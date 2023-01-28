УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4258 відвідувачів онлайн
Новини
35 607 263

У повідомленні Генштабу ЗСУ прибрали, а потім додали прізвище Єрмака як чиновника, проти якого росіяни готують операцію для дискредитації (оновлено)

Генеральний штаб ЗСУ у своєму повідомленні про операцію росіян щодо дискредитації вищого воєнно-політичного керівництва спочатку прибрав прізвище керівника офісу президента Андрія Єрмака, яке є в повідомленні від ГУР Міноборони. А потім додав його.

Як інформує Цензор.НЕТ,  це випливає із офіційних повідомлень ГУР та Генштабу ЗСУ.

Так, у повідомленні ГУР наводять такий перелік осіб, проти яких готуються опреації з дискредитації виглядає наступним чином: "дискредитаційна кампанія може бути спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та ін".

Читайте: Проти Єрмака та інших "представників вищого керівництва" буде проводитися операція з дискредитації, - ГУР МО

У повідомленні Генштабу ЗСУ прибрали, а потім додали прізвище Єрмака як чиновника, проти якого росіяни готують операцію для дискредитації 01

У повідомленні ж Генштабу ЗСУ це ввечері 27 січня це виглядало так: "дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та інших".

Дивіться: Політтехнолог Петров розповів про співбесіду у Єрмака: "Я просився хоча б позаштатним радником позаштатного радника". ВIДЕО


У повідомленні Генштабу ЗСУ прибрали, а потім додали прізвище Єрмака як чиновника, проти якого росіяни готують операцію для дискредитації 02

Станом на ранок 28 січня повідомлення на сторінці Генштабу ЗСУ відредагували, додавши прізвище Єрмака. Тепер у тексті йдеться: "дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського та інших".

Також читайте: Єрмак впливає на всі органи влади в Україні, він залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики, - ЗМІ

У повідомленні Генштабу ЗСУ прибрали, а потім додали прізвище Єрмака як чиновника, проти якого росіяни готують операцію для дискредитації 03

Автор: 

Генштаб ЗС (6514) розвідка (3856) Єрмак Андрій (1371) дискредитація (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+70
Дерьмак это святое!!!!
показати весь коментар
27.01.2023 22:00
+65
А яке відношення завгосп.... ОЙ! Вибачте! ВЕРХОВНИЙ ЗАВГОСП!!!
Так от: яке він має відношення до військово-політичного керівництва країни?

Ой, як невдобно боневтіку буде відповідати на це питання! От на якій підставі це найвеличніше ніщо допустило дєрьмака до керування державою? Тільки через регулярні поставки "мівіни", яку можна і покурить, і вколоть?
показати весь коментар
27.01.2023 22:06
+58
Ну звісно, це зайве. Ітак всі знають що в часи Майдану Єрмак був правою рукою рига Ельбруса Тадеєва - керівника силового крила партії регіонів, і за сумісництвом керівника тітушок Київського Антимайдану
показати весь коментар
27.01.2023 22:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Вони вже здійснені. Не знають про яку прилетить.
показати весь коментар
28.01.2023 12:52 Відповісти
ДЕрмаку буде пропоновано зробити трійне сальто - монтале. Вибір є у кожного
показати весь коментар
28.01.2023 10:16 Відповісти
шо за нах??? Ермака !!! Common, guys!
Бідний ГУР - пропала розвідка...

Какое у "гєнштабіста" ОСНОВАНИЕ причислять Ермака к военному и/или политическому
руководству Украины?????

..дискредитації військово-політичного керівництва України, - - "гур"

И доступ к гостайне у Верховного ЗавХоза есть?..

