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Новини Агресія Росії проти України Війна
13 026 96

Складний період може тривати і 3 місяці, але перелом війни вже настав, - Данілов

данілов

Предбачити час завершення війни складно, а перемога не настане швидко, проте перелом у війні вже пройдений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"На жаль, сьогодні сказати точну дату, що це (перемога – ред.) буде завтра або післязавтра, я не можу. Попереду ще складна, тяжка робота на фронті, на великій відстані фронту – більше ніж дві тисячі кілометрів. Маємо розуміння, що ми мусимо почистити всю нашу державу, включно з Кримом, від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. Це важка робота. І якщо хтось каже, що це можна зробити за тиждень, за два – я не є таким оптимістичним. Я розумію, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи", - сказав він.

Данілов наголосив, що перелом у війні вже пройдений.

"Так, буде складно, нам не можна розслаблятися, але, повірте, все буде. Давайте почекаємо… Складний період зараз буде щонайменше місяць-півтора-два, а може, і три. Нам треба пройти цей складний шлях", – заявив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни поступово виснажуються, втрати РФ на донецько-луганському напрямку у понад сім разів більше, ніж в ЗСУ, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+29
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28.01.2023 01:40
+16
Лаври Обдристовича...
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28.01.2023 01:37
+15
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28.01.2023 01:47
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Лаври Обдристовича...
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28.01.2023 01:37 Відповісти
Ця війна іде на знищення України.
На повне знищення держави та її громадян.
Російських фашисти відкрито оприлюднили свої цілі.

Хй&ло вже побудував всю Росію для тривалої війни проти України до повного знищення. Військова промисловість Працюе у 4 зміни.
Населення мовчить як покірні раби.

Незважаючи на допомогу всього світу Україна продовжує перебувати у дуже складному становищі.

Найважніші бої ще попереду.

Тому ніякої паніки « нас зрадили» , «виходимо на майдан» не повинно бути.

Першій та единий приоритет України -
це Перемога!
Перемога над ********** це головне.

Усе інше це «вторинне», та його треба « споввідносіти» до головної мети.

Разом, усією країною бьемо окупантів.
Наближаємо Перемогу.
Слава ЗСУ!
Смерь ворогам!
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28.01.2023 03:55 Відповісти
Ви що там в жОПі зговорились полову молоти ?

Якісь генератори святого письма 👿
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28.01.2023 05:09 Відповісти
Американські ревізори приїхали і яйці по 17 підгорають? 👿
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28.01.2023 05:20 Відповісти
У 4 зміни це як у шахті по 6 годин?
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28.01.2023 07:59 Відповісти
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28.01.2023 01:40 Відповісти
Знає що говорить
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28.01.2023 14:21 Відповісти
Країна блогерів
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28.01.2023 01:42 Відповісти
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28.01.2023 01:47 Відповісти
А ви вчитись ‼️

Треба вмити бути командним ігроком . Залужний вміе грати у команді.
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28.01.2023 02:00 Відповісти
Сьогодні Залужного може критикувати тількі ворог .
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28.01.2023 02:51 Відповісти
Згоден, та те пусте, бо кацапи на пяляницi з полуницею паля*ться. Прiсь ейбочки(между прочим, это одесской области жаргон). Ондого, больше нигде такого не слышал
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28.01.2023 02:59 Відповісти
А*ле ж бо... - таке можна почути тiльки на Вашiй другiй малiй ба*тькiвщинi, бо третя - за поребриком, якщо не брати до уваги Киiв.
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28.01.2023 03:04 Відповісти
Это видео Вам близко

