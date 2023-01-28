УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4863 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 216 19

ОК "Південь" про обстановку в регіоні: Виснажуємо ворога у рамках підготовки до контрнаступу

херсон,херсонщина,острови

Українські військові продовжують виснажувати ворога на Півдні, тримаючи його під вогневим контролем. Таким чином захисники готуються до можливого наступу.

Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що ЗСУ на Півдні продовжують точними ударами знищувати склади ворога, а також місця дислокації окупаційних військ.

"Ворог потребує місць дислокацій і опори як плацдарму, вони будуть вишукувати таку позицію. Про це свідчить і маневрування підрозділами по всьому лівобережжю, де вони намагаються облаштувати собі більш-менш стійкі позиції. Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості", - зазначила речниця.

Гуменюк додала, що виснаження ворога є частиною підготовки для можливого майбутнього контрнаступу українських військ.

"Нагадаю, що це і є дуже суттєвий вплив у рамках підготовки до контрнаступу. Це виснаження потужностей ворога на моральному, логістичному і фізичному плані", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стягує додаткові мобілізаційні ресурси на лівому березі Дніпра, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17250) Запорізька область (3578) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5713)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
А тепер давайте згадаємо про Залужного. Бо там, де поширюються прямі впливи Зеленського та його опи на будь-яку згадку про Головнокомандувача накладене майже цілковите табу. Зеленський возвеличує, нагороджує та мріє поставити на місце Головкома свого улюбленця лояльного до непристойності генерала Сирського. Що не позбавляє його честі дійсно хорошого командувача оперативно-тактичного (але, Боже збав, не стратегічного) рівня. Але для моїх друзів і читачів нема потреби розповідати, хто такий Залужний та чим ми завдячуємо йому самому та сформованій ним команді.

Тому я просто добавлю тут один штрих. Валерій Залужний отримав спадок. Мільйон американських доларів. Від абсолютно чужої людини - американця українського походження Григорія Степанця. Той заповів свій спадок двом українським навчальним інституціям та персонально нашому Головнокмандувачу без якихось умов, обмежень чи вимог. Він міг розпорядитися грошима на власний розсуд. І розпорядився - віддав їх на потреби нашої армії. Все до останку. Зрештою, це ви вже встигли взнати ще вчора від тих, у кого більше часу й рідше світло відключають. І це навряд чи когось із нас дуже здивувало, бо ми ж знаємо, який він - наш Головнокомандувач. Це не з тих із сучвлади... Не під ніч про них згадувати - вони ж тільки красти в армії можуть.

А здивую я вас іншим. Спадок Залужний отримав і переслав його на потреби армії прямо з американського рахунку ще 5 січня. А взнали ми про це лише вчора. Та й то завдяки Нью-Йорк Таймс. Там хтось із журналістів чи й службовців традиційно моніторив нотаріальні реєстри. І раптом наскочив на прізвище, яке знає весь світ, тільки не половина українців. Взнав про такий благородний вчинок, поцікавився, як на це відреагували в Україні й був шокований, що Залужний цей факт не зробив публічним. А далі вже американська преса знає, як оформити сенсаційне повідомлення.

А скажіть но мені дві речі:
* про це щось розповідали в олігархічно-ватному "загальнонаціональному телемарафоні" імені клептократичної влади? Так, я знаю, що на каналі в ютюб і на сайті про це згадав канал Коломойського. А на тому телемарафоні щось показали?
** А скільки родина В.Зеленського перерахувала на потреби армії? Вони вже давно стали мультимільйонерами, а найімовірніше й мільярдерами. Доларовими, звісно. Так ото ж...
показати весь коментар
28.01.2023 09:37
+8
Там місто під шаленим обстрілом, а вони про виснаження ворога
показати весь коментар
28.01.2023 09:46
+8
показати весь коментар
28.01.2023 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тепер давайте згадаємо про Залужного. Бо там, де поширюються прямі впливи Зеленського та його опи на будь-яку згадку про Головнокомандувача накладене майже цілковите табу. Зеленський возвеличує, нагороджує та мріє поставити на місце Головкома свого улюбленця лояльного до непристойності генерала Сирського. Що не позбавляє його честі дійсно хорошого командувача оперативно-тактичного (але, Боже збав, не стратегічного) рівня. Але для моїх друзів і читачів нема потреби розповідати, хто такий Залужний та чим ми завдячуємо йому самому та сформованій ним команді.

