У повідомленні Генштабу ЗСУ прибрали, а потім додали прізвище Єрмака як чиновника, проти якого росіяни готують операцію для дискредитації (оновлено)
Генеральний штаб ЗСУ у своєму повідомленні про операцію росіян щодо дискредитації вищого воєнно-політичного керівництва спочатку прибрав прізвище керівника офісу президента Андрія Єрмака, яке є в повідомленні від ГУР Міноборони. А потім додав його.
Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає із офіційних повідомлень ГУР та Генштабу ЗСУ.
Так, у повідомленні ГУР наводять такий перелік осіб, проти яких готуються опреації з дискредитації виглядає наступним чином: "дискредитаційна кампанія може бути спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та ін".
У повідомленні ж Генштабу ЗСУ це ввечері 27 січня це виглядало так: "дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та інших".
Станом на ранок 28 січня повідомлення на сторінці Генштабу ЗСУ відредагували, додавши прізвище Єрмака. Тепер у тексті йдеться: "дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та інших".
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Бідний ГУР - пропала розвідка...
Какое у "гєнштабіста" ОСНОВАНИЕ причислять Ермака к военному и/или политическому
руководству Украины?????
..дискредитації військово-політичного керівництва України, - - "гур"
И доступ к гостайне у Верховного ЗавХоза есть?..
Пишите тогда уже, что Зеленский служит в Офисе Ермака президентом.
+1-202-712-1023 або +1-800-230-6539". До Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються», повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
проти самого генштабу ?
сам Єрмак - це суцільна ІПСО проти Ємака
ПРАВДА про фсбшно- пліснявих або неначасі, або ви «агентпутЕна».
Вава, а пояслювати, на якій підставі ТИ, гарант Конституції, дозволив завгоспу та його секретуткам, узурпувати впалу в ПАРЛАМЕТСЬКО- президентській республіці, доведеться.
Конституція України.
Стаття 5.
Єдтним джерелом влади в Україні є народ.
...
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
На семейного альбома Зеленского... "Ермак знакомит юного президента" с Черноморским флотом Одессы!
Так?
Якщо комісія зі США, що недавно прибула до України, аби контролювати поставлене озброєння, скоро заявить про розкрадання і махінації зі зброєю, то не хвилюйтеся - вони просто хочуть дискредитувати Єлдака.
Вони самі себе дискредитують.
Взагалі я рахую що для України крісло презіда і ради на 5 років то забагато. В США 4 у нас 5. За 5 років вони так вгризаються в потоки що витягнути їх дуже важко як клеща.
3 роки оптимальний термін.
Ну как, нравится вам ваш святой Генштаб?
В ОП придумали операцию по спасению ЄРМАКА.
Д Е Б И Л Ы