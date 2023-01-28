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Литва не "полює" на військовозобов’язаних українців. Це фейк від російської пропаганди, - мерія Вільнюса

литва,кордон,білорусь

Радник мера Вільнюса Кароліс Жукаускас попередив про чергову дезінформацію російської пропаганди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

"Пропаганда Мордору працює швидко – їм не сподобалося, що позавчора Вільнюс повідомив про те, що виділить українським містам гуманітарну допомогу в розмірі 700 тисяч євро, сьогодні в інтернеті поширюють такий фейк – нібито (мер Вільнюса) Ремігіюс Шімашюс повідомив, що у Литві будуть виявляти військовозобов'язаних українців", – заявив Жукаускас.

Він додав, що це фейк, вигаданий російською пропагандою, до того ж "ні Вільнюс, ні Литва не укладали жодних угод і укладати не будуть, бо в Україні, на відміну від Росії, достатньо чоловіків, які хочуть захищати свою країну".

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Литва (2382) фейк (743)


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Соловей-соска кремлёвская соси питух
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28.01.2023 01:00 Відповісти
«в Україні, на відміну від Росії, достатньо чоловіків, які хочуть захищати свою країну» - жаль, что только наша власть этого не хочет понимать. Записали всех в ссыкуны автоматически. Очень неприятно.
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28.01.2023 01:05 Відповісти
Воно й не дивно-по собі рівняє. На чолі виконавчої влади стоїть підтверджене сцикло, майстер бойового тверкінгу, якому мамка сказала, що воно не лох
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28.01.2023 06:11 Відповісти
Смерть клятим брехунам московіі !!

Всі валіть до пекла разом із кремлівською крисою ,
та дайте нам спокій, бо ви для украінців люті вороги і бидло 🙁‼️
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28.01.2023 01:07 Відповісти
Врут рашисты как всегда как-то нескладно и тупо. Ведь наших военно-обязанных в Литве и нет, так как у нас сейчас наши военнообязанные вообще не пересекают границу по закону.
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28.01.2023 02:07 Відповісти
А касапська двоголова курка ведеться на таке...
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28.01.2023 02:20 Відповісти
А нашим литовским лрузьям как всегда спасибо
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28.01.2023 02:29 Відповісти
 
 