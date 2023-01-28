Слід позбавити Путіна ресурсу для тривалої війни, - Порошенко закликав світ обвалити російський експорт

Петро Порошенко у статті для видання Le Fіgaro закликав світ запровадити такі санкції проти Росії, які обвалять російський експорт і зроблять неможливим фінансування подальшої війни проти України.

П’ятий Президент зауважує, що ВВП росії, за попередніми даними Світового банку, знизився минулого року лише на 3,5%. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"У довготривалій перспективі санкції справляють негативний вплив на російську економіку, позбавляють її шансів на модернізацію, занурюють у тривалу рецесію. Але нам потрібен швидкий вибухоподібний ефект, хвиля від якого якщо не знесе путіна, то принаймні точно позбавить його ресурсу для тривалої війни", - наголошує Порошенко.

Перше, що має зробити G7 у березні - понизити стелю цін на російську нафту. "Доречніше було би вживати слово "плінтус". Поки що гранична ціна на російську нафту виявилася надто позитивною - навіть вищою за ринкову", - констатує Порошенко.

Він також вважає, що слід суворо контролювати заборону на перевантаження російської нафти чи виготовлення нафтових коктейлів з її інгредієнтами, покарання за приховування країни походження, тощо.

Третє - через інструменти міжнародного права блокувати вхід до Суецького каналу російських підсанкційних експортних товарів.

За його словами, тоді росіяни витрачатимуть на транспортування нафти до Південної Азії в кілька разів більше часу, ніж навпростець через Суец. Цей механізм має передбачати компенсацію збитків Єгипту, яких той зазнав би через скорочення доходів від припинення транзиту в інтересах росії, зазначає Порошенко.

Також слід суворо дотримуватися обмежень на російську торгівлю скрапленим газом.

"Ми вдячні постачальникам обладнання і технологій французькій Total, німецькій Linde and Siemens, японській Mitsui за те, що припинили співпрацю з проєктом Arctic LNG2, а також південнокорейській Daewoo Heavy, яка відмовилися від спокусливого замовлення на 15 танкерів крижаного класу", - пише Порошенко.

Він закликав також нарешті закрити нафтогін "Дружба".

"Це ж абсурд, коли росіяни знищують нашу інфраструктуру, а ми змушені прокачувати приблизно 12 мільйонів тон російської нафти! За згодою із партнерами, не маю жодних сумнівів, Україна зупинить і "Дружбу", і нашу частину ГТС. Єдина причина, чому ми й досі качаємо нафту та газ - рахуємося з думкою тих наших партнерів, які й досі споживають російські енергоносії", - зазначає Порошенко.

Необхідно позбавити Росію майже десяти мільярдів доларів за послуги із збагачення урану і будівництва АЕС. "Росатом" як співучасник злочинів російської воєнщини на Чорнобильській та Запорізькій АЕС заслуговує на найсуворіші санкції", - вважає Порошенко.

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На думку п’ятого президента, треба зробити абсолютно неліквідними золотовалютні запаси Росії. "Замало заборонити купувати золото у росії. Має бути заблокована будь-яка можливість використовувати його як заставу чи у вигляді інших інструментів. Російське золото - це криваве золото, російські діаманти - це криваві алмази, особливо якщо врахувати брудний бізнес групи "Вагнер" в африканських країнах", - наголошує Порошенко.

"За прогнозами, реальні обмеження в нафтогазовому секторі, якщо вони повною мірою запрацюють в 2023 році, обвалять російський експорт з 530 до 300 мільярдів доларів, а пропоновані нами кроки позбавлять Росію ще 30 мільярдів доларів експортного доходу", - пише Петро Порошенко.

Він наголошує: поки світ очікує на кумулятивний ефект попередніх санкцій, в Україні працює російський молох смерті, який знищує українців. "Санкції це не мета, а лише засіб, а ціль - перемога у війні і справедливий мир", - зазначає п’ятий президент.

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