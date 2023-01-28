У повідомленні Генштабу ЗСУ прибрали, а потім додали прізвище Єрмака як чиновника, проти якого росіяни готують операцію для дискредитації (оновлено)

Генеральний штаб ЗСУ у своєму повідомленні про операцію росіян щодо дискредитації вищого воєнно-політичного керівництва спочатку прибрав прізвище керівника офісу президента Андрія Єрмака, яке є в повідомленні від ГУР Міноборони. А потім додав його.

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає із офіційних повідомлень ГУР та Генштабу ЗСУ.

Так, у повідомленні ГУР наводять такий перелік осіб, проти яких готуються опреації з дискредитації виглядає наступним чином: "дискредитаційна кампанія може бути спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та ін".

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У повідомленні ж Генштабу ЗСУ це ввечері 27 січня це виглядало так: "дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та інших".

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Станом на ранок 28 січня повідомлення на сторінці Генштабу ЗСУ відредагували, додавши прізвище Єрмака. Тепер у тексті йдеться: "дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та інших".

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