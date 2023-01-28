Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них, - Зеленський про Бахмут та Вугледар

Ситуація на фронті під Бахмутом та Вугледаром на Донеччині залишається надзвичайно гострою.

"Ситуація на фронті і, зокрема, на Донеччині – під Бахмутом та Вугледаром залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них", - зазначив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що російські окупанти здійснюють обстріл населених пунктів артилерією, авіацією, ракетами.

"Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою", - наголосив президент України.

Він зазначив, що наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, – справжні герої. Президент подякував українським захисникам за хоробрість.

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