ЗСУ знищили на Новий рік у Макіївці понад 300 окупантів, - британська розвідка

Внаслідок удару ЗСУ по будівлі училища у Макіївці у новорічну ніч було знищено понад 300 російських військових.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія з високою ймовірністю зазнала втрат у понад 300 осіб внаслідок удару по розміщенню військ у Макіївці під Донецьком 1 січня 2023 року. За нашими оцінками, більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Розвідники зазначили, що Росія пішла в цьому випадку на рідкісний крок, визнавши ліквідацію 89 своїх військовослужбовців.

Ймовірно, російські посадовці вважали, що ухилятися від коментарів перед широкою критикою на адресу російського командування у зв'язку з цим інцидентом недоцільно, вважає британська розвідка.

"Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і ймовірним справжнім загальним числом свідчить про повсюдну присутність дезінформації в публічних заявах Росії", - йдеться у повідомленні.

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Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, та передачі неточних звітів молодшими чиновниками, які прагнуть применшити свої недоліки, оскільки їх можуть звільнити, зазначають у Міноборони Британії.