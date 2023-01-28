УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4859 відвідувачів онлайн
Новини
11 676 37

Порівнювати російську війну з визволенням Німеччини від нацизму - це знущання, - голова Бундестагу Бас

бас,бербель

Будь-які намагання співвіднести Голокост, націонал-соціалізм та нинішню війну РФ проти України є неприпустимими.

Про це заявила президентка німецького Бундестагу Бербель Бас на церемонії вшанування пам’яті жертв Голокосту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Серед жертв німецької нищівної війни було багато українців. Я шокована тим, що ті, хто пережив Голокост, були вбиті під час нинішнього російського нападу на Україну. Нестерпним знущанням із жертв націонал-соціалізму є порівняння російської загарбницької війни зі звільненням Німеччини", - заявила політик.

Дивіться: Пропагандистка Симоньян пропонує "визволити" Німеччину: "Немецкий народ снова взяли в тиски фашисты". ВIДЕО

Вона зауважила, що багато тих, хто пережив Голокост в Україні, були змушені тікати з батьківщини. Також Бас зізналася, що зворушена тією обставиною, що чимало з них знайшли притулок у Німеччині.

Голокост, наголосила спікерка Бундестагу, не має рівних собі злочинів в історії людства. І відповідальність за нього несуть німці.

Серед присутніх на церемонії був одесит Роман Шварцман, який дитиною пережив Голокост.

Також читайте: МЗС Німеччини перепросило в африканських партнерів за невдалий "леопардовий" жарт про Лаврова

Зазвичай велику роль у заходах вшанування пам’яті жертв націонал-соціалізму брали участь представники Росії, але цього року їх не запросили.

Автор: 

Німеччина (7327) історія (1071) нацизм (147) росія (64969) Бундестаг (195) Бас Бербель (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
россия победила и усыновила нацизм.
показати весь коментар
28.01.2023 08:37
+25
Все роз"яснив Найзеленіший. У євреїв був Голокост, а у нас сеньйор Голодомор.
показати весь коментар
28.01.2023 08:40
+25
Нацизм і виник на расії, а потім поширився далі.
показати весь коментар
28.01.2023 08:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
россия победила и усыновила нацизм.
показати весь коментар
28.01.2023 08:37 Відповісти
Нацизм і виник на расії, а потім поширився далі.
показати весь коментар
28.01.2023 08:42 Відповісти
І не тільки. У сруських було ще й два фашистьких рухи з центрами у Парижі та Харбині.
показати весь коментар
28.01.2023 09:22 Відповісти
Голодомор был страшнее голокоста!
показати весь коментар
28.01.2023 11:21 Відповісти
Холокост - це про євреїв, а голодомор - про якихось там українців. Багато хто в світі так думають.
показати весь коментар
28.01.2023 11:34 Відповісти
рацея, в особі совка, нацизм не перемогла !!!нацизм перемогла коаліція країн/націй очолювана США, В.Британією !!! кацапи лиш гнали під німецькі танки, доти, дзоти окуповані ними народи !!! число жерт червоної окупації у 2Світову війну ніхто не знає, оцінюють їх в 50 мільйонів !!!
показати весь коментар
28.01.2023 09:06 Відповісти
І краща ілюстрація сруськой пабєди-безпремірний драп ркка у 1941. Коли за 4 місяці було здано майже без бою близько 2 млн. кв. км, вермахт звільнив тверь та рязань, німці стояли на околицях чмоскви та членінграда.
Ну а шо, дєді тралі-валі
показати весь коментар
28.01.2023 09:19 Відповісти
ну так !!! в полон до німців за перші шість місяців так званої "вов" здалося, практично без бою, з повним боєкомплектом, зброєю, танками, артелерією 4.5 мільйони з 5.5 мільйонів, наявних тоді в так званій "ркка", солдат і офіцерів !!!



показати весь коментар
28.01.2023 13:45 Відповісти
Все роз"яснив Найзеленіший. У євреїв був Голокост, а у нас сеньйор Голодомор.
показати весь коментар
28.01.2023 08:40 Відповісти
саме цікаво хто цей/ці Голодомори-геноциди українців організовував !!!



