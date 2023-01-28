Люди, які планували моє повернення до Грузії, могли бути російськими агентами, - Саакашвілі

Колишній президент Грузії, громадянин України Михеіл Саакашвілі вважає, що обрав "поганий час" для повернення на Батьківщину. Він не виключає, що люди, які планували його повернення, могли бути агентами РФ.

Про це Саакашвілі сказав в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Грузия Online".

За словами Михайла Саакашвілі, президент Росії Володимир Путін, його попередник Дмитро Медведєв та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розпорядилися не лише знищити його фізично, а й заарештувати та судити у Грузії.

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"Крім Росії, жодна інша країна у світі не визнала звинувачення чи вироки проти мене. Я хотів повернутися до Грузії, але час був поганий - незадовго до початку війни Росії проти України. Не виключено, що люди, які планували моє повернення до Грузії у жовтні 2021 року, були впровадженими російськими агентами.

Правду кажучи, країна, в якій я народився, давно вже стала таємним союзником Путіна", - сказав Саакашвілі.

Він вважає, що те, що відбувається з ним, - це ясний "меседж" президенту України Володимиру Зеленському.

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"Він [Зеленський] відмовився залишити країну на початку агресивної війни Росії, як і я, коли російські військові вторглися до Грузії у 2008 році... Нас у Грузії тоді покарали за наші успішні реформи, так само, як зараз Зеленський платить ціну за свою антиолігархічну політику. За політику, бути частиною якої для мене було честю", - каже Саакашвілі.

Говорячи про плани на майбутнє, Саакашвілі зазначає, що якщо він виживе, то своє майбутнє він бачить лише в Україні.

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"Я вже зіграв свою роль в історії цієї країни, і мені неймовірно пощастило, що маю можливість працювати із Зеленським, якого я бачу лідером вільного світу. Навпаки, дуже шкода бачити, як Грузія перетворюється на таємного союзника Кремля у цій війні", - зазначив Саакашвілі.