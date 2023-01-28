Держприкордонслужба про обмеження виїзду за кордон посадовцям та держслужбовцям: є низка винятків
Кабмін вніс зміни до законодавства щодо обмеження виїзду за кордон посадовцям та держслужбовцям.
Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд:
- батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;
- для лікування за кордоном;
- на підставі окремого рішення Голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
"Також змінами врегульовано порядок виїзду військовослужбовців, який здійснюється на підставі рішення міністра оборони або іншого керівника щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони", - йдеться у повідомленні.
З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.
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Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Новость о том, что Юлия Тимошенко в начале года отдыхала на курорте в Дубае, на первый взгляд выглядит курьезом. Отдыхала, и что? Для кого то еще откровение, что Юлия Владимировна любит нежиться на солнышке в экзотических странах?
Репутационные потери Юлии Тимошенко не грозят вообще. Ей просто нечего больше терять. В политике партия Тимошенко держится исключительно благодаря ядерному электорату "Леди Ю". Все что ей угрожает это нагоняй из Офиса президента. Которого не будет. Партия "Батькивщина" для ОП это союзник по коалиции, читайте - голоса для голосований по сложным законам. В условиях когда приходится жертвовать то одним то другим голосом из бывших ОПЗЖ, ценность партии Тимошенко для ОП заметно выросла. Однако. Опросив наши источники мы заметили несколько весьма любопытных совпадений. Во-первых, в тоже самое время что и Юлия Тимошенко, Дубай посетил ряд высокопоставленных чиновников из России. С кем они там встречались и о чем говорили, неизвестно. Во-вторых, Виктор Медведчук в России вдруг заявил о намерении создавать партию опозиционную действующей украинской власти. По логике для таких проектов Медведчук обязан опереться на какую-либо политическую силу внутри Украины. Команда Юлии Тимошенко для этих целей подходит идеально. Вспомним как после Оранжевой революции целая группа депутатов Медведчука резко перекочевала в партию Тимошенко. У Тимошенко и Медведчука долгая история отношений. Наконец. Пророссийские ТГ-каналы (Легитимный, например) в публикации материалов о Тимошенко в Дубае сразу же обвинили… Офис президента. Мол так ОП показывает что имеет компромат на всех, и что ОП готов устроить "вырванные годы" всем украинским топ-политикам. Выше мы написали почему это утверждение - бред полный. Есть все основания считать, что информацию об отдыхе Тимошенко в Дубае слили журналистам россияне. Что нам это напоминает? Правильно. То как в прессу попала информация об отдыхе президента Зеленского в Омане. Как раз тогда, когда Оман посетил личный серый кардинал Путина, глава Совбеза России Николай Патрушев. Многовато совпадений, не правда ли? Единственное что точно, за возможность снова вернуться в большую политику игроком высшей лиги, Юлия Тимошенко пожертвует всем. 16
https://www.ponomaroleg.com/zachem-timoshenko-letala-v-dubaj-na-samom-dele/