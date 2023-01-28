Сьогодні у Корсуні-Шевченківському відбудеться прощання з героєм оборони Києва Олегом Собченком

У суботу 28 січня 2023 року у м. Корсунь-Шевченківський відбудеться прощання з героєм оборони Києва Олегом Собченком, загиблим на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на допис у фейсбуці Олега Слабоспицького.

Як зазначається, прощання з Олегом Собченком відбудеться у м. Корсунь-Шевченківський у суботу 28 січня 2023 року об 11:00 в Спасо-Преображенському храмі Православної церкви України, біля міського Будинку культури.

Після чину відспівування та громадянського прощання урочиста остання хода рухатиметься вулицями міста до цвинтаря. Поховають Олега на Алеї Героїв центрального Корсунь-Шевченківського кладовища.

Як повідомлялося, український воїн Олег Собченко, який відзначився, обороняючи Київ навесні 2022 року, загинув на Донбасі 24 січня 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі загинув герой оборони Києва Олег Собченко

Детальніше про Олега Собченка читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Козаком був, козацький свій шлях славно завершив: Пам’яті героя оборони Києва Олега Собченка".