БАТАЛЬЙОН "ДУБАЙ". Хто ховається в Перській затоці | УП. Розслідування

https://youtu.be/nycQqa5Z4w4
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28.01.2023 03:06 Відповісти
Да, чуть не забыл... как-то, не далеко от голд центра, по ригу, проплывал "мячик надувной" - дохлая крыса... Купаться в Дубайских клоачных водах, как и в Одесских - себя не уважать.
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28.01.2023 03:19 Відповісти
А к слову , шо не помещается в моей голове, воды Ионического моря довольно таки чисто-прозрачные, так шо кое-кому окунуться летом будет ближе, дешевле и приятней, скажем в Баре, чем в Одессе.
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28.01.2023 03:59 Відповісти
Краков - Бари ( самолёт есть)
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28.01.2023 04:02 Відповісти
Так Вы же предпочитаете самолетам авто.
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28.01.2023 04:14 Відповісти
В поисковике авиа Краков-Бар = 67 евриков... Блин, шо-та часто вокруг Вас Польшей попахивает... Шобы это значило?
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28.01.2023 04:18 Відповісти
И ваапше, почему не спим? У нас в 3 ночи свет вырубили, батарея на лэптопе уже подсела, скоро сам уйду в Нирвану,
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28.01.2023 04:21 Відповісти
Кошку выгуливаю . она днём выспится в тишине, а ночью то гулять , то есть надо. Пока угомонится- у меня сон пропадает
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28.01.2023 06:01 Відповісти
Як казала моя бабуся:,, А не здохла б вона,,!
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28.01.2023 06:50 Відповісти
У Вас нет кошки
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28.01.2023 06:52 Відповісти
Моi тато теж саме говорять, мовляв, щоби вони виздихали. Та те пусте. Головне що ми ********** пухнастикiв. Якось було 7 кошакiв. Кiшка привела. Про топити й мови не було, а бажаючих взяти кошенят не було. Але настав час, та вже вихухленими порозбирали. Заре не тримаемо. А не спимо, бо свiтла якщо вечором немае, то вмикають вночi, ось тодi настае аврал, треба встигнути все пере6робити, що залежить вiд споживання эл.энергii.
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28.01.2023 08:39 Відповісти
Їздила до Відня, погода мерзская, уморилась конкретно. Попробувала там Київський торт . Не вміють вони його робити.
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29.01.2023 00:52 Відповісти
Ха, звичайно є, але вона у господарстві миші ловить, а не шастає по дому.
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28.01.2023 12:25 Відповісти
А в нас мишей нема - тількі ящірки . Но вони ночами сплять , а зараз просто сплять
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29.01.2023 00:50 Відповісти
А чому Краків? У Вас же ір Словаччини. Чи до Братиславського аеропорту далі добиратись, ніж до Краківського?
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28.01.2023 10:38 Відповісти
Подруга із Київа летела із Кракова . А зараз я подивилась - і із Братислави е самолет
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29.01.2023 00:49 Відповісти
Блин, улыбнуло здание бублык, для вип персон... Практически - на пустыре рядом с DMC промзоной.
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28.01.2023 03:20 Відповісти
Как и квадратный бублык - на одной улице расположены. Там на верхнем этаже квадрата - классная дискотека-отжиг отпадный.
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28.01.2023 03:22 Відповісти
Кста, эта пальма в 2005-ом году еще только отсыпалась песком(периметр уже был отсыпан, а вдоль ствола и на первых ветках"пальмы" ваши смежники уже начали возводить виллы).
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28.01.2023 03:25 Відповісти
Это видео вам близко... Шо сказать... У этих нуворышных вип персон вкус мама не горюй... отдыхать под искусственным климатом, тобто вечно торчать под кондиционером... осознавая, шо до тебя здесь половые покрытия обрыгивала бухая вип нараис алкашня Снаружи , даже зимой - мерзко, дышать пыльно(все здания, все окна - в пыли, как бы их в кино красочно не рисовали) - это полный отпад. Безоблачное небо в Дубаях - редкость. Норма - небо в пыльной дымке. В Дубаях разве шо наворованный баблос прятать... Кста , сомалийским пиратам выкуп поступает в дубайские банки.
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28.01.2023 03:37 Відповісти
Нвер Мхитарян ( Познякижилстрой ) там сильно отличался на стройках Дубая
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28.01.2023 03:45 Відповісти
Тогда, и только, у кого баблосик был, на пальме можно было отхватить по дешевке хату. Вот плеяда "наших", на манер Юляхи , с 2005-го там и пасутся. тока у Кравчука была незадачка ,дешевая маленька хатинка в Альпах, бо то были времена 90-х. Этой пальмы еще не было.
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28.01.2023 03:54 Відповісти
Раньше в Вене против Украины крысиное гнездо было , а сейчас в Дубае . Россиян в Европе никто не принимает , так они в Дубаях . И украинские колабаранты там же с ними тусят - думают как опять вернуть себе власть в Киеве , ЦУКИ .
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28.01.2023 04:01 Відповісти
А мне кажется , шо в Дубаях наш непотрiб, начиная с 90-х, на постое тусит... Тока тогда были кидалы и бандюки. Сейчас в Дубаях - это олигархи от власти, те кто выжил после 90-х , тобто был хитрее, ну, и сами бандюки, но уже легализовавшиеся в бизнесе.
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28.01.2023 04:12 Відповісти
Ностальжи - как сладок и приятен час дней былых...
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28.01.2023 03:56 Відповісти
Та тре вже. А то дурбентiя вмикав, мовляв, он - наш президент(шило+мыло, еще и баб Юлька сверху).
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28.01.2023 02:51 Відповісти
в Данілова перелом настав? тоді до травматолога.
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28.01.2023 01:54 Відповісти
данилов, как ветеринар, знает, что голова - это же кость. Поэтому у него там https://www.youtube.com/watch?v=1pKBMlXFZeo не закрытый перелом, а открытый перелом . Поэтому харе обсуждать данилова. Все спать!
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28.01.2023 02:12 Відповісти
27 січня у соцмережах Генерального штабу Збройних сил України заявили про підготовку дезінформаційної кампанії щодо низки посадовців. Втім, допис кілька разів редагували, доповнюючи та прибираючи звідти окремих осіб. Сайт БУКВИ
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28.01.2023 01:55 Відповісти
А Гончар і Гончарова це не одне ж і те саме?
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28.01.2023 06:55 Відповісти
Командир батальона "Дубаи"