Тому я просто добавлю тут один штрих. Валерій Залужний отримав спадок. Мільйон американських доларів. Від абсолютно чужої людини - американця українського походження Григорія Степанця. Той заповів свій спадок двом українським навчальним інституціям та персонально нашому Головнокмандувачу без якихось умов, обмежень чи вимог. Він міг розпорядитися грошима на власний розсуд. І розпорядився - віддав їх на потреби нашої армії. Все до останку. Зрештою, це ви вже встигли взнати ще вчора від тих, у кого більше часу й рідше світло відключають. І це навряд чи когось із нас дуже здивувало, бо ми ж знаємо, який він - наш Головнокомандувач. Це не з тих із сучвлади... Не під ніч про них згадувати - вони ж тільки красти в армії можуть.

А здивую я вас іншим. Спадок Залужний отримав і переслав його на потреби армії прямо з американського рахунку ще 5 січня. А взнали ми про це лише вчора. Та й то завдяки Нью-Йорк Таймс. Там хтось із журналістів чи й службовців традиційно моніторив нотаріальні реєстри. І раптом наскочив на прізвище, яке знає весь світ, тільки не половина українців. Взнав про такий благородний вчинок, поцікавився, як на це відреагували в Україні й був шокований, що Залужний цей факт не зробив публічним. А далі вже американська преса знає, як оформити сенсаційне повідомлення.

А скажіть но мені дві речі:
* про це щось розповідали в олігархічно-ватному "загальнонаціональному телемарафоні" імені клептократичної влади? Так, я знаю, що на каналі в ютюб і на сайті про це згадав канал Коломойського. А на тому телемарафоні щось показали?
** А скільки родина В.Зеленського перерахувала на потреби армії? Вони вже давно стали мультимільйонерами, а найімовірніше й мільярдерами. Доларовими, звісно. Так ото ж...
показати весь коментар
28.01.2023 09:37 Відповісти
Тарас Чорновіл топ
показати весь коментар
28.01.2023 13:16 Відповісти
Головне щоб людських резервів вистачило на наступ, техніку нам дають. Проводьте загальну мобілізацію, що б і місцеві боти перестали кривлятися та відправилися у бій.
показати весь коментар
28.01.2023 09:39 Відповісти
Загальна мобілізація в Дубаї та Монако оголошена!
показати весь коментар
28.01.2023 10:06 Відповісти
Хай ходять по хостелам та гуртожиткам - там багато молоді ховається.
показати весь коментар
28.01.2023 10:10 Відповісти
Ніі, ну це вже як в кацапів
показати весь коментар
28.01.2023 10:12 Відповісти
А як по-іншому перемогти? У нас має бути достатньо піхоти, бо кацапи і далі продовжать мобілізацію.
показати весь коментар
28.01.2023 10:17 Відповісти
І чим, палками вони будуть воювати?
показати весь коментар
28.01.2023 10:31 Відповісти
Не переживай, для ваших чмобиков с мосинками у Украины есть техника и будет еще больше.
показати весь коментар
28.01.2023 10:47 Відповісти
Не зрозумів яких наших чмобіків ти що плутаєш
показати весь коментар
30.01.2023 16:41 Відповісти
як ви переможете якщо вони не хочуть і не вміють воювати з кацапами ми не можемо тягатися і конкурувати по мобіках у них просто в 3 раза більше населення тут залізо нато тільки переможе але щоб оволодіти ціею технікою це зовсім не ті мобілізовані що витягають силою з отелів чи пакують силою то мобілізовани які мають якесь уявлення або служили а нові або здадуться в полон да ще з переляку здадуть наші позиціі ворогам до того їх нових відправляють без підготовки на убой на передок до Бахмута і це вже чути не від одного не краще за кацапів
показати весь коментар
28.01.2023 10:40 Відповісти
Там місто під шаленим обстрілом, а вони про виснаження ворога
показати весь коментар
28.01.2023 09:46 Відповісти
Эээ, а зачем об этом на всю ивановскую кричать?
показати весь коментар
28.01.2023 09:54 Відповісти
Це така задумка : кричати, кричати і ще раз кричати, щоб захарова почула і теж кричала, такий собі батл
показати весь коментар
28.01.2023 10:15 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2023 10:13 Відповісти
м*ясо може забити м*ясорубку...
але нам ще до того далеко наша м*ясорубка ще не сформована
показати весь коментар
28.01.2023 13:19 Відповісти
...трепология,Вы еще ************ уведомление пришлите,что делать собираетесь!!!
показати весь коментар
28.01.2023 11:01 Відповісти
.

рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

.
показати весь коментар
28.01.2023 11:47 Відповісти
Было бы неплохо начать операцию на Юге белорашки или на крайняк в Приднестровье.Вот там нашей атаки точно никто не ожидает.
показати весь коментар
28.01.2023 14:14 Відповісти
 
 