Затриманого за підозрою в розсиланні листів з вибухівкою іспанського пенсіонера звинуватили в тероризмі й заарештували

74-річного іспанського пенсіонера підозрюють в розсилці бомб поштою, зокрема й українському посольству. Йому пред’явили обвинувачення в тероризмі та помістили під варту, щоб він не втік на "російську територію".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Підозрюваному, ім'я якого публічно не називають, інкримінують виготовлення та використання вибухових пристроїв. Йому пред'явили обвинувачення в терористичних злочинах, скоєних з метою "змусити Мадрид припинити підтримку Києва в боротьбі з російським вторгненням".

Чоловіка помістили під варту на підставі того, що він може втекти на "російську територію за допомогою російських громадян". У разі визнання винним, йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у грудні іспанські ЗМІ повідомили про вибух в українському посольстві в Мадриді. Комендант дипустанови дістав незначні поранення і був госпіталізований - конверт вибухнув у його руках. Решта співробітників не постраждали.

Згодом міністерство оборони Іспанії заявило, що сили безпеки знайшли імовірний вибуховий пристрій у конверті, відправленому на базу ВПС у Торрехон-де-Ардос, що поблизу Мадрида.

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Крім цього, офіс прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса 24 листопада отримав лист із вибуховим пристроєм, подібним до зазначених. Аналогічний лист отримало й посольство США в Мадриді.

25 листопада іспанські ЗМІ повідомили про затримання в місті Бургос підозрюваного - 74-річного чоловіка.