https://www.youtube.com/watch?v=nycQqa5Z4w4

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28.01.2023 01:55 Відповісти
Може настане час , коли нові политикі перестануть прятатись від українців.
31 рік Незалежності, а старі политики живуть за високими парканами від народу
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28.01.2023 02:03 Відповісти
Были Оманские встречи Зеленского-Ермака с Патрушевым по сдаче Украины кремлю, а это уже Дубайские встречи.

Во-первых, в тоже самое время что и Юлия Тимошенко, Дубай посетил ряд высокопоставленнях чиновников из России. С кем они там встречались и о чем говорили, неизвестно.

Во-вторых, Виктор Медведчук в России вдруг заявил о намерении создавать партию опозиционную действующей украинской власти. По логике для таких проектов Медведчук обязан опереться на какую-либо политическую силу внутри Украины. Команда Юлии Тимошенко для этих целей подходит идеально. Вспомним как после Оранжевой революции целая группа депутатов Медведчука резко перекочевала в партию Тимошенко. У Тимошенко и Медведчука долгая история отношений. И давний любовник Шуфрич к тому же.
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28.01.2023 02:57 Відповісти
Как они уже достали - паразиты.
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28.01.2023 03:01 Відповісти
Дочь часом не байстрючка?
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28.01.2023 03:07 Відповісти
Спасибо Светлана за вашу ссылку на видео про « Батальон Дубай»-
Видео очень понравилось

Особенно дружная семейка Юлечки Тимошенко. Она собрала так же там всех своих:
лучшую подругу Королевскую, Жеваго и др.
членов своего кружка.

Как известно ее дочь до этого проживала в Маями, имея в собственности вип апартаменты, где то на 5 миллионов $.
Но потом, по сообщения прессы, она переехала в Дубай. Теперь вся семейка в зборе

Посмотрел Дубай и могу сказать, что по сравнению с ним , Майами это деревня

Поэтому честная и бедная Юличка, у которой никогда не было денег, а жилье в Украине было «арендовано», предпочла переехать всей семьей в Дубай.

Что сказать…? по мягче…
Курва она и в Африке останется курвой.
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28.01.2023 04:50 Відповісти
🤣🤣🤣
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28.01.2023 02:04 Відповісти
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28.01.2023 04:02 Відповісти
«Сон разума рождает чудовищ» серия Капричос - Гойя.
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28.01.2023 04:06 Відповісти
73%
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28.01.2023 04:26 Відповісти
это уже сон летаргический
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28.01.2023 04:27 Відповісти
А щоб Ви розуміли, що основна маса 73% не вірить цим публікаціям - "єто фотомонтаж" і "відоси про їх кумирів - фотомантаж". Вони непохитно вірять молодій ригівській команді, яка перекрасилася в зелені кольори, бо їх переконали, що до цього всі тридцять років крали, а ці щось хотять зробити, але їм не дають. Не дають їм заробляти то на асфальті, то на мільярдному лісі, то на яйцях по 170 і картоплі по 24 гривні кілограм і все згодовують свої 73%, що вони патріоти, а от захід їм не дає, то танки, то літаки, то не закриває небо... А де ж ваші танки і ракети, щоб закрити небо і всі питання? Вже доходить срок каденції, залишився рік, а їм все не дають.
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28.01.2023 08:09 Відповісти
Венера Дубайская.
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28.01.2023 02:13 Відповісти
Ніхто так і не помітив, що під Люліною дупою стілець майже зламався і вона вчасно встала. Бо у Дубаї міг би статись землетрус, як би ця Венера впала.
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28.01.2023 02:31 Відповісти
Мож то она опять поехала омолодиться - натянуть дупу на рыло.
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28.01.2023 02:32 Відповісти
До того ж, ще й каплавуха. Про губи зовсiм мовчу (бджоли покусали). Заре схожа на карася в ополонцi, котрий спокусився на добрий хапок (на мормишку).
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28.01.2023 02:43 Відповісти
А ледарво яке - крижi нагуляла, ото ж дупою й стала 7х8, та як льоха поросна.
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28.01.2023 02:53 Відповісти
КомандирША!
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28.01.2023 04:07 Відповісти
вОна работала,
вОна захищає..
у Дубає
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28.01.2023 05:56 Відповісти
Тобто генпральний ревізор зі США , насправді російський іпсошник?
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28.01.2023 01:56 Відповісти
Залишилось ще 2-3 перелома, не більше. Якщо вже займати місце Арестовича, то й стиль треба копіювати.
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28.01.2023 01:59 Відповісти
Іноді краще жувати, ніж говорити
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28.01.2023 02:03 Відповісти
"перелом війни вже настав". Дійсно, а дурні "америкоси-піндоси" щось цього не знають. Данілов, зїздіть, будь-ласка, до американців і поясніть їм це.
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28.01.2023 02:05 Відповісти
A "завалити" цього касапутина і половина проблем людства вирішиться за два дні..
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28.01.2023 02:17 Відповісти
Цей вибір 2019 року ми будемо вихаркувати кров'ю не один рік.

