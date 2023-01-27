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Союзники підтвердили згоду на поставку Україні 321 важкого танка, - посол у Франції Омельченко

танк

Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що західні країни пообіцяли надати Україні 321 важкий танк.

Про це димломат сказав в етері французького каналу BFMTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"На сьогоднішній день багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну", – заявив посол, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Омельченко наголосив на важливості того, щоб українські війська отримали танки якнайшвидше.

"Що стосується термінів поставки, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", – пояснив посол.

"Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно", – наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам потрібно зараз 300-500 танків для наступальних дій, - Зеленський

За словами Омельченка, Україна готується до можливого наступу Росії на кількох фронтах навесні 2023 року. "Ми не боїмося, ми готуємося дуже серйозно", – зазначив дипломат.

У контексті постачання танків західні ЗМІ часто цитують слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який в інтерв'ю The Economist заявив, що Україні потрібні не менш як 300 танків для успішного наступу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) зброя (7439) танк (2059) Омельченко Вадим (10)


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Топ коментарі
+34
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27.01.2023 23:14
+30
Лист Миколаю від Залужного таки дійшов...
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27.01.2023 23:02
+19
Союзники підтвердили згоду на поставку Україні 321 важкого танка

За журналістським звичаєм треба було б більш значуще:
"Більше 320 танків!"
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27.01.2023 23:01
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Союзники підтвердили згоду на поставку Україні 321 важкого танка

За журналістським звичаєм треба було б більш значуще:
"Більше 320 танків!"
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27.01.2023 23:01 Відповісти
Така конкретика більше кацапську дупу розриває))
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27.01.2023 23:10 Відповісти
так це і головне, а танки то таке.
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27.01.2023 23:22 Відповісти
Ну немає зараз важких танків...
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27.01.2023 23:02 Відповісти
Какой из поставленных танков назвать"Основным"?Пускай импортные будут "Тяжелые",а ОБТ в ВСУ так и останется т-64
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27.01.2023 23:32 Відповісти
Лист Миколаю від Залужного таки дійшов...
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27.01.2023 23:02 Відповісти
)))
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27.01.2023 23:26 Відповісти
Главное чтоб экипажи успели хорошо подготовить, а то какой бы крутой танк небыл, если пидали путать - то толку не будет.
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27.01.2023 23:02 Відповісти
дякую капітан, де б ми були без твоїх порад ...
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27.01.2023 23:04 Відповісти
Вас даже на минуту одних оставить нельзя.
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27.01.2023 23:09 Відповісти
это точно. В абрамсе самая сложная работа у водителя - он там находится почти в лежачем положении и поэтому пидалей не видит, собственно поэтому водителей обучают дольше всего.
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27.01.2023 23:14 Відповісти
А ще не забувати дивитись в камеру заднього обзору, коли назад здаєш - там вона таки є!
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27.01.2023 23:57 Відповісти
ни понял! а шо, автоматического парктроника для парковки в гараж на абрамсе нету? Так это отстой какой-то, пацаны засмеют.
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28.01.2023 00:03 Відповісти
Немає чого хвилюватись. Навчатись часу буде більш ніж вдосталь. Бо абрамси навряд чи прийдуть в Україну в 2023
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28.01.2023 05:36 Відповісти
Ну, "пидали" -- не сандали, не перепутают!
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27.01.2023 23:14 Відповісти
Відповідав на комент,де якраз і написано "пИдали"...
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27.01.2023 23:48 Відповісти
Чергування е - и в СУЛМ ( ******** українській літературній мові) ви засвоїли, в школу не дарма ходили Якщо такі грамотні, чому не в ЗСУ
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28.01.2023 03:39 Відповісти
Дякую союзникам!
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27.01.2023 23:02 Відповісти
Швидше би...
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27.01.2023 23:16 Відповісти
москву жечь не будем.... просто разбомбим..
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27.01.2023 23:04 Відповісти
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27.01.2023 23:42 Відповісти
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27.01.2023 23:11 Відповісти
Забагато честі. Ваньку мінідрон з гранатою винесе.
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27.01.2023 23:17 Відповісти
Почекайте, ще Тищенко повернеться з оплотами, які ми продали Тайланду.
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27.01.2023 23:12 Відповісти
!!
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27.01.2023 23:17 Відповісти
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27.01.2023 23:14 Відповісти
Самольоти !
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27.01.2023 23:28 Відповісти
"будем всех бамбІть" ...(с) ЯНЕЛОХ 42 ГОДІКА.
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27.01.2023 23:32 Відповісти
Конхветы и черешня
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28.01.2023 00:10 Відповісти
круґ пива леопардам!!
https://www.youtube.com/watch?v=VGzRfvgnS_s
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27.01.2023 23:14 Відповісти
даёшь 500!
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27.01.2023 23:15 Відповісти
Україна поки не зверталася до Данії з проханням передати танки, але якби запит надійшов, то, можливо, відповідь була б позитивною, - міністр оборони Еллеман-Єнсен. Тобто Зелупа навіть не хоче звернутися по допомогу, а сам кричить про її недостатню кількість і ефективність..
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27.01.2023 23:22 Відповісти
Йому за відосіками ніколи (не на часі!)
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28.01.2023 00:22 Відповісти
А що чимось здача херсону чи підрив складів для Кломойського відмінне? Адже вирішуєть не "говорящие голови" а олігархи, чи чому "чистку" банкам як клізмой провели... чи чому мурижили середній та малий? Все це сходинки до слабкості держави... які йдуть задовго.
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28.01.2023 06:56 Відповісти
Бразилія відхилила запит Німеччини про танкові ********** для України - ЗМІ


