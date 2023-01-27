Союзники підтвердили згоду на поставку Україні 321 важкого танка, - посол у Франції Омельченко
Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що західні країни пообіцяли надати Україні 321 важкий танк.
Про це димломат сказав в етері французького каналу BFMTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"На сьогоднішній день багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну", – заявив посол, не уточнивши, про які саме країни йдеться.
Омельченко наголосив на важливості того, щоб українські війська отримали танки якнайшвидше.
"Що стосується термінів поставки, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", – пояснив посол.
"Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно", – наголосив він.
За словами Омельченка, Україна готується до можливого наступу Росії на кількох фронтах навесні 2023 року. "Ми не боїмося, ми готуємося дуже серйозно", – зазначив дипломат.
У контексті постачання танків західні ЗМІ часто цитують слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який в інтерв'ю The Economist заявив, що Україні потрібні не менш як 300 танків для успішного наступу.
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За журналістським звичаєм треба було б більш значуще:
"Більше 320 танків!"
https://www.youtube.com/watch?v=VGzRfvgnS_s
Президент Бразилії Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва минулого тижня відхилив прохання німецького уряду про постачання *********** для танків Leopard 1, які Берлін планував передати Україні. Запит обговорювався на зустрічі президента Бразилії з керівництвом збройних сил і міністром оборони Жозе Мусіу. Тодішній командувач бразильської армії Жуліо Сезара де Арруда пропонував продати Німеччині ********** за умови, що їх не отримає Україна.
Натомість Лула, за словами співрозмовників видання, заявив, що "не варто провокувати росіян", і вирішив відхилити запит Німеччини.
Бразилія - одна з небагатьох країн (разом із Чилі, Грецією і Туреччиною), яка має на озброєнні танки Leopard 1, чим і пояснюється звернення німецького уряду. Відомо, що концерн Rhinemetall готовий передати Києву 88 цих танків після ремонту, та дефіцит снарядів залишається головною проблемою.
Як зазначає Folha de S.Paulo, це не перший подібний запит: минулого року Берлін просив Бразиліа передати снаряди для зенітних ракетних комплексів Gepard, які Україна використовує у війні проти Росії, і так само безуспішно.
Бразилія, незважаючи на те, що засудила в ООН вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, зберігає позицію нейтралітету з економічних причин, відмовляючись брати участь у санкціях проти Росії президента Владіміра Путіна.
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/01/lula-veta-envio-de-municao-do-brasil-para-tanques-na-ucrania.shtml
Ждуни...
дождалися, нас вже не більше 18 млн... а на трактор гарно вискочив...
ні лендлізу, ні атакмс, ні статті 5 статуту НАТО через с-300 в поляків - адже ФУГАСНА то "українська"...
манкурти... якщо б знали гарно чому 1 2 світова відбувалась, чому голодомори один за іншим йшли... чому "відстріляне відродження" сталось... чому ОУН без суду НКВС вбивало...
Танк Леопард и его характеристика..💪💪