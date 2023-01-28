Люди, які планували моє повернення до Грузії, могли бути російськими агентами, - Саакашвілі
Колишній президент Грузії, громадянин України Михеіл Саакашвілі вважає, що обрав "поганий час" для повернення на Батьківщину. Він не виключає, що люди, які планували його повернення, могли бути агентами РФ.
Про це Саакашвілі сказав в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Грузия Online".
За словами Михайла Саакашвілі, президент Росії Володимир Путін, його попередник Дмитро Медведєв та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розпорядилися не лише знищити його фізично, а й заарештувати та судити у Грузії.
"Крім Росії, жодна інша країна у світі не визнала звинувачення чи вироки проти мене. Я хотів повернутися до Грузії, але час був поганий - незадовго до початку війни Росії проти України. Не виключено, що люди, які планували моє повернення до Грузії у жовтні 2021 року, були впровадженими російськими агентами.
Правду кажучи, країна, в якій я народився, давно вже стала таємним союзником Путіна", - сказав Саакашвілі.
Він вважає, що те, що відбувається з ним, - це ясний "меседж" президенту України Володимиру Зеленському.
"Він [Зеленський] відмовився залишити країну на початку агресивної війни Росії, як і я, коли російські військові вторглися до Грузії у 2008 році... Нас у Грузії тоді покарали за наші успішні реформи, так само, як зараз Зеленський платить ціну за свою антиолігархічну політику. За політику, бути частиною якої для мене було честю", - каже Саакашвілі.
Говорячи про плани на майбутнє, Саакашвілі зазначає, що якщо він виживе, то своє майбутнє він бачить лише в Україні.
"Я вже зіграв свою роль в історії цієї країни, і мені неймовірно пощастило, що маю можливість працювати із Зеленським, якого я бачу лідером вільного світу. Навпаки, дуже шкода бачити, як Грузія перетворюється на таємного союзника Кремля у цій війні", - зазначив Саакашвілі.
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А на счет агентов, так ты же дурачок сам туда поехал, ведь вряд ли тебя заставляли. Возомнил себя "революционером"...
Зараз він вигрібає 'карму' за нахабний злочин зі штурмом і неповагою до кордонів України,
та всю іншу дурню, що коїв після (з трусАми на "3-му майдані", тощо).
"Офіс складних проблем та простих рішень"
ЗЄля закинув цього Че Гевару у Джорджию під виглядом фруктового хробачка у хфурі із грушами
Юная вдова революціонера Ясько получає його директорську зарплату по карточці
так буває, коли у "наполеонів" насрано у голові і цим їм хочеться поділитися з усіма
Будь мужиком, назви прізвища, не сси
Про бариг ти верещав як скажений
Ну точно , хвороба прогресує.... пацієнт утік з психіатричної лікарні ...
А вислів про лідера вільного світу - це квінтеесенція глибокодумності !!!!
Розчарувала грузинів не демократія, а те, що Саакашвілі не зміг серйозно покращити рівень життя. Тобто вони стали багатші, але навіть до українців за доходами не дотягують. І ось на це вони справді скаржаться.
Співробітник банку Гиргвліані був убитий в околицях Тбілісі в січні 2006 року, після сварки в одному з ресторанів Тбілісі з дружиною колишнього міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі й колишнім начальником департаменту конституційної безпеки Датою Ахалая. За їхнім наказом четверо поліцейських вивели з ресторану Гиргвліані, відвезли за місто, де забили до смерті.
Експрезидент Саакашвілі заочно засуджений на шість років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. Ще одну кримінальну справу проти Саакашвілі про розтрату державних коштів знаходиться в судочинстві.
2) "правильно" чи "неправильно" він засуджений і чи законно сидить?
Розберіться у цих "трьох соснах" а потім кидайтесь звинуваченнями
Правду кажучи, країна, в якій я народився, давно вже стала таємним союзником Путіна", - сказав Саакашвілі."
Ця версія теж має право на життя, рашисти планували таким чином виманити та посадити, далі бліцкриг над Україною, прорашистський уряд Грузії вже на місті і проголошення аля "тюрми народів 2.0" разом з "дерунами".
СЛУГУНИ... 🎹🦸♂️🎹
(слуганародний пэсня)
Вах, палным-пална каробачька,
Сулугуни и попкорнь,
НазначИль Зеленский минэ, Вовачька,
Пэрсидатилэм рэхформь.
А-а-а-а-а-а-а-а
Цены заплатиль немалые,-
Торговалься мном Єрмак,
Гавариль - вах, Варахамия,
Слугь нэ убэдиль никак!
А-а-а-а-а-а-а-а
Знают толко главнимь Охфисэ,
Как поладили они.
Съёмка сэриаль законьчился,-
Плёнка прятай там, храни.
И-и-и-и-и-и-и-и
Кончилься пора туманная,
Мишико,вах, маладэц!
Должност мнэ пришёль желанная,-
Буду счастэм прадавэц!.
А-и-и-и-и-и-и-и
Расказаль, как буду справилься,
План на Охфись передаль.
ПерЗедэнту он панравилься,-
План кароший, он сказаль.
А-а-а-а-а-а-а-а
Вийду,вийду на правитэльства,
Свэжий, новий дам струя,-
Разганю, вах, за вридитэльства,
Всэх баригав Шмигаля!
Разганю, вах, за вридитэльства,
Всэх баригав Шмигаля!
06.05.2020
Саакашвили Предотвратил дефолт в Грузии, отказался от МВФ утроил ВВП За 5 лет,Сааашвили в маленькой Грузии построил 210 новых больниц,
в то время как ******
уменьшил ВВП в два раза. но увеличил свои доходы, в десятки раз
и там и здесь была война с мордором.
Конечно кацапы во всем виноваты. Они спонсируют и дают методички высокого качества для всех организаций и всех подонков. И здесь не ***** виноват, например в Крыму 30 лет назад уже действовали на бабки кацапстана специфические организации, промывали людям мозги и имели полную поддержку спецслужб расеянской передации.
Просто надо действовать жестче и не судить о других по себе. Была возможность жестко расправиться с коррупционерами и предателями, надо было ее использовать. Но вам повезло, кацапов мы разобьем и уничтожим эту погань на нашей планете, так что выписывайте благодарности и присылайте побольше помощи и грузинскому легиону в том числе. Призови своих избирателей заняться ровно одной целью: уничтожить кацапов на нашей земле, максимально поддерживая нас и максимально вредя кацапам. Здесь и есть ключик к счастливой Грузии.
Де папік Коломойський?
уважаю этого человека. честного политика и достойного гражданина.
что касается российской агентуры в Украине, утопившей страну в тотальной коррупции и предательстве, общими усилиями Западных спецслужб и воли украинского народа, ей сломают хребет как и на поле боя