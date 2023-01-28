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Новини Санкції проти Росії Війна
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Слід позбавити Путіна ресурсу для тривалої війни, - Порошенко закликав світ обвалити російський експорт

нафта

Петро Порошенко у статті для видання Le Fіgaro закликав світ запровадити такі санкції проти Росії, які обвалять російський експорт і зроблять неможливим фінансування подальшої війни проти України.

П’ятий Президент зауважує, що ВВП росії, за попередніми даними Світового банку, знизився минулого року лише на 3,5%. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності". 

"У довготривалій перспективі санкції справляють негативний вплив на російську економіку, позбавляють її шансів на модернізацію, занурюють у тривалу рецесію. Але нам потрібен швидкий вибухоподібний ефект, хвиля від якого якщо не знесе путіна, то принаймні точно позбавить його ресурсу для тривалої війни", - наголошує Порошенко.

Перше, що має зробити G7 у березні - понизити стелю цін на російську нафту. "Доречніше було би вживати слово "плінтус". Поки що гранична ціна на російську нафту виявилася надто позитивною - навіть вищою за ринкову", - констатує Порошенко.

Він також вважає, що слід суворо контролювати заборону на перевантаження російської нафти чи виготовлення нафтових коктейлів з її інгредієнтами, покарання за приховування країни походження, тощо.

Третє - через інструменти міжнародного права блокувати вхід до Суецького каналу російських підсанкційних експортних товарів.

За його словами, тоді росіяни витрачатимуть на транспортування нафти до Південної Азії в кілька разів більше часу, ніж навпростець через Суец. Цей механізм має передбачати компенсацію збитків Єгипту, яких той зазнав би через скорочення доходів від припинення транзиту в інтересах росії, зазначає Порошенко.

Також слід суворо дотримуватися обмежень на російську торгівлю скрапленим газом.

"Ми вдячні постачальникам обладнання і технологій французькій Total, німецькій Linde and Siemens, японській Mitsui за те, що припинили співпрацю з проєктом Arctic LNG2, а також південнокорейській Daewoo Heavy, яка відмовилися від спокусливого замовлення на 15 танкерів крижаного класу", - пише Порошенко.

Він закликав також нарешті закрити нафтогін "Дружба".

"Це ж абсурд, коли росіяни знищують нашу інфраструктуру, а ми змушені прокачувати приблизно 12 мільйонів тон російської нафти! За згодою із партнерами, не маю жодних сумнівів, Україна зупинить і "Дружбу", і нашу частину ГТС. Єдина причина, чому ми й досі качаємо нафту та газ - рахуємося з думкою тих наших партнерів, які й досі споживають російські енергоносії", - зазначає Порошенко.

Необхідно позбавити Росію майже десяти мільярдів доларів за послуги із збагачення урану і будівництва АЕС. "Росатом" як співучасник злочинів російської воєнщини на Чорнобильській та Запорізькій АЕС заслуговує на найсуворіші санкції", - вважає Порошенко.

Також читайте: Порошенко після візиту до Брюсселя: Саміт "Україна - ЄС" має стати самітом єдності і європейського майбутнього

На думку п’ятого президента, треба зробити абсолютно неліквідними золотовалютні запаси Росії. "Замало заборонити купувати золото у росії. Має бути заблокована будь-яка можливість використовувати його як заставу чи у вигляді інших інструментів. Російське золото - це криваве золото, російські діаманти - це криваві алмази, особливо якщо врахувати брудний бізнес групи "Вагнер" в африканських країнах", - наголошує Порошенко.

"За прогнозами, реальні обмеження в нафтогазовому секторі, якщо вони повною мірою запрацюють в 2023 році, обвалять російський експорт з 530 до 300 мільярдів доларів, а пропоновані нами кроки позбавлять Росію ще 30 мільярдів доларів експортного доходу", - пише Петро Порошенко.

Він наголошує: поки світ очікує на кумулятивний ефект попередніх санкцій, в Україні працює російський молох смерті, який знищує українців. "Санкції це не мета, а лише засіб, а ціль - перемога у війні і справедливий мир", - зазначає п’ятий президент.

