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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них, - Зеленський про Бахмут та Вугледар

зеленський

Ситуація на фронті під Бахмутом та Вугледаром на Донеччині залишається надзвичайно гострою.

"Ситуація на фронті і, зокрема, на Донеччині – під Бахмутом та Вугледаром залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них", - зазначив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що російські окупанти здійснюють обстріл населених пунктів артилерією, авіацією, ракетами.

"Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою", - наголосив президент України.

Він зазначив, що наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, – справжні герої. Президент подякував українським захисникам за хоробрість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захоплення Соледару не забезпечить окупантам оточення Бахмуту, - ISW

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Донбас (22354) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+11
Вовчику, тобі ніхто не вірить.... ти ЧМО
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28.01.2023 00:45
+9
КиївМіськБудда @saniolli https://twitter.com/saniolli/status/1619082020856139777 3 ч
- Аудит? Ви нам не довіряєте?
- Просто перевіряємо.

- У нас війна!
- Воюйте - не крадіть.

- Ви не хочете допомагати?
- Хочемо і допомагаємо, тільки не крадіть.

- Не хочете!
- Хочемо, але не крадіть!

Зеленський: "У НАТО і ЄС нас не чекають".
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28.01.2023 03:17
+7
Допомога прийшла - корупціонерів усіх знайдуть
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28.01.2023 01:31
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Вовчику, тобі ніхто не вірить.... ти ЧМО
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28.01.2023 00:45 Відповісти
как же вы ******* бесполезные говнометатели
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28.01.2023 00:56 Відповісти
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28.01.2023 00:49 Відповісти
Бойтесь ванька каждого кустика ,тоавушкм....вас ипать будут все, даже черви, рабы кремлевской моли
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28.01.2023 00:58 Відповісти
Недоколыханый шифруется от армии. Нужно запомнить айпишку.
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28.01.2023 01:51 Відповісти
- Куме! Я от одного не розумію: чооого "зелені" так надсадно верещать про те, що їх усі "обсирають"? По-моєму - вони й самі з цим непогано справляються
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28.01.2023 05:56 Відповісти
Допомога прийшла - корупціонерів усіх знайдуть
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28.01.2023 01:31 Відповісти
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28.01.2023 09:30 Відповісти
Модний тренд - леопардовий
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28.01.2023 01:38 Відповісти
А щит то улетный. Им тока один титц мочно прикрыть...
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28.01.2023 01:52 Відповісти
‼️‼️‼️ЯНІНА СОКОЛОВА
Юля і Коля🌴 Пляж серед війни | Яніна знає!
https://youtu.be/axGP3i0tg14

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28.01.2023 01:55 Відповісти
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28.01.2023 01:56 Відповісти
Та не, це Гадя.
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28.01.2023 03:44 Відповісти
А нам розповідали що "касап - друг человека"..
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28.01.2023 02:18 Відповісти
КиївМіськБудда @saniolli https://twitter.com/saniolli/status/1619082020856139777 3 ч
- Аудит? Ви нам не довіряєте?
- Просто перевіряємо.

- У нас війна!
- Воюйте - не крадіть.

- Ви не хочете допомагати?
- Хочемо і допомагаємо, тільки не крадіть.

- Не хочете!
- Хочемо, але не крадіть!

Зеленський: "У НАТО і ЄС нас не чекають".
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28.01.2023 03:17 Відповісти
А чьо, все верно. Зебилов там не чекають.
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28.01.2023 03:47 Відповісти
Ми помітили. Про це говорили ще з 2019, але ж хто слухав
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28.01.2023 07:46 Відповісти
Воно розмовляє про Донбас?
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28.01.2023 08:43 Відповісти
У россиянцев есть такой талант, из самого упоротого ватника типа Зеленскага они могут сделать патриота, который напишет "Украина не Россия". Метод у них прост - ты им про мир в глазах, а они окунают тебя в дерьмо. После многократных заныриваний Зеля начинает что-то подозревать.
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28.01.2023 09:05 Відповісти
Гундосік кожного дня проповідує на камеру, він хоч сам дивиться відеозвернення наших військових з передової?
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28.01.2023 09:14 Відповісти
Зеля - психолог хрінів вже якось не говорить про «мир в очах» *****, але як раніше захоплювався цим сміттям
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28.01.2023 11:19 Відповісти
 
 