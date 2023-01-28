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Новини Війна
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Росіяни б’ють із артилерії та РСЗВ по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки та медзаклади, є жертви, - ОВА

херсонщина

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по мирних містах і селах вороги вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів.

"Херсон армія РФ обстріляла 5 разів - пошкоджено житлові будинки та медичні заклади. Минулої доби через російську агресію 2 людини загинули, 7 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Херсон та передмістя. Двоє людей загинули, є поранені. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17250) обстріл (28284) Херсон (3335) Херсонська область (5713)


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рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

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28.01.2023 11:43 Відповісти
 
 