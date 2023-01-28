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Новини Війна
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Сестра Кім Чен Ина підтримала РФ: Північна Корея завжди буде "в одному окопі з армією та народом Росії"

чен,ин,сестра

Сестра глави КНДР Кім Чен Ина Кім Е Чжон вирішила підтримати Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, вона заявила, що Північна Корея завжди буде "в одному окопі з армією та народом Росії". Також вона сказала, що РФ "спалює вщент" озброєння, яким хвалиться США та країни Заходу.

Також читайте: Будь-яка ядерна атака проти США та її союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина, - Остін

Автор: 

КНДР (1210) росія (64969) Кім Чен Ин (170)


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Топ коментарі
+49
В одному окопі їх і закопають
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28.01.2023 13:32
+48
"в одному окопі з армією та народом Росії" - вот шо за люди, нет что бы жить и делать добро, им ***** в один окоп нужно.
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28.01.2023 13:28
+44
Дві нещасні країни - Росія та Північна Корея.
Постійно бути в окопі, як єдино їм відомий спосіб існування.
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28.01.2023 13:31
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З таким іменем і ******* тільки рашку і підтримувати
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28.01.2023 13:28 Відповісти
"в одному окопі з армією та народом Росії" - вот шо за люди, нет что бы жить и делать добро, им ***** в один окоп нужно.
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28.01.2023 13:28 Відповісти
петруха форточку в Європу рубав несамовито, ас пушкін французьку вчив, а тєпєрь вот опять -
в один окоп с северокорейцем 😂
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28.01.2023 14:25 Відповісти
Какая грозная Кабаевая)))
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28.01.2023 13:29 Відповісти
Цій новині вже тиждень,розповідайте краще про ЗСУ, якщо новин немає,імхо
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28.01.2023 13:29 Відповісти
От не траплялась мені ця новина.
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28.01.2023 13:54 Відповісти
Читайте не тільки українські новини).
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28.01.2023 14:09 Відповісти
Реєстрація 26.01.23

делет...

.
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28.01.2023 14:27 Відповісти
Лопата з очима...
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28.01.2023 13:30 Відповісти
Фся жізнь барьба і нє іпьот.
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28.01.2023 13:30 Відповісти
Рівень паРаші - зомбовані недорозвинені агресивні дикуни. Хто їхав, таку й взяв.
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28.01.2023 13:30 Відповісти
Дві нещасні країни - Росія та Північна Корея.
Постійно бути в окопі, як єдино їм відомий спосіб існування.
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28.01.2023 13:31 Відповісти

До речі про окопи.
Один також 8 років мріяв потрапити в окоп. Він навіть приїхав туди, але до окопа не дістався. По окопу й не стріляли, знали де його вгодовану тушку шукати.
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28.01.2023 13:41 Відповісти
В одному окопі їх і закопають
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28.01.2023 13:32 Відповісти
Оптом дешевше)
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28.01.2023 13:35 Відповісти
Для початку було б краще зробити так, щоб вони усі в тих окопах перегризли один одного, а потім прикопувати.
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28.01.2023 13:38 Відповісти
Сподіваюсь вони будуть і в одній могилі! Хоча,яка різниця-можуть і у різних аби в могилі!
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28.01.2023 13:34 Відповісти
Китаи іх прикриває - от вони і гундосять .
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28.01.2023 13:35 Відповісти
Как раз Китаю этот буйный выплодыш и мешает.
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28.01.2023 13:38 Відповісти
Китай их кормит и поит, снабжает нефтью и электроенергией. Без Китая они бы уже с голоду поздыхали.
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28.01.2023 14:18 Відповісти
За счет Китая они и живут, раньше СССР поддерживала.
Кстати они вроде запустили Ж/д между РФ и КНДР.
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28.01.2023 14:58 Відповісти
Вони живуть за рахунок всього світу. І до речі головним поставщиком гуманітарки е США. Це по перше. А по друге у 1994 році КНДР звернула один раз свою ядерну програму, в обмін на будівництво Америкою двох АЕС.
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28.01.2023 17:16 Відповісти
Последние испытания ЯО у них были в 2017г.
Их реакторы больше всего походят на Британские, создали они их сами.
Северная Корея стала членом МАГАТЭ в 1974, получив тем самым схемы реактора.

