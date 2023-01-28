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Новини Війна
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Рашисти вдарили по кількох інфраструктурних об’єктах у Запоріжжі, поранено людину, - міськрада

запоріжжя

Вчора ввечері російські окупанти знову цинічно обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти поцілили по кількох інфраструктурних об‘єктах. На жаль, постраждала людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ввечері 27 січня атакували Запоріжжя, - міська влада

Автор: 

Запоріжжя (2261) обстріл (28284)


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Москалі пітараси
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28.01.2023 09:35 Відповісти
 
 