01.2023 14:51 Відповісти
 
 