Також читайте: Порошенко звернувся до Шольца: Дайте Україні танки

Автор: 

нафта (5493) Порошенко Петро (15163) росія (64969) санкції (11777)


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Топ коментарі
+21
У них все ок. ржут с зебилов
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28.01.2023 14:32
+18
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28.01.2023 14:54
+17
Как там коломойский ? уже сидит ?
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28.01.2023 14:35
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шо там по свинарчукам?
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28.01.2023 14:30 Відповісти
У них все ок. ржут с зебилов
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28.01.2023 14:32 Відповісти
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28.01.2023 14:56 Відповісти
молодец, подоляшавка, возьми у зели леденец.
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28.01.2023 14:32 Відповісти
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28.01.2023 14:48 Відповісти
Планується інформаційна провокація, з метою їхньої дискредитації!
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28.01.2023 14:33 Відповісти
Как там коломойский ? уже сидит ?
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28.01.2023 14:35 Відповісти
У вас впн чи справді в негойській сидите?
Тому що критика бені з його місця народження смішна)

Не подумайте що не знаю що негої нашу націю за планом знищують скоріше за все ще до "хрещення", але голодомори та ось це кероване "озеро"... вже перегиб... тому як постіронія...
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28.01.2023 14:57 Відповісти
беня если приедет Израиль будет сидеть, а то депортирован в США, а у вас ? И да я уже 27 лет живу в Иерусалиме.
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28.01.2023 15:03 Відповісти
Нажаль це так , а повинно бути:-бариги війни , висять всі на гілляці.
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28.01.2023 15:34 Відповісти
далеко ты забрался однако... скоро к вам коля-котлета приедет окучивать избирателей бусами
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28.01.2023 14:40 Відповісти
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28.01.2023 14:54 Відповісти
У них все давно в шоколаді..
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28.01.2023 14:41 Відповісти
"Кнурчуки" всі стали мільйонерами, а всі "слуги", що поруч зі столом Вови і Бені - мільярдери. Ви зробили всіх разом. Ржіть ще рік, а там вам вівці 73% буде соромно навіть про це подумати.
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28.01.2023 15:22 Відповісти
А ничего нет, международное агентство расследовало и ничего нет, вам зелебобикам по единаму марахфону не гаварили? А вот про 40 млн. $ с привата, про которые Порошенко сказал на стадионе подтвердились, Зе их украл.
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28.01.2023 16:00 Відповісти
Тобто ти, говноїде, проти підсилення санкцій, тому що "рускіє - тоже люді", як казав клован? Ну, окей.
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28.01.2023 17:11 Відповісти
Гроші не пахнуть, так що всі заб'ють пісю, а деякі навіть "заднюю" вмикати почнуть.. а ось парочку байрактарів и сушку на кримський мост відправити можна... вЯлічіє точно упаде..
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28.01.2023 14:32 Відповісти
У 2019 теж все було очевидно?
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28.01.2023 14:55 Відповісти
Единственная ошибка Пороха - что решил поиграть в демократию. Нада было юзАть админ ресурс. Поиграл в демократию, помог ********* выбрать клована к власти? ну вот и все. теперь уже поздна пить боржоми и жрать шалену бжджилку..
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28.01.2023 14:34 Відповісти
Та далеко не єдина. Але тут можна погодитися - ЗЕ-ОЗГ не можна було допускати до влади довільними в міру людяними методами.
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28.01.2023 14:37 Відповісти
узурпируй власть и этого кошмара сейчас бы не было бы. но зебилы сейчас кончают в экстазе когда смотрят гундосики. И вот за это я должен пойти и умереть в окопе под бахмутом?
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28.01.2023 14:39 Відповісти
Ну значно краще було б, якби Порошенко приклав зусилля до впровадження законних запобіжників проти людей непорядних, котрим вдалося пробитися до влади (відкликання ітп). Його закликали це зробити всі роки його влади.