Пишите тогда уже, что Зеленский служит в Офисе Ермака президентом.
показати весь коментар
28.01.2023 10:16 Відповісти
У нас не розвідка а медійне щоу, квартал-95, цирк. В нормальних країнах керівника розвідки ніхто не бачить і не знає. У нас усьо открито і доступно. Завтра Єрмака в попу ранять і дадуть йому мендаль за отвагу.
показати весь коментар
28.01.2023 10:18 Відповісти
Потім прибрали і знову додали -- якісь розброд і шатаніє .
показати весь коментар
28.01.2023 10:19 Відповісти
Та як же могли, бєзобразіє, єрмака пропустили
показати весь коментар
28.01.2023 10:26 Відповісти
Ніяк не надрочаться..
показати весь коментар
28.01.2023 10:20 Відповісти
Слідами московії,за "настановами Герасимова! Це вже початок "дискредитації"?!https://www.radiosvoboda.org/a/zsu-tro-front-mashyny-avtomobili/32241226.html
показати весь коментар
28.01.2023 10:22 Відповісти
По ходу кіпіш з «дискредитацією» пов'язаний з приїздом антикорупційного бюро, які ще й дали телефони гарячої лінії !
+1-202-712-1023 або +1-800-230-6539". До Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються», повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
показати весь коментар
28.01.2023 10:24 Відповісти
Та хіба то можливо, "діскредитувати" єрмака? Воно і так вже давно діскедітоване. Лайно не буває діскредітоване.
показати весь коментар
28.01.2023 10:26 Відповісти
Мабуть, це ІПСО уже діє….з єрмаком…
показати весь коментар
28.01.2023 10:30 Відповісти
носятся с этой прикацапленым чучелом, как швайнехунды с хйлом
показати весь коментар
28.01.2023 10:42 Відповісти
Дерьма-это ракавая опухоль на теле Украины
показати весь коментар
28.01.2023 10:48 Відповісти
А що, д'єрмак став "вищим політичним керіаництвом"? Взагаліто згідно посадовій інструкції він має право керувати офісом.І не більше!
показати весь коментар
28.01.2023 10:50 Відповісти
А може ця історія з всунули висунули Єрмака є іпсо
проти самого генштабу ?
показати весь коментар
28.01.2023 14:38 Відповісти
Ну, повідомили б, що нам мають сказатиь мацкалі у рамках дискредитації Ърмака. Щоб бути готовими.
показати весь коментар
28.01.2023 10:50 Відповісти
Закінчиться війна та розпочнеться роздача державних нагород, високих звань, встановлення пам'ятників, погруддів та барельєфів тим, хто був на передовому рубежі. Завгосп андрюша буде у першій п'ятірці завдяки якому країна перемогла. Його профіль буде викарбовано на монетах, його ім'ям будуть названі школи та пароплави, вулиці та цілі міста. Уявляєте, ваші діти та онуки будуть жити у Єрмаківському районі Києва або Кривого Рогу! Яке щастя та радість жити в епоху великих людей! Перемога усе простить, війна усе зпише, пам'ять відіб'є.
показати весь коментар
28.01.2023 10:51 Відповісти
Літять літакі - привіт Кібальчишу ! Їдуть пароплави- привіт Кібальчишу !
показати весь коментар
28.01.2023 11:37 Відповісти
ЦИРК

