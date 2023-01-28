Литва не "полює" на військовозобов’язаних українців. Це фейк від російської пропаганди, - мерія Вільнюса
Радник мера Вільнюса Кароліс Жукаускас попередив про чергову дезінформацію російської пропаганди
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
"Пропаганда Мордору працює швидко – їм не сподобалося, що позавчора Вільнюс повідомив про те, що виділить українським містам гуманітарну допомогу в розмірі 700 тисяч євро, сьогодні в інтернеті поширюють такий фейк – нібито (мер Вільнюса) Ремігіюс Шімашюс повідомив, що у Литві будуть виявляти військовозобов'язаних українців", – заявив Жукаускас.
Він додав, що це фейк, вигаданий російською пропагандою, до того ж "ні Вільнюс, ні Литва не укладали жодних угод і укладати не будуть, бо в Україні, на відміну від Росії, достатньо чоловіків, які хочуть захищати свою країну".
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Всі валіть до пекла разом із кремлівською крисою ,
та дайте нам спокій, бо ви для украінців люті вороги і бидло 🙁‼️