Окупанти завезли на Запоріжжя 800 поліцейських з РФ, - мер Мелітополя Федоров

Російські окупанти завезли до Запорізької області 800 російських поліцейських.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер відзвітували у росЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю.



Насправді окупанти вкотре відчувають кадровий голод і страх:

місцеві поліцейські-колаборанти зарекомендували себе як щури-втікачі: або звільняються, або намагаються виїхати до Криму. Тож довелось шукати кадри на росії.

заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце - бояться партизан.

Натомість вкотре лякають жителів черговими "наглядачами за порядком" і в’язницями, намагаючись укоренити покірність", - написав Федоров.

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