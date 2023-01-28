Слід позбавити Путіна ресурсу для тривалої війни, - Порошенко закликав світ обвалити російський експорт
Петро Порошенко у статті для видання Le Fіgaro закликав світ запровадити такі санкції проти Росії, які обвалять російський експорт і зроблять неможливим фінансування подальшої війни проти України.
П’ятий Президент зауважує, що ВВП росії, за попередніми даними Світового банку, знизився минулого року лише на 3,5%. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
"У довготривалій перспективі санкції справляють негативний вплив на російську економіку, позбавляють її шансів на модернізацію, занурюють у тривалу рецесію. Але нам потрібен швидкий вибухоподібний ефект, хвиля від якого якщо не знесе путіна, то принаймні точно позбавить його ресурсу для тривалої війни", - наголошує Порошенко.
Перше, що має зробити G7 у березні - понизити стелю цін на російську нафту. "Доречніше було би вживати слово "плінтус". Поки що гранична ціна на російську нафту виявилася надто позитивною - навіть вищою за ринкову", - констатує Порошенко.
Він також вважає, що слід суворо контролювати заборону на перевантаження російської нафти чи виготовлення нафтових коктейлів з її інгредієнтами, покарання за приховування країни походження, тощо.
Третє - через інструменти міжнародного права блокувати вхід до Суецького каналу російських підсанкційних експортних товарів.
За його словами, тоді росіяни витрачатимуть на транспортування нафти до Південної Азії в кілька разів більше часу, ніж навпростець через Суец. Цей механізм має передбачати компенсацію збитків Єгипту, яких той зазнав би через скорочення доходів від припинення транзиту в інтересах росії, зазначає Порошенко.
Також слід суворо дотримуватися обмежень на російську торгівлю скрапленим газом.
"Ми вдячні постачальникам обладнання і технологій французькій Total, німецькій Linde and Siemens, японській Mitsui за те, що припинили співпрацю з проєктом Arctic LNG2, а також південнокорейській Daewoo Heavy, яка відмовилися від спокусливого замовлення на 15 танкерів крижаного класу", - пише Порошенко.
Він закликав також нарешті закрити нафтогін "Дружба".
"Це ж абсурд, коли росіяни знищують нашу інфраструктуру, а ми змушені прокачувати приблизно 12 мільйонів тон російської нафти! За згодою із партнерами, не маю жодних сумнівів, Україна зупинить і "Дружбу", і нашу частину ГТС. Єдина причина, чому ми й досі качаємо нафту та газ - рахуємося з думкою тих наших партнерів, які й досі споживають російські енергоносії", - зазначає Порошенко.
Необхідно позбавити Росію майже десяти мільярдів доларів за послуги із збагачення урану і будівництва АЕС. "Росатом" як співучасник злочинів російської воєнщини на Чорнобильській та Запорізькій АЕС заслуговує на найсуворіші санкції", - вважає Порошенко.
На думку п’ятого президента, треба зробити абсолютно неліквідними золотовалютні запаси Росії. "Замало заборонити купувати золото у росії. Має бути заблокована будь-яка можливість використовувати його як заставу чи у вигляді інших інструментів. Російське золото - це криваве золото, російські діаманти - це криваві алмази, особливо якщо врахувати брудний бізнес групи "Вагнер" в африканських країнах", - наголошує Порошенко.
"За прогнозами, реальні обмеження в нафтогазовому секторі, якщо вони повною мірою запрацюють в 2023 році, обвалять російський експорт з 530 до 300 мільярдів доларів, а пропоновані нами кроки позбавлять Росію ще 30 мільярдів доларів експортного доходу", - пише Петро Порошенко.
Він наголошує: поки світ очікує на кумулятивний ефект попередніх санкцій, в Україні працює російський молох смерті, який знищує українців. "Санкції це не мета, а лише засіб, а ціль - перемога у війні і справедливий мир", - зазначає п’ятий президент.
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Тому що критика бені з його місця народження смішна)
Не подумайте що не знаю що негої нашу націю за планом знищують скоріше за все ще до "хрещення", але голодомори та ось це кероване "озеро"... вже перегиб... тому як постіронія...
Але якщо вже пішов по шляху концентрації влади, то слід було скористатися можливостями в ситуації, коли це було виправдано.
В такому випадку Україна не отримала би навіть безвіз, не те що допомогу колективного Заходу у війні з касапами. Та й таке закручування гайок призвело би до зворотнього ефекту, як це не парадоксально... але факт - приклад Грузії наочно.
Можливо, якби був Порох - не було би повномаштабного варіанту... хоча біс його того ***** знає... Короче: 50на 50.
А якби поліз з-за Пороха - наші втрати були би куди меншими, якщо не на порядок, то в рази.
Але рухатись до цивілізації Україна має цивілізованими методами, інакше просто не вийде рухатися в тому напрямку - що також боляче, і буде ще ьільш боляче...
А в 1998-му, пригадую, нас було лише 8%....
Сформулював би трохи м'якше: "нецивілізовані" методи мають свою ціну, і призводять до неприємних наслідки, з котрими потім доводеться боротися.
ВВП доказ прямий та єдиний який показує що нація готовилась до знищення ще на 2000й рік.
П: банки, склади, охендовський, суди ітд
З: "земля після референдума" вагнергейт, херсон Кривонос
Тому в послідовному знищені Держави як такої вони не відрізняються, тільки в тому які "Бояре" і що ллється з геббТВ....
А стадо? А що стадо, воно таке ж як в романі "1984"... не більше не меньше - трогати нельзя тільки вбивати тих хто підіймає голову....
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Реквієм Сашко Білий, Кузьма, Кушнарев.