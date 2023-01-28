Американський генерал Мініхан закликав підлеглих готуватися до війни з Китаєм у 2025 році, - Washington Post

Американський генерал ВВС Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

Про це повідомляє Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Мініхан закликав підлеглих прискорити підготовку до можливого конфлікту.

"Я сподіваюся, що помиляюся. Інтуїція каже мені, що ми воюватимемо у 2025-му. Сі (Цзіньпін, лідер Китаю. - Ред.) забезпечив собі третій термін, а в жовтні 2022 року призначив свою військову раду. Вибори президента Тайваню відбудуться у 2024 році й дадуть Сі привід (напасти на Тайвань. - Ред.). Вибори президента США відбудуться у 2024 році й дадуть Сі Америку, що відволіклася. Команда, привід, можливість Сі - все орієнтовано на 2025 рік", - написав він.

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Мініхан закликав льотчиків тренуватися у стрільбі по цілях з відстані у 7 метрів. "Цільтесь у голову", - порадив він.

Він також рекомендував підлеглими посилити свою військову та фізичну підготовку.

Прессекретар ВПС США майор Хоуп Кронін підтвердив автентичність листа Мініхана.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що стратегія національної оборони США чітко вказує: "Китай є головним викликом".

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Тим часом, інший представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що коментарі Мініхана "не відображають точку зору Міністерства оборони США щодо Китаю".