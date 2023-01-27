МЗС викликає посла Угорщини через те, що Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Після слів прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна нібито "перетворюється на Афганістан" та на "нічийну землю", українське МЗС викликає угорського посла на килим.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - написав він у фейсбуці.
Ніколенко зазначив, що посол Угорщини буде викликаний до МЗС України "для відвертої розмови".
"Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - наголосив він.
Топ коментарі
+29 alexey prus
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+10 Oleksandr Pohribnyi #550970
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+8 Taras Klunyk #551553
показати весь коментар27.01.2023 20:58
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я про посла Угорщини - йому на спину плюнути (якщо не можна за вуха натягати )))))
Шкуру сдать ты не забыл?
За нее, уверен будь,
Ты поучишь что нибудь !!"
В последних заявлениях Орбан уже договорился до того что назвал Украину ничейной территорией!
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
А як не мають,то анюлювати посвідку на проживаня?