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Окупанти завезли на Запоріжжя 800 поліцейських з РФ, - мер Мелітополя Федоров

рф

Російські окупанти завезли до Запорізької області 800 російських поліцейських.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер відзвітували у росЗМІ, що завезли до Запорізької області 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю.

Насправді окупанти вкотре відчувають кадровий голод і страх:

  • місцеві поліцейські-колаборанти зарекомендували себе як щури-втікачі: або звільняються, або намагаються виїхати до Криму. Тож довелось шукати кадри на росії.
  • заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце - бояться партизан.

Натомість вкотре лякають жителів черговими "наглядачами за порядком" і в’язницями, намагаючись укоренити покірність", - написав Федоров.

Читайте також: РФ планує перевести всі окуповані території на московський час

Автор: 

Запорізька область (3578) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+12
Головне - збирать їх на ніч великими групами - як в Макіївці
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28.01.2023 06:57
+11
Глупые козломордые кацапы думают, что украинцы будут бояться их полицаев, как на их орде. Эти дебилы не понимают, что кацапские полицаи как раз и будут истребляться нашими партизанами в первую очередь. Мы, народ Украины любим хороших людей, а чтобы кацап стал хорошим человеком, его обязательно надо отправить на концерт к кобзону. Потому что народная мудрось гласит : хороший кацап - это дохлый кацап.
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28.01.2023 07:23
+9
И обязательно в местном ПТУ !
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28.01.2023 07:12
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Редакція пишіть норм заголовки, а то у деяких мешканців міста Запоріжжя може статися серцевий напад😡😡😡
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28.01.2023 06:56 Відповісти
Головне - збирать їх на ніч великими групами - як в Макіївці
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28.01.2023 06:57 Відповісти
И обязательно в местном ПТУ !
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28.01.2023 07:12 Відповісти
Может их тоже пора «лякати» в'язницями или это не гуманно для оккупанта?
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28.01.2023 07:16 Відповісти
Там і ляжуть!
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28.01.2023 07:16 Відповісти
Глупые козломордые кацапы думают, что украинцы будут бояться их полицаев, как на их орде. Эти дебилы не понимают, что кацапские полицаи как раз и будут истребляться нашими партизанами в первую очередь. Мы, народ Украины любим хороших людей, а чтобы кацап стал хорошим человеком, его обязательно надо отправить на концерт к кобзону. Потому что народная мудрось гласит : хороший кацап - это дохлый кацап.
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28.01.2023 07:23 Відповісти
Тобто скоро в мішках і мусора будуть на парашці? Зер гуд...
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28.01.2023 07:46 Відповісти
А самий "цимес" в тому що поліцаї в тому ж Краснодарі тепер будуть працювать "за себя и за таво парня" Бо замінить їх ніким А це що означає? Що криміногенна обстановка в тих місцях звідки поїхали ті поліцаї посилиться Буде більше крадіжок *********** розбоїв та вбивств
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28.01.2023 08:38 Відповісти
У тій провінції навчальні заклади вагінерів, там і так спокійно та тихо, мов на кладовищі
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28.01.2023 09:42 Відповісти
Я чув на гулагу нет, шо вони понабирали ментів раніше звільненних за перевищення повноважень, за катування, насильство і так далі. Цю нечість відправляють в Україну в нові тюрьми
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28.01.2023 10:02 Відповісти
Нехай везуть з Вологди.
Тамтешній омон красиво палав під Харковом у лютому
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28.01.2023 09:39 Відповісти
Це кати з кацапських тюрем, вони будують концтабори
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28.01.2023 09:59 Відповісти
Я правильно понимаю что на полицейских з роззсии не распространяется конвенция о военнопленных, так как эти скоты не армия. Ну вот это и надо довести до сведения, что их ***** как обменный фонд не нужно держать и сидеть они будут долго и в украине. Что бы не подставлять наши, можно сделать смс рассылку.
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28.01.2023 10:08 Відповісти
 
 