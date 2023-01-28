"Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", - командувач угруповання військ "Таврія" Тарнавський
Щоб ефективно оборонятись, треба постійно проводити наступальні дії на окремих ділянках. Перемогти ворога, сидячи в окопах неможливо.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Military Media Center.
"Оборона повинна бути активна. Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути. Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", - вважає він.
За словами Тарнавського, водночас такі наступальні дії дозволяють вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.
"Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації", - додав командувач.
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Будь-який мудрий генерал вам скаже,що людські втрати при наступі принаймні в 3 рази перевищують втрати в обороні
Головний козир кацапів зараз - це якнайбільша кількість чмобіків,а у нас потрібно зберегти наших воїнів!!!
Тому потрібно тупо сидіти і знищувати ту нечисть якнайбільше!! Сотнями,тисячами!!
А потім будуть контрнаступи!
москальский троль?
А ти паваюй! троль кацапський!!
Ой,нє,не припиниться!
Допоки роісся не згине,не припиниться! роісся- причина всіх війн у всьому Світі!
але новина подана знов в контексті ніби це була критика і зрадойобство
І якщо буде встановлена неадекватна мета де-кілька разів підряд - це надійний шлях до повної поразки.
рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
.
п.с. Ну и да... АТАКМС очень нннада...