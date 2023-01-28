Росіяни б’ють із артилерії та РСЗВ по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки та медзаклади, є жертви, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по мирних містах і селах вороги вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів.

"Херсон армія РФ обстріляла 5 разів - пошкоджено житлові будинки та медичні заклади. Минулої доби через російську агресію 2 людини загинули, 7 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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