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Держприкордонслужба про обмеження виїзду за кордон посадовцям та держслужбовцям: є низка винятків

кордон

Кабмін вніс зміни до законодавства щодо обмеження виїзду за кордон посадовцям та держслужбовцям.

Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд:

- батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;

- для лікування за кордоном;

- на підставі окремого рішення Голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

"Також змінами врегульовано порядок виїзду військовослужбовців, який здійснюється на підставі рішення міністра оборони або іншого керівника щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони", - йдеться у повідомленні.

З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин, - Шмигаль

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) Кабмін (14072) відпочинок (230) відпустка (123) чиновник (802)


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Топ коментарі
+16
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28.01.2023 15:05
+13
вийнятки тiльки для слуг урода.... а всiм iншим - закон.....
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28.01.2023 15:12
+12
Щось подібне потрібно було чекати. Тепер всі депутати ( і взагалі, потрібні люди) терміново стануть хворими причом таким, що лише тайський масаж чи ізраїльська клініка може йому, сердешному ,допомогти..
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28.01.2023 15:07
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Та виганяйте їх нах паразитів... тільки гроші і кров сосуть..
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28.01.2023 15:00 Відповісти
Скільки зараз з"явиться хворих!
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28.01.2023 15:05 Відповісти
Тільки лікуватися в наших лікарнях, не можеш - не йди в депутати.
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28.01.2023 15:19 Відповісти
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28.01.2023 15:05 Відповісти
Навіть упісявся
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28.01.2023 15:09 Відповісти
******* рабство,от і все.
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28.01.2023 15:06 Відповісти
Щось подібне потрібно було чекати. Тепер всі депутати ( і взагалі, потрібні люди) терміново стануть хворими причом таким, що лише тайський масаж чи ізраїльська клініка може йому, сердешному ,допомогти..
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28.01.2023 15:07 Відповісти
А кріпацьке бидло хай лікується вдома .Тим більш,що згідно Конституції України лікування у нас цілком безкоштовне
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28.01.2023 15:08 Відповісти
Для лікування за кордоном . Ну все нормально , а то спочатку налякали - ніззя , ніззя . Та у нас всі судді , прокурори , депутати самі хворобливі в світі .
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28.01.2023 15:08 Відповісти
вийнятки тiльки для слуг урода.... а всiм iншим - закон.....
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28.01.2023 15:12 Відповісти
Головний критерій: не бути членом партії "ЄС".
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28.01.2023 15:16 Відповісти
*****! Це вже джекпот для медиків, військомати вже відпочивають.
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28.01.2023 15:18 Відповісти
только не для наших медиков....
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28.01.2023 16:28 Відповісти
От курва) крутять цю бідну країну на кукані як хочуть )
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28.01.2023 15:21 Відповісти
Хто нам лікар?
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28.01.2023 15:22 Відповісти
автомат.....
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28.01.2023 15:57 Відповісти
А винятки вимірюються кількістю "Лінкольнів"
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28.01.2023 15:23 Відповісти
Так, зараз всі почнуть терміново розлучатися та відправляти дітей за кордон. А потім виїжджати на провідини.
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28.01.2023 15:49 Відповісти
3.14здець! Винятки є: для лікування!!!! Зараз захворювання виростуть на 100 000 %
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28.01.2023 15:56 Відповісти
Показуха для зеленомордих
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28.01.2023 16:08 Відповісти
- для лікування за кордоном; а вони що лікувалися раніше в Україні?
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28.01.2023 16:19 Відповісти
понятно. зарах все зелене падло різко заболіе
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28.01.2023 18:01 Відповісти
А у обычных людей, родственники зарубежем умершие пусть остаются... . И лечиться Украинцам тоже нужно только в Украине... Сюр.
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28.01.2023 18:31 Відповісти
Я не могу поехать лечится за границу, а чиновник может. Это прямое нарушение Конституции Украины

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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28.01.2023 18:45 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/zachem-timoshenko-letala-v-dubaj-na-samom-dele/

Новость о том, что Юлия Тимошенко в начале года отдыхала на курорте в Дубае, на первый взгляд выглядит курьезом. Отдыхала, и что? Для кого то еще откровение, что Юлия Владимировна любит нежиться на солнышке в экзотических странах?

Репутационные потери Юлии Тимошенко не грозят вообще. Ей просто нечего больше терять. В политике партия Тимошенко держится исключительно благодаря ядерному электорату "Леди Ю". Все что ей угрожает это нагоняй из Офиса президента. Которого не будет. Партия "Батькивщина" для ОП это союзник по коалиции, читайте - голоса для голосований по сложным законам. В условиях когда приходится жертвовать то одним то другим голосом из бывших ОПЗЖ, ценность партии Тимошенко для ОП заметно выросла. Однако. Опросив наши источники мы заметили несколько весьма любопытных совпадений. Во-первых, в тоже самое время что и Юлия Тимошенко, Дубай посетил ряд высокопоставленных чиновников из России. С кем они там встречались и о чем говорили, неизвестно. Во-вторых, Виктор Медведчук в России вдруг заявил о намерении создавать партию опозиционную действующей украинской власти. По логике для таких проектов Медведчук обязан опереться на какую-либо политическую силу внутри Украины. Команда Юлии Тимошенко для этих целей подходит идеально. Вспомним как после Оранжевой революции целая группа депутатов Медведчука резко перекочевала в партию Тимошенко. У Тимошенко и Медведчука долгая история отношений. Наконец. Пророссийские ТГ-каналы (Легитимный, например) в публикации материалов о Тимошенко в Дубае сразу же обвинили… Офис президента. Мол так ОП показывает что имеет компромат на всех, и что ОП готов устроить "вырванные годы" всем украинским топ-политикам. Выше мы написали почему это утверждение - бред полный. Есть все основания считать, что информацию об отдыхе Тимошенко в Дубае слили журналистам россияне. Что нам это напоминает? Правильно. То как в прессу попала информация об отдыхе президента Зеленского в Омане. Как раз тогда, когда Оман посетил личный серый кардинал Путина, глава Совбеза России Николай Патрушев. Многовато совпадений, не правда ли? Единственное что точно, за возможность снова вернуться в большую политику игроком высшей лиги, Юлия Тимошенко пожертвует всем. 16

https://www.ponomaroleg.com/zachem-timoshenko-letala-v-dubaj-na-samom-dele/
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28.01.2023 21:41 Відповісти
 
 