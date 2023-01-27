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Новини Війна
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Росіяни можуть піти 24 лютого в наступ у Донецькій та Луганській областях, - Данілов

данілов

Повторний наступ окупаційної російської армії може розпочатися 24 лютого у Донецькій та Луганській областях.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з огляду на те, що вони люди з "совка", і що до якоїсь річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі (наступу. - Ред.)", - сказав Данілов.

Також читайте: Жодних ознак припинення війни в Україні до річниці вторгнення немає, - Білий дім

За його словами, у РНБО та в лавах ЗСУ є розуміння, на яких ділянках російська армія хоче повторити наступальний маневр.

"У них (армії РФ. - Ред.) є завдання щодо Донецької та Луганської областей для того, щоб вони повністю вийшли на їхні кордони", - сказав він.

Крім того, зазначив Данілов, окупанти вже тиждень займаються розвідкою оборонних можливостей ЗСУ у напрямку Запоріжжя.

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"І зараз (у окупантів. - Ред.) там є певне накопичення військ. Ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу", - сказав він, додавши, що Силам оборони України потрібно зараз бути у максимальній концентрації та готовності, оскільки у РФ багато мобілізованих і "заліза".

Автор: 

армія рф (17250) Данілов Олексій (1259) прогноз (1380) наступ (228)


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Топ коментарі
+10
А зараз орки що роблять?
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27.01.2023 21:54
+9
буданова апиридил?
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27.01.2023 21:52
+9
Можуть піти а можуть і не піти -- треба іх перед наступом гарненько поутюжити .
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27.01.2023 21:56
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буданова апиридил?
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27.01.2023 21:52 Відповісти
А зараз орки що роблять?
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27.01.2023 21:54 Відповісти
Кажучи словами людини не схотівшего здати аналіз сечі на наркоту - Просто отодвигают границу.
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27.01.2023 23:10 Відповісти
оракули - пустозвони...
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27.01.2023 21:54 Відповісти
аце калеса! да?
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27.01.2023 22:31 Відповісти
Друг гогилашвили данилов принял эстафету у абдристовича!
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27.01.2023 21:54 Відповісти
а зараз що?
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27.01.2023 21:55 Відповісти
Зброя є, танки прийдуть, Леопарди то точно, снаряди в дорозі, захисники мотивовані, законом новим не злякані, нагодовані дорого. Досить прогнози писати.
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27.01.2023 21:56 Відповісти
Пупкин, не бздеть. Укри в Москві скоро будуть, не даремно ж з гусеничний ППО на дах затягли
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27.01.2023 22:11 Відповісти
Можуть піти а можуть і не піти -- треба іх перед наступом гарненько поутюжити .
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27.01.2023 21:56 Відповісти
данілов, там дівчата приїхали здалеку, ти не хочеш помовчати, щоб до тебе не дійшла справа
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27.01.2023 21:56 Відповісти
Ну вот и молитесь чтоб именно там и пошли.
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27.01.2023 21:58 Відповісти
а раніше ні??? а може 23 лютого ??? нажруться і підуть...
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27.01.2023 22:12 Відповісти
Гадають на яйцях та виходить погано.
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27.01.2023 22:17 Відповісти
А вчера и сегодня они там не наступают?
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27.01.2023 22:38 Відповісти
Нічого Рєзніков закидає їх яйцями і асфальтом
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27.01.2023 22:44 Відповісти
Данила в черной кофте?
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27.01.2023 23:24 Відповісти
А що, на його думку, вони зараз роблять?
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28.01.2023 07:27 Відповісти
 
 