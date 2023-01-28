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Новини Війна
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ЗСУ знищили на Новий рік у Макіївці понад 300 окупантів, - британська розвідка

макіївка

Внаслідок удару ЗСУ по будівлі училища у Макіївці у новорічну ніч було знищено понад 300 російських військових.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія з високою ймовірністю зазнала втрат у понад 300 осіб внаслідок удару по розміщенню військ у Макіївці під Донецьком 1 січня 2023 року. За нашими оцінками, більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Журналісти встановили імена 92 росіян, ліквідованих у Макіївці. ПЕРЕЛІК

Розвідники зазначили, що Росія пішла в цьому випадку на рідкісний крок, визнавши ліквідацію 89 своїх військовослужбовців.

Ймовірно, російські посадовці вважали, що ухилятися від коментарів перед широкою критикою на адресу російського командування у зв'язку з цим інцидентом недоцільно, вважає британська розвідка.

"Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і ймовірним справжнім загальним числом свідчить про повсюдну присутність дезінформації в публічних заявах Росії", - йдеться у повідомленні.

Слухайте: "Просто в старом ПТУ разместили всех и все, #битесь как хотите": російський окупант розповів товаришу, що насправді трапилось у Макіївці, - перехоплення ГУР. АУДIО

Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, та передачі неточних звітів молодшими чиновниками, які прагнуть применшити свої недоліки, оскільки їх можуть звільнити, зазначають у Міноборони Британії.

Автор: 

армія рф (17250) Велика Британія (5553) Макіївка (108) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+28
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28.01.2023 10:23
+13
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28.01.2023 10:47
+9
Кацапи звикли гадити там де живуть 😠
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28.01.2023 10:53
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28.01.2023 10:23 Відповісти
Ми живу силу теж нарощуємо... Від Нового року "путівки" на передову роздають з таким же завзяттям, як і у березні 2022 року.
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28.01.2023 11:10 Відповісти
"И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел".
Так що вони мають рацію
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28.01.2023 11:33 Відповісти
Брехня - 610 арестович казав
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28.01.2023 10:25 Відповісти
Арестович може й мудак, https://hvylya.net/uk/news/265719-v-makeevke-byli-unichtozheny-srazu-610-mobikov-perehvat-gur але цифра у 610 була озвучена у перехваті ГУР.
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28.01.2023 10:30 Відповісти
Про що суперечка, хіба 610 це не понад 300?
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28.01.2023 11:18 Відповісти
вони пішли до кабзона, захищаючи роднічок
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28.01.2023 10:29 Відповісти
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28.01.2023 10:47 Відповісти
Кацапи звикли гадити там де живуть 😠
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28.01.2023 10:53 Відповісти
Для кацапів це - норма.
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28.01.2023 11:09 Відповісти
У Некромасера под 90 с фото и некрологами выпускников.
.P.S.Шутейку придумал пока писал: рейтинг лучших учебных заведений Украины возглавило ПТУ #19
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28.01.2023 10:44 Відповісти
Кузница чмобеливских лауреатові😂
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28.01.2023 11:34 Відповісти
Гарно ''новий рік'' відсвяткували кацапи, може ще й до кобздона на концерт встигли.
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28.01.2023 10:44 Відповісти
Тобто понад 600 за нашими повідомленнями - збрехали вдвічі?
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28.01.2023 11:10 Відповісти
У вас 600 це менше ніж 300, чи понад 300 не може бути 600
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28.01.2023 11:19 Відповісти
Тетки саратовские в "аднакласниках" писали, шо из 1200 забраных из саратовской гуМбернии отозвалось только 150.
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28.01.2023 13:47 Відповісти
 
 