Але якщо вже пішов по шляху концентрації влади, то слід було скористатися можливостями в ситуації, коли це було виправдано.
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28.01.2023 14:57 Відповісти
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28.01.2023 15:48 Відповісти
Ні, заперечую.
В такому випадку Україна не отримала би навіть безвіз, не те що допомогу колективного Заходу у війні з касапами. Та й таке закручування гайок призвело би до зворотнього ефекту, як це не парадоксально... але факт - приклад Грузії наочно.
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28.01.2023 14:39 Відповісти
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28.01.2023 14:42 Відповісти
угу
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28.01.2023 14:47 Відповісти
ПОРОХ - МИР. ЗЕ - ВІЙНА...
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28.01.2023 14:49 Відповісти
Тобто війна це *******. най буде? ліш би Парашенка ніузурпіривал би власть. а єслі би узурпіравал, і нє била би вайни та всіравно вон баріга. ну ви і цікаві товаріщі. слів просто немає
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28.01.2023 14:46 Відповісти
БО ЯКБИ БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОРОШЕНКО, НІЯКОЇ ***** ВІЙНИ І НЕ БУЛО БИ УЛІТКИ ВИ В РАКУШКЄ
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28.01.2023 14:47 Відповісти
ще раз: війна почалася 20/02.14р.
Можливо, якби був Порох - не було би повномаштабного варіанту... хоча біс його того ***** знає... Короче: 50на 50.
А якби поліз з-за Пороха - наші втрати були би куди меншими, якщо не на порядок, то в рази.
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28.01.2023 14:54 Відповісти
Був би Порох. Повномасштабного вторгнення б не було б. крапка.
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28.01.2023 14:55 Відповісти
Ні, поки лаптєстан існує в його межах - щось би подібне було би. Чи з-за каденції Пороха, чи чуть опісля... та така вже природа касапів: вони марять імперією і колонізацією всіх навкруги... як там в їхній пісні "от тайги до британскіх морей"...
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28.01.2023 15:01 Відповісти
Ну це було би потім. Ми ж живем же зараз, а нє послєзавтра. як ніяк, а так воно і є. І якщо б і далі і країна розкрадалася як це є зараз, то хто нам дохтур? мабуть доктор албан чи комароський?
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28.01.2023 15:03 Відповісти
ото ж бо - і я про лохторат 73/43% (чи скільки там його залишилось...)
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28.01.2023 15:16 Відповісти
Нажаль їх ще дуже багато. І навіть у мене на роботі більшість "сотрудніков" вважають зеленського кращим презедентом незалежної України. Тут хочеться взять і зупинить планету, і зійти звідси нафіг
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28.01.2023 15:21 Відповісти
Ні, війна (як з 20/02.2014, так і повномасштабне вторгнення 24/02.22) - це наслідок зебілізму (чи совковості, а, може, всього разом) українського лохторату, якого нині залишилось менше 73/43%, але все-одно білшість в списках виборців... Це необхідна ціна за справжню незалежність України, як це не прикро і боляче визнавати...

Але рухатись до цивілізації Україна має цивілізованими методами, інакше просто не вийде рухатися в тому напрямку - що також боляче, і буде ще ьільш боляче...
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28.01.2023 14:51 Відповісти
Як можна кудась рухатись, коли твій бусік загруз в піску, і ****, нікуди не їде. А в салоні сидить куча мужиків і їх шльондр, і вони сидять на жопах рівно і цей бусік штовхать навіть не мають наснаги ніхто кудись там. ви навели такий собі прімєр
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28.01.2023 14:54 Відповісти
найприкріше те, що 25% мають виштовхати цей бусік разом з пасажирами - така їх доля...

А в 1998-му, пригадую, нас було лише 8%....
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28.01.2023 14:58 Відповісти
Краще мабуть буде для майбутньої долі українського народу,коли цей бусік не виштовхають,а зіштовхнуть???
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28.01.2023 15:50 Відповісти
БЛін. давай зав"язуєм. Ти ж наш чєл. Чи тебе зебіли покусали. зав"язуй це друже
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28.01.2023 14:58 Відповісти
ладно, згоден. Хоча мені політзеки ще казали -"буде війна"
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28.01.2023 15:02 Відповісти
Імхо, не зовсім так - бували випадки, коли деспоти буквально за чуприну витягували свою країну в гроно цивілізованих на даний момент.
Сформулював би трохи м'якше: "нецивілізовані" методи мають свою ціну, і призводять до неприємних наслідки, з котрими потім доводеться боротися.
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28.01.2023 15:00 Відповісти
Інколи узурпація влади має позитивні наслідки. Але незгодних тра ******* *********** паличками
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28.01.2023 15:05 Відповісти
Основна влада - "олігархи"

ВВП доказ прямий та єдиний який показує що нація готовилась до знищення ще на 2000й рік.

