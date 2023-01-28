ЗСУ знищили на Новий рік у Макіївці понад 300 окупантів, - британська розвідка
Внаслідок удару ЗСУ по будівлі училища у Макіївці у новорічну ніч було знищено понад 300 російських військових.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія з високою ймовірністю зазнала втрат у понад 300 осіб внаслідок удару по розміщенню військ у Макіївці під Донецьком 1 січня 2023 року. За нашими оцінками, більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Розвідники зазначили, що Росія пішла в цьому випадку на рідкісний крок, визнавши ліквідацію 89 своїх військовослужбовців.
Ймовірно, російські посадовці вважали, що ухилятися від коментарів перед широкою критикою на адресу російського командування у зв'язку з цим інцидентом недоцільно, вважає британська розвідка.
"Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і ймовірним справжнім загальним числом свідчить про повсюдну присутність дезінформації в публічних заявах Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, та передачі неточних звітів молодшими чиновниками, які прагнуть применшити свої недоліки, оскільки їх можуть звільнити, зазначають у Міноборони Британії.
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Так що вони мають рацію
.P.S.Шутейку придумал пока писал: рейтинг лучших учебных заведений Украины возглавило ПТУ #19