Топливо они делают сами.
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28.01.2023 19:13 Відповісти
Скоро кірдик і Північній Кореі буде !
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28.01.2023 13:35 Відповісти
ця заява пробний камінець на реакцію суспільства, і цей камінець санкціонований Китаєм
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28.01.2023 13:35 Відповісти
Вона підтримала? Що брательник наказав, те і озвучила. Без дозволу Кіма там і мухи не літають.
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28.01.2023 13:35 Відповісти
Неодноразово читав що вона ще більш притрушена ніж її братик.
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28.01.2023 13:36 Відповісти
Братік хворий на діабет, а вона на голову..
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28.01.2023 14:47 Відповісти
Да абсолютно сиренево, что там вякнуло это жЫвотное ))).
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28.01.2023 13:35 Відповісти
Та ні, в одній могилі!
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28.01.2023 13:36 Відповісти
Нехай плига до кадировцiв в окоп - буде замiсть вiвцi
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28.01.2023 13:39 Відповісти
Навряд чи. Не думаю що в неї така сама волохата срака як у вівці.
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28.01.2023 13:44 Відповісти
Єй би мужика...
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28.01.2023 13:39 Відповісти
А нахрєна?)
У ній там всьо паутиной заросло..
Перфоратор нада!!)
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28.01.2023 13:52 Відповісти
на каждую северокорейскую корею всегда найдется южная
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28.01.2023 13:41 Відповісти
Ура.. всіх нах..
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28.01.2023 13:41 Відповісти
***** поддерживают диктаторы. лукашенко, ким чен ын, али хаменеи, африканские страны, короче все кто против свободы своего народа. Хотя и 100% доказательств нет, но эрдоган и си дзиньпин тоже близки по духу к диктаторам.
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28.01.2023 13:42 Відповісти
Вона на карті зможе показати де знаходиться північна корея, ***** тупа🤦🤦🤦
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28.01.2023 13:44 Відповісти
Ну що за питання? Звісно що зможе. Воно куди не ткне свій палець- там кругом сєвєрная корєя, ібо " єйо ґраніци нєґдє нє заканчіваюца. "
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28.01.2023 13:50 Відповісти
Друзі рашки) ******* північнокорейці та дикі племена Африки.
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28.01.2023 13:46 Відповісти
Залазь в окоп, зараза болтливая. Земельки сверху ЗСУ накидает. Артиллерией...
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28.01.2023 13:47 Відповісти
Голожопые корейцы хотят очередную подачку от русни выклянчить.
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28.01.2023 13:53 Відповісти
Если не поддержит, то братец с нее барона Мюнхаузена сделает.😄😄😄
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28.01.2023 13:54 Відповісти
Добре що кацапів підтримують всякі маргінали та уй..бки! Це грає нам на руку та пришвидшує постачання зброї, розширює асортимент!
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28.01.2023 13:57 Відповісти
Дай Боже ее пустит по кругу ЧВК Вагнер во имя Бога нашего Иисуха Христа
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28.01.2023 14:00 Відповісти
Ця хвойда спричиняє так багато страждань своєму народу, що складно навіть уявити.
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28.01.2023 14:02 Відповісти
"Також вона сказала, що РФ "спалює вщент" озброєння, яким хвалиться США та країни Заходу".

А ще Північна Корея підкорила Штати та допомагає їм подолати злидні та голод, перемогла у всіх Чемпіонатах світу по футболу та висадила свого космонавта на Сонце (і повернула його додому)!

Ох, не просто траву вони їдять!..
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28.01.2023 14:02 Відповісти
Траву і в Південній споживають. Це частина національної кухні Кореї.
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28.01.2023 14:06 Відповісти
Взагалі по барабану. Вона буде сидіти в своїх резиденції и жерти західні делікатеси, а не воювати чи ще щось.
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28.01.2023 14:09 Відповісти
Оце так підтримка )
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28.01.2023 14:09 Відповісти
В цьому окопі лежатимете поряд.
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28.01.2023 14:12 Відповісти
https://youtu.be/GBrgZl6e5lE

Соловьев жёстко высказался о кавкавзцах. или тут с комментариями в кавказких группах https://t.me/abd_shml/365
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28.01.2023 14:16 Відповісти
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28.01.2023 14:16 Відповісти
І разом в окопі цьому, вас з братушками наші снаряди і закопають, а щоб не смерділи.
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28.01.2023 14:17 Відповісти
Всегда потрясало, как один и тот же реально народ может быть таким разным... Сев. Корея и Южная Корея... одни до сир пор в 20 веке, другие уже в 22 практически... И ведь тут без дураков "одиннарот"...
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28.01.2023 14:17 Відповісти
Сестра диктатора - не показатель, а шо думают простые корейцы они никогда не озвучат. Там куча людей пытается перейти границу и практически стопроцентно гибнут.
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28.01.2023 14:30 Відповісти
Раньше пытались перейти из-за родни.
Сейчас таких случаев крайне мало.

Знаю, что в РФ их много работает. В основном на стройках.
Живут своими малыми группами, политинформация по утрам с обзором мировой ситуации.
70% заработка забирает государство, но и эти 30% для них хорошие деньги и огромный конкурс на такие работы.

300$ не хухры мухры, тем более можно товары из РФ завезти для личного пользования.
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28.01.2023 15:04 Відповісти
Я сильно сомневаюсь, что корейцам платят 1000 баксов (65-70)
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28.01.2023 15:48 Відповісти
65-70 тыс рваных.
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28.01.2023 15:50 Відповісти
В Мариуполе посмотрите зарплаты, на стройке.
Это средняя зп, а они работают в регионах, где доходы еще выше.

Ну не ездят они в Ростов

Конечно выплаты я их не проверял, но не вижу смысла им врать, тем более они жаловались, что 70% государство забирает. Но другого выхода нет, ибо дома столько не заработать.
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28.01.2023 15:59 Відповісти
в южной за половину евангельских боговерующих, а в северной подавляющее большинство идолопоклонники и безбожники
Які питання?
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28.01.2023 18:53 Відповісти
Ось про що люди мріють - сидіти все життя в окопі.
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28.01.2023 14:30 Відповісти
эта сестра-сунь *** в чай будет с орками ***локабаева в одном чёрном пакете..................................*******.........................................
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28.01.2023 14:34 Відповісти
Так пусть и поедет в эти окопы, чтобы рузге солдатен там её и атата. Они будут рады.
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28.01.2023 14:39 Відповісти
З москалями можна бути разом тільки в одному окопі або в одному бараці.
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28.01.2023 14:41 Відповісти
В одному окопі і в тій самій опі.
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28.01.2023 14:49 Відповісти
Вони в окопах народилися (бо більшість житла кацапів інакше назвати просто язик не повертається) і в окопах помруть.
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28.01.2023 14:50 Відповісти
В одній могилі.
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28.01.2023 14:55 Відповісти
В жопу тебе відтрахати, мавпа косоока.
Ви підари косорилі, завдяки долбойобам совковим, взяли до рук ядерного кийка і їм махаєте. От ним вам в сраку й прилетить, що й очі повилазять.
Черв'яки.
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28.01.2023 14:56 Відповісти
Это не окоп, а выгребная яма.
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28.01.2023 15:14 Відповісти
Говно к говну всегда липнет.
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28.01.2023 15:28 Відповісти
...і в одній вигрібній ямі, яка буде вам, п*дарасам, за могилу!
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28.01.2023 15:29 Відповісти
Может она имела ввиду не в одном окопе, а в одной яме?
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28.01.2023 16:29 Відповісти
Сестра Кима комментирует ситуацию на фронте у кацапов- https://m.youtube.com/watch?v=7WXJ3VyfWdQ
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28.01.2023 17:01 Відповісти
А брата куда? Он в окоп не пролезет.
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28.01.2023 17:16 Відповісти
У мішок зразу
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28.01.2023 19:23 Відповісти
Північна Корея бажає здохнути своєму народу , як і пуйло ... Але себе особисто в окопі не бачать ...
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28.01.2023 17:45 Відповісти
А щє вони з ******, обовьязково злітають на Сонце!!! Звісно вночі та в зимку....
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28.01.2023 17:54 Відповісти
Краще б тьотя не тужилась, а то племінниці може не сподобатись тьотіна активність.
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28.01.2023 18:08 Відповісти
судьба...
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28.01.2023 18:49 Відповісти
На паРаше даже не подозревают, что в случае смуты, дальний восток будут рвать даже не китайцы, те более менее цивилизованные, а именно КНДР, которой катастрофически не хватает сельхозугодий, из за чего там вечный голод а армия - будь здоров. И рвать будут очень жестко. Забавно будет посмотреть со стороны.
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28.01.2023 18:49 Відповісти
Яка важлива і корисна новина!😳🤯
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28.01.2023 18:57 Відповісти
так езжай проблядь такая в этот окоп и делом покажи как ты защищаешь говнорашку!
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28.01.2023 19:10 Відповісти
Дебілоїди червоні
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28.01.2023 19:22 Відповісти
Цікаво, Кім Миколаївський теж родом звідти? На вигляд схожий
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28.01.2023 22:03 Відповісти
 
 