Президент Бразилії Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва минулого тижня відхилив прохання німецького уряду про постачання *********** для танків Leopard 1, які Берлін планував передати Україні. Запит обговорювався на зустрічі президента Бразилії з керівництвом збройних сил і міністром оборони Жозе Мусіу. Тодішній командувач бразильської армії Жуліо Сезара де Арруда пропонував продати Німеччині ********** за умови, що їх не отримає Україна.
Натомість Лула, за словами співрозмовників видання, заявив, що "не варто провокувати росіян", і вирішив відхилити запит Німеччини.
Бразилія - одна з небагатьох країн (разом із Чилі, Грецією і Туреччиною), яка має на озброєнні танки Leopard 1, чим і пояснюється звернення німецького уряду. Відомо, що концерн Rhinemetall готовий передати Києву 88 цих танків після ремонту, та дефіцит снарядів залишається головною проблемою.
Як зазначає Folha de S.Paulo, це не перший подібний запит: минулого року Берлін просив Бразиліа передати снаряди для зенітних ракетних комплексів Gepard, які Україна використовує у війні проти Росії, і так само безуспішно.
Бразилія, незважаючи на те, що засудила в ООН вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, зберігає позицію нейтралітету з економічних причин, відмовляючись брати участь у санкціях проти Росії президента Владіміра Путіна.
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/01/lula-veta-envio-de-municao-do-brasil-para-tanques-na-ucrania.shtml
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27.01.2023 23:29 Відповісти
не забувайте ) на це все обладнення треба сідати нам
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27.01.2023 23:31 Відповісти
Для круглої цифри не вистачає 179. Ну то таке ... все рівно москалі перебрешуть.
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27.01.2023 23:32 Відповісти
Німеччина не схотіла давати танки після Рамштайну з виступом ЗЕ. Та сама Німеччина погодилася дати Україні "Леопарди" після того як Порошенко зустрівся з генсеком НАТО, та провів і Брюселі низку зустрічей у штаб-квартирі НАТО,Європарламенті та Єврокомісії
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27.01.2023 23:44 Відповісти
В ЄС зрозуміли , що мають справу з чесною людиною, а не блазнем 😠
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27.01.2023 23:55 Відповісти
Порошенко спросили, почему он за 5 лет так и не запустил антикоррсуд?
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28.01.2023 00:05 Відповісти
Потамушта неначасе
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28.01.2023 00:13 Відповісти
Может потому что у нас три ветки власти, а президент отвечает за внешнюю политику и Армию? Оба пункта зеля с треском просрав.
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28.01.2023 00:50 Відповісти
Зачем нам генштаб и 100500 генералов если всем командует зеля и в каждой бочке затычка? Или когда в войсках все ок, то это заслуга генералитета, а когда воруют пайки то виноват зеля?
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28.01.2023 17:00 Відповісти
це все вистава для неповторення майданів... щоб дивились на це та вірили що хтось допоможе карати корупціонерів...

Ждуни...

дождалися, нас вже не більше 18 млн... а на трактор гарно вискочив...
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28.01.2023 06:59 Відповісти
Перший етап - "обіцянки" - ми вже пройшли. Тепер переходимо до другого - "цяцянки". А він може тривати місяцями, якщо не роками...
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28.01.2023 00:06 Відповісти
Витри соплі і не сци. Світ розуміє, що це війна не тільки проти України, проти нього також...
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28.01.2023 00:40 Відповісти
якщо справді так вважаєш то країни Тримор'я це лишень 3% від Світу...

ні лендлізу, ні атакмс, ні статті 5 статуту НАТО через с-300 в поляків - адже ФУГАСНА то "українська"...

манкурти... якщо б знали гарно чому 1 2 світова відбувалась, чому голодомори один за іншим йшли... чому "відстріляне відродження" сталось... чому ОУН без суду НКВС вбивало...
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28.01.2023 07:03 Відповісти
спробував зрозуміти, що ти хотів сказати... зрозумів лише одне, якесь нагромадження слів без ясної канви і змісту - дурня якась.
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28.01.2023 17:52 Відповісти
Можливість чи причина... якщо вибрав друге - хто тобі винен, манкуртику.
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29.01.2023 06:24 Відповісти
Нема розуму - каліка... нездатний й тупий калічка, даже думки сформувати не в силах... логіка тобі взагалі невідома.
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29.01.2023 12:51 Відповісти
Саме через відсутність РАзУМу та життя по ізТОРії з ЧЕЛО ВЕКов зробили безхребетних двоногих, які слабкість голови видають за причину оборюватись на навколишній світ.
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29.01.2023 13:03 Відповісти
Треба було написати що пару тисяч, щоб половина путіноідов сьогодні вночі "повісилась"..
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28.01.2023 00:16 Відповісти
Скорее всего цифра занижена. Никто не собирается докладывать варварам о реальном количестве.
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28.01.2023 03:57 Відповісти
https://youtu.be/Xpjyo2dQecQ ...

Танк Леопард и его характеристика..💪💪
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28.01.2023 07:52 Відповісти
Слава всьому Демократичному Світові!
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28.01.2023 09:54 Відповісти
Баба Хвеська. Навіщо говорити чого і скільки дають.
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28.01.2023 10:40 Відповісти
 
 