П: банки, склади, охендовський, суди ітд
З: "земля після референдума" вагнергейт, херсон Кривонос

Тому в послідовному знищені Держави як такої вони не відрізняються, тільки в тому які "Бояре" і що ллється з геббТВ....

А стадо? А що стадо, воно таке ж як в романі "1984"... не більше не меньше - трогати нельзя тільки вбивати тих хто підіймає голову....

___________
Реквієм Сашко Білий, Кузьма, Кушнарев.
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28.01.2023 15:03 Відповісти
Схоже, що разом зі складами і твої мізки злетіли в повітря... Але ти не засмучуйся - прийде Ісус та зліпить тобі з багнюки нові. І те що з багнюки - теж тебе не повинно засмучувати, бо як не крути, багнюка все ж краще, ніж те зелене лайно, яке в тебе зараз є замість мізків.
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28.01.2023 17:23 Відповісти
Йому треба було усю шайку ''ригоаналів'' до стінки поставити. І зараз була би зовсім інша історія!
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28.01.2023 15:14 Відповісти
А я що написав? про гру в демократію не треба було на це гаяти час... але він багато чого зробив. але не зробив головного. бо зассяв, я як порохобот, можу таке писать. не вистачило йому волі узурпувати владу і знищити підарасів з інших ворожих таборів. це пєчально
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28.01.2023 15:39 Відповісти
Ну і, звісно, вишикувалася довжелезна черга бажаючих...
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28.01.2023 14:35 Відповісти
Евреи говорят: "Хорошо быть умной, как моя жена потом!"
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28.01.2023 14:35 Відповісти
Перед самым окончанием его каденции, Порошенко уже договаривался про международную полицейскую миссию на востоке Украины, но пришили новые лица и остановили военные заводы, а такие дурики, как ты любят дебилов.
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28.01.2023 16:06 Відповісти
закрыл, если нет - докажи обратно, трепло ватное ))
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28.01.2023 15:19 Відповісти
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28.01.2023 15:32 Відповісти
не вава, не больна
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28.01.2023 15:34 Відповісти
ПетяКурочкин, ти ідіот?
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28.01.2023 15:10 Відповісти
Дякую пане Президенте, Петро Алексійовичу. Пора всім світом братися за терориста, якщо вони реально хочуть жити в мирі і розвитку, якщо вони не бажають бачити смердячих кацапів в своїй країні. Бо якщо ця зараза переможе тут, то вона поповзе далі. Але я впевнений, що наші найкращі хлопці і дівчата виженуть цю потвору у їх болота, при цьому загроза Європі залишиться, бо відвойовувати свої землі в Сибірі у китайців кацап не наважиться, страшнувато, а Європу кошмарити буде. А тому припиніть всю економвічну діяльність з тим, хто за ваші гроші купує вам мотузку і мило.
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28.01.2023 15:31 Відповісти
Помню как пиарились смертельные санкции после оккупации Крыма..
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28.01.2023 15:40 Відповісти
Порох сказав, як відрізав: нічого ні додати, ні відняти.
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28.01.2023 15:55 Відповісти
Ну чого він не президент зараз. Хай би вже той блазень сміявся в кварталі допомогою танків, гуманітарки, граніцу немножко пєрєдвінулі, це була б меньша шкода, ніж зараз воно при владі.
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28.01.2023 16:17 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/01/29/petro-poroshenko-plan-iz-semy-punktiv-shhob-zmusyty-putina-pity/ Повний виклад статті Петра Порошенка в https://www.lefigaro.fr/vox/monde/petro-porochenko-un-plan-en-sept-points-pour-contraindre-poutine-a-se-retirer-20230127 Le Figaro
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29.01.2023 12:56 Відповісти
 
 