Сестра Кім Чен Ина підтримала РФ: Північна Корея завжди буде "в одному окопі з армією та народом Росії"

Сестра глави КНДР Кім Чен Ина Кім Е Чжон вирішила підтримати Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, вона заявила, що Північна Корея завжди буде "в одному окопі з армією та народом Росії". Також вона сказала, що РФ "спалює вщент" озброєння, яким хвалиться США та країни Заходу.

Також читайте: Будь-яка ядерна атака проти США та її союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина, - Остін