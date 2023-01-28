Окупанти завезли на Запоріжжя 800 поліцейських з РФ, - мер Мелітополя Федоров
Російські окупанти завезли до Запорізької області 800 російських поліцейських.
Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер відзвітували у росЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю.
Насправді окупанти вкотре відчувають кадровий голод і страх:
- місцеві поліцейські-колаборанти зарекомендували себе як щури-втікачі: або звільняються, або намагаються виїхати до Криму. Тож довелось шукати кадри на росії.
- заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце - бояться партизан.
Натомість вкотре лякають жителів черговими "наглядачами за порядком" і в’язницями, намагаючись укоренити покірність", - написав Федоров.
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
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+11 Котя Бегемоткин #551173
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