Росіяни можуть піти 24 лютого в наступ у Донецькій та Луганській областях, - Данілов

Повторний наступ окупаційної російської армії може розпочатися 24 лютого у Донецькій та Луганській областях.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з огляду на те, що вони люди з "совка", і що до якоїсь річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі (наступу. - Ред.)", - сказав Данілов.

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За його словами, у РНБО та в лавах ЗСУ є розуміння, на яких ділянках російська армія хоче повторити наступальний маневр.

"У них (армії РФ. - Ред.) є завдання щодо Донецької та Луганської областей для того, щоб вони повністю вийшли на їхні кордони", - сказав він.

Крім того, зазначив Данілов, окупанти вже тиждень займаються розвідкою оборонних можливостей ЗСУ у напрямку Запоріжжя.

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"І зараз (у окупантів. - Ред.) там є певне накопичення військ. Ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу", - сказав він, додавши, що Силам оборони України потрібно зараз бути у максимальній концентрації та готовності, оскільки у РФ багато мобілізованих і "заліза".