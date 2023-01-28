Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 27 січня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 27 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Парасковіївці та 1 Великій Новосілці.
Ще 7 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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