сам Єрмак - це суцільна ІПСО проти Ємака
показати весь коментар
28.01.2023 10:52 Відповісти
Нічого нового.
ПРАВДА про фсбшно- пліснявих або неначасі, або ви «агентпутЕна».
Вава, а пояслювати, на якій підставі ТИ, гарант Конституції, дозволив завгоспу та його секретуткам, узурпувати впалу в ПАРЛАМЕТСЬКО- президентській республіці, доведеться.
Конституція України.
Стаття 5.
Єдтним джерелом влади в Україні є народ.
...
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
показати весь коментар
28.01.2023 11:04 Відповісти
Єрмак- наше фсе...без нього перемоги не буде...з ним- також...)
показати весь коментар
28.01.2023 11:11 Відповісти
Вперед до капітуляції!
показати весь коментар
28.01.2023 11:33 Відповісти
Ермак - новое явление в украинском политикуме. Воспитатель Президентов...
На семейного альбома Зеленского... "Ермак знакомит юного президента" с Черноморским флотом Одессы!
показати весь коментар
28.01.2023 11:17 Відповісти
Це 5 балов !https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
28.01.2023 12:39 Відповісти
ого у ботні бомбить...дві сторінки набомбили))))
показати весь коментар
28.01.2023 11:20 Відповісти
«Не любиш фсбшного дерьмака? Ти- бот!»
Так?
показати весь коментар
28.01.2023 13:00 Відповісти
а навіщо його любити чи не любити ?
показати весь коментар
30.01.2023 09:11 Відповісти
Чому ще можна здивуватись в країні якою править банда парікмахерів.
показати весь коментар
28.01.2023 11:24 Відповісти
І сміх і гріх. Їй Богу навіть не хочеться цю комедію коментувати
показати весь коментар
28.01.2023 11:27 Відповісти
ФСБ просило додати.
показати весь коментар
28.01.2023 11:31 Відповісти
ЗЄльону соплю гоняють туда-сюда
показати весь коментар
28.01.2023 11:37 Відповісти
Заради єрмака цю об'яву і зробили, а коли його виключили, то сенс об'яви зник, тож довелося повертати.
показати весь коментар
28.01.2023 11:48 Відповісти
Це якийсь ********* цирк! Операція по дискредитації Генштабу почалася з цього дебільного повідомлення. Просто видаліть його геть, блд!
Якщо комісія зі США, що недавно прибула до України, аби контролювати поставлене озброєння, скоро заявить про розкрадання і махінації зі зброєю, то не хвилюйтеся - вони просто хочуть дискредитувати Єлдака.
показати весь коментар
28.01.2023 11:49 Відповісти
Єрмак - агент ФСБ, дискредитувати тут нічого!
показати весь коментар
28.01.2023 11:52 Відповісти
А не треба нічого підготовлювати. ОПа зробила це сама під час вагнергейту і саботажем оборонної програми України на протязі 2019-2023 років.
Вони самі себе дискредитують.
Взагалі я рахую що для України крісло презіда і ради на 5 років то забагато. В США 4 у нас 5. За 5 років вони так вгризаються в потоки що витягнути їх дуже важко як клеща.
3 роки оптимальний термін.
показати весь коментар
28.01.2023 12:05 Відповісти
Shtirlic prinyal ogon' na sebya !!!
показати весь коментар
28.01.2023 12:06 Відповісти
І як тепер розцінити звільнення зеленським заступника єрмака - Тимошенка? Це вже іпсо чи ще ні?
показати весь коментар
28.01.2023 12:09 Відповісти
Медики и очевидцы говорят, что при белой горячке , алкоголики и наркоманы видят зеленых чертей. Что мы сегодня же наблюдаем у свидетелей куйла и ну сами знаете у кого
показати весь коментар
28.01.2023 12:14 Відповісти
А тим медикам та очевидцям їхні розговори ОПа оплачуює ще тими грошима, що бабушка Беня з ПриватБанку вкрала, чи вже тими, що Резніков на харчах для ЗСУ накалядував?
показати весь коментар
28.01.2023 13:04 Відповісти
пепастого?
показати весь коментар
29.01.2023 04:34 Відповісти
Вони самі себе так дискредитували, що більше вже не має куди!!! Залишили ФСБ без роботи і зробили все самі!
показати весь коментар
28.01.2023 12:14 Відповісти
Так ! ФСБ з обома Єрмаками може пити вже шампаське !
показати весь коментар
28.01.2023 12:34 Відповісти
Кому воно на.уй потрібно і ця інфа на.уя вона нам потрібна.Незабаром будуть сводки з ОП для зеленоухих як спалося, як е.лося,як пос.ав, як піс.яв
показати весь коментар
28.01.2023 12:23 Відповісти
Єрмак шредінгера.
показати весь коментар
28.01.2023 12:38 Відповісти
Точно десь обісрався, а лайно прибрати не змогли.
показати весь коментар
28.01.2023 12:39 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2023 13:13 Відповісти
Прийде час американці все розкажуть, так як коли настав час розказати про здачу півдня і підготовку до війни, що шашличнику довелося ручну шлюшку муслєсучку визвати і почати розказувати правду, а через пару днів днів стаття в американській пресі .
показати весь коментар
28.01.2023 13:13 Відповісти
Это просто цирк. Идет война а они занимаются черт знает чем. Гнать всех к чертовой матери.
показати весь коментар
28.01.2023 13:27 Відповісти
Гнати - це ***** до пекла!
показати весь коментар
29.01.2023 04:35 Відповісти
Контора офіса працює на "упєрєжєніє"...но лохи вірять ...
показати весь коментар
28.01.2023 13:31 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2023 14:16 Відповісти
Оця вся історія з всунули Єрмака висунули Єрмака й є САМЕ ІПСО , він зажадав мати головну роль у цьому спектаклі 😆, як продюсер й режисер . Колись так собі давав роль Рязанов у свїх фільмах , вір давав незначні а оце на ГОЛУБОМ ГЛАЗУ НЕ СТІСНЯЄТЬСЯ
показати весь коментар
28.01.2023 14:27 Відповісти
Ірмак, резніков, данилов - вони себе вже давно скомпрометували. Не кажучи вже за таких п-болів як обдристович.
показати весь коментар
28.01.2023 15:06 Відповісти
Кому на хер нужен єтот использованный гандон м ворюга Ермак,, То же мне ценный сотрудник аппарата президента!! бывший дворник!!!
показати весь коментар
28.01.2023 15:24 Відповісти
Это вот тот самый Генштаб, на который тут постоянно молятся и признают единственно верным источником информации по войне, по потерям и поражениям, да?
Ну как, нравится вам ваш святой Генштаб?
показати весь коментар
28.01.2023 15:29 Відповісти
І хто ж цей гандон, який спочатку здає Кривоноса, а потім возвеличує гівняка?!
показати весь коментар
28.01.2023 15:54 Відповісти
Чего греха таить, в Украине такое политическое руководство, что и врагам страны ничего делать не надо, оно само себя по многу раз дискредитировало! Нужно ли с этим разбираться сейчас в самый разгар войны или оставить на потом? Это лишь зависит от степени наглости и общественного резонанса на преступления против Украины и ее народа представителями действующей политической власти. Не все и не всегда нужно терпеть, главное действовать нужно адекватно и разумно, чтоб не навредить обороноспособности страны противостоять агрессорам и оккупантам!
показати весь коментар
28.01.2023 16:02 Відповісти
повторю

В ОП придумали операцию по спасению ЄРМАКА.
Д Е Б И Л Ы
показати весь коментар
28.01.2023 17:47 Відповісти
ТАК ГДЕ ЗАПЯТУЮ СТАВИТЬ !?)
показати весь коментар
28.01.2023 21:19 Відповісти
**** тут компретувати вся влада і так компрементована.
показати весь коментар
25.04.2023 20:02 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 