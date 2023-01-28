Прикордонника оштрафували на пів мільйона гривень за те, що допомагав ухилянтам

Білгород-Дністровський міськрайонний суд наклав штраф у 499 800 грн, конфіскував автомобіль та позбавив звання старшого сержанта співробітника Держприкордонслужби, який допоміг двом призовникам втекти з України.

Відповідне рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Суд встановив, що інспектор прикордонної служби власною автівкою підвозив "клієнтів" до прикордонного пункту пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" і далі на транзитну ділянку автодороги без обов`язкової перевірки документів. Також старший сержант ДПСУ інструктував їх, що треба розповісти при можливій зустрічі з прикордонниками сусідньої Молдови.

За свої послуги він брав по $2,5 тисячі з особи.

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Прикордонник визнав свою провину та уклав угоду зі слідством.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 499 тис. 800 грн з позбавленням на три роки права обіймати посади, пов`язані зі здійсненням охорони держкордону, та посади в органах держвлади й місцевого самоврядування, з конфіскацією майна та позбавленням військового звання "старший сержант".

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У звʼязку з ухваленням вироку суддя скасував попередній запобіжний захід - тримання під вартою - і звільнив експрикордонника в залі суду.