показати весь коментар
28.01.2023 13:35 Відповісти
2/3 євреї.
показати весь коментар
28.01.2023 13:45 Відповісти
70-80% вищого керівництва так званого срср, як мінімум до смерті йоськи сталіна були євреї !!! саме вони здійснили держпереворот на мацковії (у санкт-пітербурзі), підписали сепартний мир з кайзерівською Німетчиною, чим вийшли з І Світової війни зрадивши своїх союзників країни антанти !!! потім організували так звану "гражданскою вайну 1918-22 рр.", яка по факту була загарбницькою, окупаційною війною та стпробою відродження імперії !!! з 1924 року допомагали прагравшій І Світову війну пост-казерівській Німетчині, через 3 інтернаціонал, привели до влади у 1933 році А.Гітлера, продуктивно з ним співпрацювали, підписали пак "молотова-рібентропа" за яким срср де факто вступав в союз країн OСI (Німетчини, Італії, Яппонії, тощо) для заваювання В.Британії, її союзників і колоній !!! по факту цей союз мав на сотні років перекроїти карту світу !!! тільки дибіл йоська сталін через, трохи більше ніж рік, після підписання "пакту", у листопаді 1940 року послав свого холуя молотова в берлін з новими вимогами, про перегляд умов цього "пакту" на користь срср до Гітлера !!! зо хотів совок від свого союзника Гітлера:
1. негайно передати під контроль совка Румунію, Болгарію (союзники гітлера), європейську частину Туретчини зі Станбулом, пропатоками Босфор і Дарданели, Мармуровим морем, Фінляндію ( зимою 1939-40 років фіни наваляли кацапам - 180 тис вбитих та замерзлих, 300 тис. - поранених, обмарожених, хварих)
2. після спільної перемоги країн ОСІ над англо-саксами (В.Братанія, США, Канада, тощо) до срср відходять усі британські колонії в Азії від ******** Лівану, Ізраєлю, Палестини до Тайланду, Лаосу, Вʼєтнаму, Камбоджі !!!

