Фільм "20 днів у Маріуполі" виборов нагороду на кінофестивалі у США

Документальний фільм українського воєнного кореспондента Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" про перші тижні російського вторгнення, здобув приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"У картині зафіксовані початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Asociated Press з оточеного російськими військами міста", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, над фільмом також працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсер Василіса Степаненко.

На Sundance Film Festival фільм "20 днів у Маріуполі" показали в конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.

Загалом у секції світового документального кіно було представлено 12 фільмів. Головний приз здобула стрічка "Вічна памʼять" режисера Майте Альберді, що розповідає про пару, яка страждає на хворобу Альцгеймера.

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