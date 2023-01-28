ОК "Південь" про обстановку в регіоні: Виснажуємо ворога у рамках підготовки до контрнаступу
Українські військові продовжують виснажувати ворога на Півдні, тримаючи його під вогневим контролем. Таким чином захисники готуються до можливого наступу.
Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона зазначила, що ЗСУ на Півдні продовжують точними ударами знищувати склади ворога, а також місця дислокації окупаційних військ.
"Ворог потребує місць дислокацій і опори як плацдарму, вони будуть вишукувати таку позицію. Про це свідчить і маневрування підрозділами по всьому лівобережжю, де вони намагаються облаштувати собі більш-менш стійкі позиції. Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості", - зазначила речниця.
Гуменюк додала, що виснаження ворога є частиною підготовки для можливого майбутнього контрнаступу українських військ.
"Нагадаю, що це і є дуже суттєвий вплив у рамках підготовки до контрнаступу. Це виснаження потужностей ворога на моральному, логістичному і фізичному плані", - пояснила вона.
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Тому я просто добавлю тут один штрих. Валерій Залужний отримав спадок. Мільйон американських доларів. Від абсолютно чужої людини - американця українського походження Григорія Степанця. Той заповів свій спадок двом українським навчальним інституціям та персонально нашому Головнокмандувачу без якихось умов, обмежень чи вимог. Він міг розпорядитися грошима на власний розсуд. І розпорядився - віддав їх на потреби нашої армії. Все до останку. Зрештою, це ви вже встигли взнати ще вчора від тих, у кого більше часу й рідше світло відключають. І це навряд чи когось із нас дуже здивувало, бо ми ж знаємо, який він - наш Головнокомандувач. Це не з тих із сучвлади... Не під ніч про них згадувати - вони ж тільки красти в армії можуть.
А здивую я вас іншим. Спадок Залужний отримав і переслав його на потреби армії прямо з американського рахунку ще 5 січня. А взнали ми про це лише вчора. Та й то завдяки Нью-Йорк Таймс. Там хтось із журналістів чи й службовців традиційно моніторив нотаріальні реєстри. І раптом наскочив на прізвище, яке знає весь світ, тільки не половина українців. Взнав про такий благородний вчинок, поцікавився, як на це відреагували в Україні й був шокований, що Залужний цей факт не зробив публічним. А далі вже американська преса знає, як оформити сенсаційне повідомлення.
А скажіть но мені дві речі:
* про це щось розповідали в олігархічно-ватному "загальнонаціональному телемарафоні" імені клептократичної влади? Так, я знаю, що на каналі в ютюб і на сайті про це згадав канал Коломойського. А на тому телемарафоні щось показали?
** А скільки родина В.Зеленського перерахувала на потреби армії? Вони вже давно стали мультимільйонерами, а найімовірніше й мільярдерами. Доларовими, звісно. Так ото ж...
але нам ще до того далеко наша м*ясорубка ще не сформована
рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
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