Порівнювати російську війну з визволенням Німеччини від нацизму - це знущання, - голова Бундестагу Бас

Будь-які намагання співвіднести Голокост, націонал-соціалізм та нинішню війну РФ проти України є неприпустимими.

Про це заявила президентка німецького Бундестагу Бербель Бас на церемонії вшанування пам’яті жертв Голокосту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Серед жертв німецької нищівної війни було багато українців. Я шокована тим, що ті, хто пережив Голокост, були вбиті під час нинішнього російського нападу на Україну. Нестерпним знущанням із жертв націонал-соціалізму є порівняння російської загарбницької війни зі звільненням Німеччини", - заявила політик.

Дивіться: Пропагандистка Симоньян пропонує "визволити" Німеччину: "Немецкий народ снова взяли в тиски фашисты". ВIДЕО

Вона зауважила, що багато тих, хто пережив Голокост в Україні, були змушені тікати з батьківщини. Також Бас зізналася, що зворушена тією обставиною, що чимало з них знайшли притулок у Німеччині.

Голокост, наголосила спікерка Бундестагу, не має рівних собі злочинів в історії людства. І відповідальність за нього несуть німці.

Серед присутніх на церемонії був одесит Роман Шварцман, який дитиною пережив Голокост.

Також читайте: МЗС Німеччини перепросило в африканських партнерів за невдалий "леопардовий" жарт про Лаврова

Зазвичай велику роль у заходах вшанування пам’яті жертв націонал-соціалізму брали участь представники Росії, але цього року їх не запросили.