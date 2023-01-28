Саакашвілі відмовився від медичної допомоги. Це може мати фатальні наслідки, - головлікар Чхаїдзе

Лікарі запропонували колишньому президенту Грузії, громадянину України Міхеілу Саакашвлі спеціальну терапію для збереження життєвих функцій. Він категорично відмовився від послуг грузинських медиків.

Про це повідомив журналістам директор клініки "Вівамед" Зураб Чхаїдзе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стан його здоров'я погіршується. Хочу закликати родичів Саакашвілі, його мати Гіулі Аласанія переконати почати виконувати рекомендації лікарів. Інакше відмова від медичних послуг може призвести до фатального результату", - сказав Чхаїдзе.

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Він повідомив, що Саакашвілі останніми днями скоротив прийом їжі.

"Сьогодні вранці Саакашвілі важив 69 кілограмів, якщо так триватиме, завтра важитиме 68, а післязавтра 65 кілограмів", - сказав Чхаїдзе.

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Голова Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе раніше заявив журналістам, що Саакашвілі навмисно завдає шкоди своєму здоров'ю, щоб "будь-яким способом вийти на свободу". Міністр висловив недовіру діагнозам Саакашвілі, поставленим незалежними грузинськими лікарями із центру "Емпатія". Брегадзе представив журналістам висновок Національного бюро судової експертизи, згідно з яким поставлені "Емпатією" діагнози Саакашвілі є "недостовірними".

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Нагадаємо, 20 листопада 2022 року адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.