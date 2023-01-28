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Новини Війна
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"Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", - командувач угруповання військ "Таврія" Тарнавський

тарнавський

Щоб ефективно оборонятись, треба постійно проводити наступальні дії на окремих ділянках. Перемогти ворога, сидячи в окопах неможливо.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Military Media Center.

"Оборона повинна бути активна. Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути. Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", - вважає він.

За словами Тарнавського, водночас такі наступальні дії дозволяють вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.

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"Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації", - додав командувач.

Автор: 

Тарнавський Олександр (277)


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Топ коментарі
+27
Это трудно, но он прав. Арта орков должна нервничать и отступать, иначе мы от городов будем получать равнины со стройматериалами.
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28.01.2023 11:51
+25
Среди твоих «Слуг» оказалось 120 настоящих ГНИД И ПРЕДАТЕЛЕЙ ПЕРЕШЕДШИХ К РАШИСТАМ , а в ЕС ни одного !
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28.01.2023 12:21
+24
Опять ты за свое. А бычков из ТЦК и СП, которым там как помазано? Собственно там сидят друзья и знакомые военкома. Более того, что сейчас запрещено законом, а именно кадровые офицеры ВСУ, что сидят по частям разносят повестки по улицам, хотя не имеют делегированного полномочия законом на это, но такое есть. Лично знаю такие примеры в реале
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28.01.2023 11:53
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Усі мети вже досягнути. Спецоперація можна сказати закінчилася. Війська стоять на різних берегах Дніпра, як домовлялися в Омані.
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28.01.2023 12:21 Відповісти
На підраненого звіра не наступають,але роблять засідку..
Будь-який мудрий генерал вам скаже,що людські втрати при наступі принаймні в 3 рази перевищують втрати в обороні

Головний козир кацапів зараз - це якнайбільша кількість чмобіків,а у нас потрібно зберегти наших воїнів!!!
Тому потрібно тупо сидіти і знищувати ту нечисть якнайбільше!! Сотнями,тисячами!!
А потім будуть контрнаступи!
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28.01.2023 12:21 Відповісти
Це вам на телемарафоні розповіли? Від артвогню в обороні гине і калічиться не менше воїнів,при чому таких,що десятка ворогів варті і у наступі досягають успіху. Та найбільше страждає бойовий настрій. А з такою філософією,як ваша,то краще взагалі капітулювати,щоб «зберегти солдат»
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28.01.2023 12:30 Відповісти
сидеть в окопах и ждать чего? когда кацап устанет и уйдет? сдохнет с голоду?
москальский троль?
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28.01.2023 13:20 Відповісти
А он здохнєт!!
А ти паваюй! троль кацапський!!
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28.01.2023 14:58 Відповісти
Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. От і все", - сказав Зеленський. Джерело:
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28.01.2023 14:14 Відповісти
Ну, зєЛенин,канєшна,дуже мудрий чєл...
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28.01.2023 14:56 Відповісти
Вам так здається..))
Ой,нє,не припиниться!
Допоки роісся не згине,не припиниться! роісся- причина всіх війн у всьому Світі!
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28.01.2023 16:04 Відповісти
А як же вона згине? Якщо ти хочеш «зберегти солдатів»,баран ти нестрижений ? Сама? Як роса на сонці
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28.01.2023 17:58 Відповісти
Как вариант.
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28.01.2023 12:38 Відповісти
Правильно он все говорит. Только земрази сейчас активно уничтожают на лугандоне ЗСУ,и быстренько прикрыли наступление Херсон и Запорожье,что бы не было побед как в харьковском наступлении,и то ********** до последнего не давали его начать.
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28.01.2023 12:42 Відповісти
Подстатьей собрался весь Диванный Генштаб.
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28.01.2023 12:44 Відповісти
Так. І де до речі наше фінансування і забезпечення?
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28.01.2023 13:06 Відповісти
А тебе,канєшно,командиром штурмової групи. Ти ж досвідчений боєць соцмережевих фронтів
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28.01.2023 18:01 Відповісти
сказані правильні та очевидні речі,
але новина подана знов в контексті ніби це була критика і зрадойобство
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28.01.2023 12:59 Відповісти
Хрінососи тільки марять на диванах про наступи. Генштабу видніше коли і як будемо наступати.
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28.01.2023 13:00 Відповісти
Завжди головним є адекватна оцінка ситуації і визначення мети, а точніше адекватної мети. Якщо мета буде неадекватною це лише призведе до втрати ресурсів і часу, що відповідно гарантовано призведе в подальшому до погіршення ситуації.
І якщо буде встановлена неадекватна мета де-кілька разів підряд - це надійний шлях до повної поразки.
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28.01.2023 13:01 Відповісти
.

рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

.
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28.01.2023 13:07 Відповісти
Розумно і вчасно сказано ,але пиха верховного г-го не дає йому почути нікого окрім ' радників ОПУ'.
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28.01.2023 13:46 Відповісти
Зеля сказав, що коли орки самі підуть з нашої землі, то лише тоді війна закінчиться. Розумний, аж страшно)
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28.01.2023 14:07 Відповісти
А зєля з залужним схоже думають інакше, накреслити лінію на карті, туди мобіків щоб були живим щитом, а щоб не тікали закон придумали. У нас коли людей не критикують вони від вседозволеності починають думати що всі їхні кроки правильні, корона виростає.
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28.01.2023 14:16 Відповісти
Для наступления нужен твердый сухой грунт и точка... а если еще и не холодно, то вообще идеально... Поэтому весна причём середина-конец апреля. Вот там и нужно наступать, а до этого времени получить пару тысяч единиц западной техники и обучить мотивированных людей ей пользоваться. Вот и весь рецепт победы.
п.с. Ну и да... АТАКМС очень нннада...
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28.01.2023 14:20 Відповісти
Тобто,й москалі сидіять в окопах,отже їм не перемогти.
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28.01.2023 17:25 Відповісти
кацап уже добился почти всего, что ему надо - коридор в Крым, почти вся Луганская область, половина Донецкой. Если этим выродкам удасться захватить остаток донецкой области, они сразу объявят победу и одновременно начнут строить укрепления, которые потом будет крайне сложно прорвать. И все, после этого начнуться завывания ху.ла к ЕС, -"мы не ваююм, мы хатим мира!", и кто знает чем оно закончится.
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28.01.2023 19:44 Відповісти
Я не знаю що вам заперечити чи погодитися.Думаю,що якщо просто зробити мір вже,то потім наступний етап буде коридор до придністров'я.
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28.01.2023 20:20 Відповісти
Как на ветке батальон Монако с 95 квартала возбудился. И все под чужими флаги и -мразь зелёная.
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28.01.2023 17:50 Відповісти
На цензоре столько воинственной петушни пасется, а в всу пару дивизий набрать - проблема.
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29.01.2023 11:10 Відповісти
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