Порівнювати російську війну з визволенням Німеччини від нацизму - це знущання, - голова Бундестагу Бас
Будь-які намагання співвіднести Голокост, націонал-соціалізм та нинішню війну РФ проти України є неприпустимими.
Про це заявила президентка німецького Бундестагу Бербель Бас на церемонії вшанування пам’яті жертв Голокосту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Серед жертв німецької нищівної війни було багато українців. Я шокована тим, що ті, хто пережив Голокост, були вбиті під час нинішнього російського нападу на Україну. Нестерпним знущанням із жертв націонал-соціалізму є порівняння російської загарбницької війни зі звільненням Німеччини", - заявила політик.
Вона зауважила, що багато тих, хто пережив Голокост в Україні, були змушені тікати з батьківщини. Також Бас зізналася, що зворушена тією обставиною, що чимало з них знайшли притулок у Німеччині.
Голокост, наголосила спікерка Бундестагу, не має рівних собі злочинів в історії людства. І відповідальність за нього несуть німці.
Серед присутніх на церемонії був одесит Роман Шварцман, який дитиною пережив Голокост.
Зазвичай велику роль у заходах вшанування пам’яті жертв націонал-соціалізму брали участь представники Росії, але цього року їх не запросили.
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Ну а шо, дєді тралі-валі
1. негайно передати під контроль совка Румунію, Болгарію (союзники гітлера), європейську частину Туретчини зі Станбулом, пропатоками Босфор і Дарданели, Мармуровим морем, Фінляндію ( зимою 1939-40 років фіни наваляли кацапам - 180 тис вбитих та замерзлих, 300 тис. - поранених, обмарожених, хварих)
2. після спільної перемоги країн ОСІ над англо-саксами (В.Братанія, США, Канада, тощо) до срср відходять усі британські колонії в Азії від ******** Лівану, Ізраєлю, Палестини до Тайланду, Лаосу, Вʼєтнаму, Камбоджі !!!
Рібентроп від такої наглості срср був в шоці, молотуву чемно відмовили, після доповіді Гітлеру, той наказав готувати план Барбароса !!!
Фрау Меркель хай запитає,вона ж посіла місце нациста фюрера Шікель- Грубера і все робила щоб сьогодні вбивали Українців.
Зараз солдати ЗСУ звільняють світ від рашистів, як їх діди нищили німецьких нацистів, італійських та руських фашистів за часів Другої світової.
Онуки тих героїх палили колони рашистської наволочі на Сумщині та Чернігівщині-землях славних партизанським супротивом. У Конотопі розстріляний камаз орків у лютому стояв в 10 метрах від стелли воїнам-визволителям.
По моєму, пряма аналогія.
Залишився останій штріх! Вова,не підведи!
Є. Голодомор в Україні. І відповідальність несуть???
Але якось дуже лаконічно.