(с)
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28.01.2023 02:22 Відповісти
МУЖДАБАЕВ

Россияне планировали новый Бабий Яр, Запад проспал московский ФАШИЗМ,

Обама сливал КРЫМ

https://youtu.be/8xXBfCCzhsM

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28.01.2023 02:26 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCoSkN_V2HHcVza9n2Zbq8CA Катерина Троценко https://www.youtube.com/watch?v=8xXBfCCzhsM&lc=Ugye74VWsbnnFfT2lLl4AaABAg 11 минут назад

Те, що був би 2-й Бабій Яр стало ясно після того жаху, що відкрився після деокупації Київщини.

Але ілюзій не було вже після того, як свинособачий бтр переїхав чоловіка в автівці біля мого будинку на Оболоні. Повернувся і ще раз переїхав. І стало ясно, що цяцькатись з нами не будуть. Після цього я щодня подумки дякую всім захисникам і захисницям України за кожний прожитий день. І буду так робити решту свого життя.
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28.01.2023 02:33 Відповісти
Усе вищесказане вірно окрім " БТР на Оболоні", це була українська бронемашина, ще на "без цензури" про це говорили.
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28.01.2023 06:35 Відповісти
The bookshelf in the background is not that huge,
so there is quite a possibility,
that the majority of these books were read.

Whenever I see a wall of books in the background,
I wonder, if those were just there for the
background's sake.

And if books in the background are for background's sake,
what should they express

1) money, to buy books
2) household collects books
3) household reads books
4) household is educated
5) books to hide money bills among the pages
6) wallpaper was too boring
7) weekend occupation instead gardening
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28.01.2023 04:27 Відповісти
Тю... Це какая-то дежурная хата, бо в жилой кто будет позировать в шубе... Потому с библиотекой может быть черти шо.
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28.01.2023 08:50 Відповісти
No money - no honey, sweetheart ?

Stoneage people wore fur.

Nevertheless, fur animals are
usually very small,
and it is difficult to sew tiny
patches for a whole jacket.
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28.01.2023 17:04 Відповісти
Насчет шубы: я - в переносном смысле. Имеется ввиду, что в своем доме (отапливаемом) человек не будет позировать в верхней одежде.
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28.01.2023 19:20 Відповісти
Данілов-балабол. Не для того Зеля літав в Оман, щоб зараз Лівоберіжжя відбирати.
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28.01.2023 07:43 Відповісти
Данілов заговорив про ситуацію на фронті - значить Зе-обригани знову щось спиз...ли.
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28.01.2023 09:16 Відповісти
Коли Данілов казав, що треба почистити всю країну від мразоти, то забув додати - "зеленої".
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28.01.2023 10:05 Відповісти
Та дайте хто небудь йому пігулки... Ви що не бачете яке у нього зараз загострення?
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28.01.2023 10:07 Відповісти
Зебилы своей тупорылой позитивно-аристовической информационной политикой скоро приведут к тому, что с их высказываний будет ржать даже последний лох
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28.01.2023 10:15 Відповісти
Знов виліз це й придурок зі своїми вангуваннями.От точно в 2019 пройшла аріцатєльна
селекція людей в Україні, на поверхню винесло такий непотріб що аж дух захоплює.Але жалко одне цей непотріб ,квартальні клоуни зараз руками кацапів знищують реально цвіт нації. Реально наша жи2 в зговорі з кацапами що б вибити патріотів, і лишити імбецилів по типу данілова, буданова, безуглої, зелєнского і зелєнскої, та там всі в ті партії імбецили,.....
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28.01.2023 10:19 Відповісти
К сожалению все это очень надолго и все это понимают
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28.01.2023 11:36 Відповісти
.

рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

.
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28.01.2023 11:40 Відповісти
Ещё два года войны
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28.01.2023 12:17 Відповісти
Олексій Данілов - а як ото, щоб не пиззіть?
Ванга, Нострадамус? Не лящи.
Пророка кусок
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28.01.2023 12:34 Відповісти
гогашвілі тепер нема - хто їм таку траву тепер поставляє ?
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29.01.2023 20:12 Відповісти
 
 