Рібентроп від такої наглості срср був в шоці, молотуву чемно відмовили, після доповіді Гітлеру, той наказав готувати план Барбароса !!!
показати весь коментар
28.01.2023 14:09 Відповісти
Чет поднадоели они со своими праздниками
показати весь коментар
28.01.2023 08:46 Відповісти
Ніяких ознак -- х...и з пальцем .
показати весь коментар
28.01.2023 08:48 Відповісти
Німеччина хвора до цих пір та не може зрозуміти,що українців винищують вже 350 років Нести дурню і якісь порівняння це абсурд.Були юдеї ,зараз винищують Українців,а завтра прийдуть ще по когось,можливо прилетить їй в голову х-22,цій Бас,що літає по Україні .
Фрау Меркель хай запитає,вона ж посіла місце нациста фюрера Шікель- Грубера і все робила щоб сьогодні вбивали Українців.
показати весь коментар
28.01.2023 09:00 Відповісти
Саме тому німці повинні бути найбільше зацікавлені в тому щоб параша вигребла піз...лєй і щоб над путіноїдами відбувся військовий трибунал, той, який не вібувся над сталіністами після Друної Світової Війни.
показати весь коментар
28.01.2023 09:06 Відповісти
ненравиться? дай Україні зброю
показати весь коментар
28.01.2023 09:09 Відповісти
Але аналогії є.
Зараз солдати ЗСУ звільняють світ від рашистів, як їх діди нищили німецьких нацистів, італійських та руських фашистів за часів Другої світової.
Онуки тих героїх палили колони рашистської наволочі на Сумщині та Чернігівщині-землях славних партизанським супротивом. У Конотопі розстріляний камаз орків у лютому стояв в 10 метрах від стелли воїнам-визволителям.
По моєму, пряма аналогія.
показати весь коментар
28.01.2023 09:12 Відповісти
Називати окупантів радянської армії "героями" - це меншовартість, помножена на тупість.
показати весь коментар
28.01.2023 10:21 Відповісти
оМой дед сгорел 1942 году в танке вместе с экипажем прикрывая наши войска в районе Лозовой другой дед похоронен город Пюшпекладань могила 11 ты хочешь сказать что они были оккупантами ты просто меншовартисть помножена на туписть
показати весь коментар
28.01.2023 11:42 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показати весь коментар
28.01.2023 13:18 Відповісти
так !!! ґвони були яко червоножопі комуно-ккацапи окупанти, або запроданці-колоборанти, посібники червоних окупантів, що окупували і звалтували пів Європи !!!
показати весь коментар
28.01.2023 13:25 Відповісти
так твій дід загарбник і окупант країн сходу Єворпи !!! смерть окупантам !!!
показати весь коментар
28.01.2023 14:18 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2023 09:16 Відповісти
Не звертайте увагу на хвору націю. Рашизм це поєднання нацизму, фашизму, щовінізму, комунізму, тероризму і православного халіфата.
показати весь коментар
28.01.2023 09:21 Відповісти
По факту, ніякого поєднання там нема, 1991-2004 в Росіі був корпоративний фашизм, 2004-2013 ставлення державної неонацистської ідеології, 2013+ - державний неонацизм.
показати весь коментар
28.01.2023 12:04 Відповісти
Найстрашніший злочин це Голодомор, просто менш задукоментований і не розпіарений.
показати весь коментар
28.01.2023 09:22 Відповісти
Жодна країна не вчиняла більше злочинів за парашників. Кацапські кати це найгірше що є на землі. Ніби зараз наші люди у полоні сидять не в таких же умовах, як в'язні освенциму
показати весь коментар
28.01.2023 09:24 Відповісти
Гірших!
показати весь коментар
28.01.2023 10:05 Відповісти
От обнимашек с балалаечниками до таких слов в высшем законодательном органе, да еще сказанных главой этого органа, - это сдвиг колоссальный, я считаю. А еще говорят, что путин не гениальный геополитик! Кто б еще, кроме этого чмощника силиконового, смог бы провернуть такое?
показати весь коментар
28.01.2023 09:32 Відповісти
************ во всюму копіює фюрера,чию фуражку зберігає у головному храмі рашизму.
Залишився останій штріх! Вова,не підведи!
показати весь коментар
28.01.2023 10:08 Відповісти
Із заявою про те, що "голокост не має рівних собі злочинів в історії людства", вона, м'яко кажучи, трохи протупила.
показати весь коментар
28.01.2023 10:26 Відповісти
Все що ляпають дебільні кацапськи пропагандисти, може і допомагає (трохи) режиму ***** в кацапії, але наносить колосальну шкоду на міжнародній арені.
показати весь коментар
28.01.2023 10:37 Відповісти
Рашисты легко переплюнут Гитлера - стоит только расследовать их художества в Украине.
показати весь коментар
28.01.2023 10:58 Відповісти
Голокост, наголосила спікерка Бундестагу, не має рівних собі злочинів в історії людства. І відповідальність за нього несуть німці. Джерело:

Є. Голодомор в Україні. І відповідальність несуть???
показати весь коментар
28.01.2023 11:14 Відповісти
Якщо вона мала на увазі москалів які шукають нацистів в Україні, то нібито і правильно сказала.

Але якось дуже лаконічно.
показати весь коментар
28.01.2023 11:26 Відповісти
Та то все файно.Дууууже файно. Але тільки на язиці....Краще колупайте, фрау, своїми пламєннимі рєчамі мозки Шольцові з ПіZдоріусом, аби вони не лизали дупу рашнявим. Бо вже так тих руских бояться обоє, що АЖЖЖ ! Де подівся гордий тевтонський дух потомків Зіґфріда, га? Якісь чморики веселкОві керують Дойчландом, на холєру...
показати весь коментар
28.01.2023 12:23 Відповісти
 
 