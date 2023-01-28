Складний період може тривати і 3 місяці, але перелом війни вже настав, - Данілов
Предбачити час завершення війни складно, а перемога не настане швидко, проте перелом у війні вже пройдений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".
"На жаль, сьогодні сказати точну дату, що це (перемога – ред.) буде завтра або післязавтра, я не можу. Попереду ще складна, тяжка робота на фронті, на великій відстані фронту – більше ніж дві тисячі кілометрів. Маємо розуміння, що ми мусимо почистити всю нашу державу, включно з Кримом, від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. Це важка робота. І якщо хтось каже, що це можна зробити за тиждень, за два – я не є таким оптимістичним. Я розумію, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи", - сказав він.
Данілов наголосив, що перелом у війні вже пройдений.
"Так, буде складно, нам не можна розслаблятися, але, повірте, все буде. Давайте почекаємо… Складний період зараз буде щонайменше місяць-півтора-два, а може, і три. Нам треба пройти цей складний шлях", – заявив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
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На повне знищення держави та її громадян.
Російських фашисти відкрито оприлюднили свої цілі.
Хй&ло вже побудував всю Росію для тривалої війни проти України до повного знищення. Військова промисловість Працюе у 4 зміни.
Населення мовчить як покірні раби.
Незважаючи на допомогу всього світу Україна продовжує перебувати у дуже складному становищі.
Найважніші бої ще попереду.
Тому ніякої паніки « нас зрадили» , «виходимо на майдан» не повинно бути.
Першій та единий приоритет України -
це Перемога!
Перемога над ********** це головне.
Усе інше це «вторинне», та його треба « споввідносіти» до головної мети.
Разом, усією країною бьемо окупантів.
Наближаємо Перемогу.
Слава ЗСУ!
Смерь ворогам!
Якісь генератори святого письма 👿
Треба вмити бути командним ігроком . Залужний вміе грати у команді.
БАТАЛЬЙОН "ДУБАЙ". Хто ховається в Перській затоці | УП. Розслідування
https://youtu.be/nycQqa5Z4w4
https://www.youtube.com/watch?v=nycQqa5Z4w4
31 рік Незалежності, а старі политики живуть за високими парканами від народу
Во-первых, в тоже самое время что и Юлия Тимошенко, Дубай посетил ряд высокопоставленнях чиновников из России. С кем они там встречались и о чем говорили, неизвестно.
Во-вторых, Виктор Медведчук в России вдруг заявил о намерении создавать партию опозиционную действующей украинской власти. По логике для таких проектов Медведчук обязан опереться на какую-либо политическую силу внутри Украины. Команда Юлии Тимошенко для этих целей подходит идеально. Вспомним как после Оранжевой революции целая группа депутатов Медведчука резко перекочевала в партию Тимошенко. У Тимошенко и Медведчука долгая история отношений. И давний любовник Шуфрич к тому же.
Видео очень понравилось
Особенно дружная семейка Юлечки Тимошенко. Она собрала так же там всех своих:
лучшую подругу Королевскую, Жеваго и др.
членов своего кружка.
Как известно ее дочь до этого проживала в Маями, имея в собственности вип апартаменты, где то на 5 миллионов $.
Но потом, по сообщения прессы, она переехала в Дубай. Теперь вся семейка в зборе
Посмотрел Дубай и могу сказать, что по сравнению с ним , Майами это деревня
Поэтому честная и бедная Юличка, у которой никогда не было денег, а жилье в Украине было «арендовано», предпочла переехать всей семьей в Дубай.
Что сказать…? по мягче…
Курва она и в Африке останется курвой.
вОна захищає..
у Дубає
(с)
Россияне планировали новый Бабий Яр, Запад проспал московский ФАШИЗМ,
Обама сливал КРЫМ
https://youtu.be/8xXBfCCzhsM
Те, що був би 2-й Бабій Яр стало ясно після того жаху, що відкрився після деокупації Київщини.
Але ілюзій не було вже після того, як свинособачий бтр переїхав чоловіка в автівці біля мого будинку на Оболоні. Повернувся і ще раз переїхав. І стало ясно, що цяцькатись з нами не будуть. Після цього я щодня подумки дякую всім захисникам і захисницям України за кожний прожитий день. І буду так робити решту свого життя.
so there is quite a possibility,
that the majority of these books were read.
Whenever I see a wall of books in the background,
I wonder, if those were just there for the
background's sake.
And if books in the background are for background's sake,
what should they express
1) money, to buy books
2) household collects books
3) household reads books
4) household is educated
5) books to hide money bills among the pages
6) wallpaper was too boring
7) weekend occupation instead gardening
Stoneage people wore fur.
Nevertheless, fur animals are
usually very small,
and it is difficult to sew tiny
patches for a whole jacket.
селекція людей в Україні, на поверхню винесло такий непотріб що аж дух захоплює.Але жалко одне цей непотріб ,квартальні клоуни зараз руками кацапів знищують реально цвіт нації. Реально наша жи2 в зговорі з кацапами що б вибити патріотів, і лишити імбецилів по типу данілова, буданова, безуглої, зелєнского і зелєнскої, та там всі в ті партії імбецили,.....
рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
.
Ванга, Нострадамус? Не лящи.
Пророка кусок