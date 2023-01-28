РФ може планувати наступ на Луганщині або в районі Вугледара на Донеччині, - ISW
Американські аналітики припускають, що запланований наступ росіян буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституті вивчення війни (ISW).
Інсайдери Кремля повідомили агентству Bloomberg, що президент Росії Володимир Путін готує новий наступ (аби повернути ініціативу на полі бою), який може розпочатися вже в лютому або березні 2023 року.
Як зазначають військові експерти, нещодавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть мати на меті розпорошити українські сили і створити умови для наступу в Луганській області.
Крім того, Росія передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області.
Це, на думку аналітиків, свідчить про те, що запланований російський наступ, про який йдеться, найімовірніше, спрямований на Луганську область, хоча він також може відбутися у районі Вугледара на заході від Донецька.
У ISW вважають вкрай малоймовірним, що цей новий наступ буде спрямований на північ України з боку Білорусі.
У звіті вказують і на те, що Кремль підтвердив, що Путін здійснює превентивне помилування засуджених, які беруть участь у війні РФ в Україні.
За попередньою оцінкою ISW, ці превентивні президентські помилування можуть сприяти подальшому вербуванню в колоніях і, ймовірно, дають ПВК "Вагнер" можливість діяти більш безкарно на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль