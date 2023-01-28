Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 27 січня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 27 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Парасковіївці та 1 Великій Новосілці.



Ще 7 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА