Польща веде переговори про створення "танкової коаліції" для України, - Блащак. ФОТО

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про створення коаліції країн-партнерів, які можуть надати Україні сучасне бронетанкове озброєння.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю ініціативою ми провели перемовини серед країн, які мають танки Leopard 2A4, щоб разом створити коаліцію донорів сучасного бронетанкового озброєння для України", - зазначив Блащак.

Він не уточнив, про які саме держави йдеться, хоча Leopard 2A4 є на озброєнні у багатьох європейських країн. На одному з фото, які оприлюднив польський міністр, присутні прапори, зокрема, Іспанії, Канади, Швеції та Туреччини.

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