Міністри юстиції країн ЄС зустрілись у Стокгольмі – говорили про покарання Росії за злочини, скоєні в Україні

Учасники неформальної Ради міністрів ЄС з питань юстиції, що відбулася сьогодні в Стокгольмі, вирішили підвищити взаємодію у боротьбі з організованою злочинністю та поєднати зусилля для притягнення до відповідальності Росії за її злочини на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на сайт Шведського головування ЄС за підсумками зустрічі.

"У п’ятницю 27 січня міністри юстиції країн ЄС зустрілися у Стокгольмі в рамках неформальної зустрічі ЄС з питань внутрішніх справ та юстиції. Під час зустрічі головна увага була зосереджена на судовій взаємодії у боротьбі з організованою злочинністю, а також на тому, щоб забезпечити відповідальність за основні міжнародні злочини, що скоєні в Україні. У зустрічі взяв участь міністр юстиції України, який проінформував (міністрів ЄС) про сучасний розвиток ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, міністр юстиції України Денис Малюська взяв участь у зустрічі дистанційно, довів поточну ситуацію в умовах російського військового вторгнення та виклав власні погляди щодо можливості судового переслідування за основні міжнародні злочини, що скоєні окупантами на території України. Офіс Генерального прокурора Швеції та прокурор Шведської судової палати з воєнних злочинів поділилися власним досвідом попередньої практики розслідування воєнних злочинів. Європейське агентство Євроюст ознайомило міністрів із оновленою базою даних щодо доказів воєнних злочинів в Україні.

"Ми вимагатимемо повної відповідальності за жахливі злочини, що були скоєні в Україні. Не буде жодної безкарності за ці злочини", - наголосив міністр юстиції Швеції Гуннар Строммео.

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