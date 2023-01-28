Рашисти вдарили по кількох інфраструктурних об’єктах у Запоріжжі, поранено людину, - міськрада
Вчора ввечері російські окупанти знову цинічно обстріляли Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рашисти поцілили по кількох інфраструктурних об‘єктах. На жаль, постраждала людина.
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Oleg Zaporogec
показати весь коментар28.01.2023 09:35 Відповісти Мені подобається 2
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