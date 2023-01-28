Росіяни б’ють із артилерії та РСЗВ по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки та медзаклади, є жертви, - ОВА
За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, по мирних містах і селах вороги вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів.
"Херсон армія РФ обстріляла 5 разів - пошкоджено житлові будинки та медичні заклади. Минулої доби через російську агресію 2 людини загинули, 7 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
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рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
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