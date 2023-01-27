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У полоні у росіян перебувають 800 тяжко поранених українських військових, - Лубінець

лубінець

На території Російської Федерації перебувають 800 тяжко поранених українських військовослужбовців.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Російської Федерації, за нашими даними, перебувають 800 тяжко поранених військовослужбовців Збройних сил України. За даними російської сторони, на території України перебувають 200 тяжко поранених військовополонених російської армії. Відповідно, ці цифри звучали (на зустрічі з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. - Ред.)", - сказав він.

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Омбудсмен зазначив, що такі дані було озвучено під час зустрічі з Москальковою. При цьому Лубінець наголосив, що на переговорах було обговорено питання щодо повернення поранених українських захисників за процедурою репатріації, а не обміну.

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"Насправді, за результатами нашої зустрічі не було оприлюднено інформацію, що готується великий обмін. Єдиний аспект, який ми з нею обговорювали у розрізі військовополонених, - це питання можливого повернення тяжко поранених військовослужбовців, військовополонених з обох сторін. Ця процедура називається репатріацією. Вона чітко прописана в Женевській конвенції (стаття 110). Про що йдеться? Репатріація - це не обмін. Це повернення поранених, тяжко поранених військовополонених без жодних умов, без прив'язки до кількості", - пояснив уповноважений ВР із прав людини.

Автор: 

полон (1549) поранення (2797) полонені (2256) Лубінець Дмитро (589)


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Топ коментарі
+5
Це дуже багато. Як їм там бідненьким, бо кацапи не лікують, а проводять тортури!
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27.01.2023 22:05
+4
Сухо, по-діловому, без фанфар.
Ось що буває, коли за справу беруться юристи. Ні мемів, ні відосіків, ні мівіни зі скумбрією по 8. Просто робота.
Дай Бог, що процедура вдалася у повному обсязі.
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27.01.2023 22:16
+4
две-трети это из гарнизона Мариуполя... очень долго уже там парни находятся...
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27.01.2023 22:43
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Це дуже багато. Як їм там бідненьким, бо кацапи не лікують, а проводять тортури!
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27.01.2023 22:05 Відповісти
Сухо, по-діловому, без фанфар.
Ось що буває, коли за справу беруться юристи. Ні мемів, ні відосіків, ні мівіни зі скумбрією по 8. Просто робота.
Дай Бог, що процедура вдалася у повному обсязі.
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27.01.2023 22:16 Відповісти
Краще не пишіть за справу фахових юристів від "Майбоха", бо, наприклад, полонені з Маріуполя перебувають в полоні вже майже рік і де ця фаховість юристів?
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28.01.2023 11:29 Відповісти
две-трети это из гарнизона Мариуполя... очень долго уже там парни находятся...
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27.01.2023 22:43 Відповісти
Когда нибудь всё узнается. Врядли в эти годы. Ужаснуться многие. Не раз ведь вылазит всё подобное по нашим местам спустя десятилетия. Более скотобазного и гнусного места на планете как кацапия просто нет изначально как показала история.
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27.01.2023 22:52 Відповісти
Я хз що сказати .. Ви пісня, ви герої, щоб там не було .. Слава Вам ! І скорішего звільнення.
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27.01.2023 23:04 Відповісти
А ви ананаси кацап ще не даєте, гуманісти бл.ь
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28.01.2023 00:54 Відповісти
https://youtu.be/jfTRQ-NDHAs https://youtu.be/jfTRQ-NDHAs Бессмертные: Война миров
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28.01.2023 01:25 Відповісти
Дуже багато, нажаль...
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28.01.2023 09:17 Відповісти
 
 