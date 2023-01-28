Рашисти вдарили по кількох інфраструктурних об’єктах у Запоріжжі, поранено людину, - міськрада

Вчора ввечері російські окупанти знову цинічно обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти поцілили по кількох інфраструктурних об‘єктах. На жаль, постраждала людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ввечері 27 січня атакували Запоріжжя, - міська влада