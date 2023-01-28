Саакашвілі відмовився від медичної допомоги. Це може мати фатальні наслідки, - головлікар Чхаїдзе
Лікарі запропонували колишньому президенту Грузії, громадянину України Міхеілу Саакашвлі спеціальну терапію для збереження життєвих функцій. Він категорично відмовився від послуг грузинських медиків.
Про це повідомив журналістам директор клініки "Вівамед" Зураб Чхаїдзе, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Стан його здоров'я погіршується. Хочу закликати родичів Саакашвілі, його мати Гіулі Аласанія переконати почати виконувати рекомендації лікарів. Інакше відмова від медичних послуг може призвести до фатального результату", - сказав Чхаїдзе.
Він повідомив, що Саакашвілі останніми днями скоротив прийом їжі.
"Сьогодні вранці Саакашвілі важив 69 кілограмів, якщо так триватиме, завтра важитиме 68, а післязавтра 65 кілограмів", - сказав Чхаїдзе.
Голова Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе раніше заявив журналістам, що Саакашвілі навмисно завдає шкоди своєму здоров'ю, щоб "будь-яким способом вийти на свободу". Міністр висловив недовіру діагнозам Саакашвілі, поставленим незалежними грузинськими лікарями із центру "Емпатія". Брегадзе представив журналістам висновок Національного бюро судової експертизи, згідно з яким поставлені "Емпатією" діагнози Саакашвілі є "недостовірними".
Нагадаємо, 20 листопада 2022 року адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.
Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.
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А щодо - "він був президентом" - так у нас і Зеленський - президент А рулить усім - д"Єрмак! Та і в Грузії Поки "Міхо" щоки надував" (як наш "Блазень" у відосиках" Бендукідзе проводив реформи Але коли побачив, що Міхо собі "трон" мостить царський - пішов з влади І все припинилося У нас - ще гірше : реальний керівник держави працює проти неї
А щодо "правильно чи "неправильно" засудили його - то справа грузинського правосуддя А не наша! Хай скаржиться до ЄСПЧ ! (Тут у нас багато таких "порадників" на форумі )
За вироком суду першої інстанції Саакашвілі заочно у 2018 році був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за перевищення службових повноважень у справі про вбивство у 2006 році банківського службовця Сандро Гиргвліані. Зокрема, Саакашвілі президентською владою незаконно помилував чотирьох колишніх співробітників поліції, що розправилися з Гиргвліані. Засуджені поліцейські завдяки указу Саакашвілі про помилування провели в ув'язненні замість восьми лише два роки.
Співробітник банку Гиргвліані був убитий в околицях Тбілісі в січні 2006 року, після сварки в одному з ресторанів Тбілісі з дружиною колишнього міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі й колишнім начальником департаменту конституційної безпеки Датою Ахалая. За їхнім наказом четверо поліцейських вивели з ресторану Гиргвліані, відвезли за місто, де забили до смерті.
Експрезидент Саакашвілі заочно засуджений на шість років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. Ще одну кримінальну справу проти Саакашвілі про розтрату державних коштів знаходиться в судочинстві.
З ними все зрозуміло, вони на службі.
Інша справа - корисні ідіоти.
Видатну, всесвітньо відому людину, колишнього Президента Грузії, яка, разом із Кахо Бендукідзе, іншими видатними особистостями, за підтримки партнерів, витягла Грузію з феодально-клептократичного стану, зупинила повну окупацію країни російськими агресорами,- цю людину російськи тролі та корисні ідіоти ретельно вимазують брудом, намагаючись знищити не тільки фізично, але і морально.
Чому?
Бо громадянин України Міхо Саакашвілі - небезпечний ворог Кремля, а отже він - частина українського спротиву рашистам.
Моральне знищення громадянина України Міхо Саакашвілі - допомога ворогу.
Так, Сааакашвілі робив важкі помилки, як усі політики, без жодних виключень.
Але він залишається патріотом, громадянином України, який де-факто захоплений у полон посібниками Путіна, не забуваймо про це.
а не Міхо 😠
А для Украіни - позитиву від нього нуль !!
Одесити можуть підтвердити його результат роботи в Одесі !
Він не вчиняв протиправних дій? Вчиняв…
Закони "неправильні"? Так він же й ініціював їх реформування…
Судді "не такі"? Так він же сам їх на посади ставив!…
Зеленський та Залужний керують у державі - кожен на своєму місці Ти можеш провести між ними "знак рівності"? Так само і твій знак рівності між Саакашвілі та Бендукідзе …
Він за весь цей час коли піарився за рахунок України з кічі, скільки на ЗСУ задонатив?
Нет, не слышал? 😂
"Криміналітету в Україні немає! Усі грузинські злодії в законі поїхали до ЄС!" 😂😂😂
з'***** звідси - і одним відвертим трампівським дебілом на цьому ресурсі стане менше