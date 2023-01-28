ОК "Південь" про обстановку в регіоні: Виснажуємо ворога у рамках підготовки до контрнаступу

Українські військові продовжують виснажувати ворога на Півдні, тримаючи його під вогневим контролем. Таким чином захисники готуються до можливого наступу.

Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що ЗСУ на Півдні продовжують точними ударами знищувати склади ворога, а також місця дислокації окупаційних військ.

"Ворог потребує місць дислокацій і опори як плацдарму, вони будуть вишукувати таку позицію. Про це свідчить і маневрування підрозділами по всьому лівобережжю, де вони намагаються облаштувати собі більш-менш стійкі позиції. Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості", - зазначила речниця.

Гуменюк додала, що виснаження ворога є частиною підготовки для можливого майбутнього контрнаступу українських військ.

"Нагадаю, що це і є дуже суттєвий вплив у рамках підготовки до контрнаступу. Це виснаження потужностей ворога на моральному, логістичному і фізичному плані", - пояснила вона.

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