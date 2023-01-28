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Новини Війна
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Польща веде переговори про створення "танкової коаліції" для України, - Блащак. ФОТО

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про створення коаліції країн-партнерів, які можуть надати Україні сучасне бронетанкове озброєння.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю ініціативою ми провели перемовини серед країн, які мають танки Leopard 2A4, щоб разом створити коаліцію донорів сучасного бронетанкового озброєння для України", - зазначив Блащак.

Він не уточнив, про які саме держави йдеться, хоча Leopard 2A4 є на озброєнні у багатьох європейських країн. На одному з фото, які оприлюднив польський міністр, присутні прапори, зокрема, Іспанії, Канади, Швеції та Туреччини.

Також читайте: Польща зараз готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 Leopard-2, - Моравецький

Польща веде переговори про створення танкової коаліції для України, - Блащак 01
Польща веде переговори про створення танкової коаліції для України, - Блащак 02
Польща веде переговори про створення танкової коаліції для України, - Блащак 03

Автор: 

зброя (7439) Польща (8488) допомога (8304) танк (2059) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+16
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28.01.2023 15:02
+14
якщо піде воювати уся чоловіча частина 95-аналу і решти зелених помойок, то піду і я, хоча є інвалід 2 групи з дитинства !!!
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28.01.2023 15:09
+14
знаємо ми одного такого - 4 рази косив від повістки гастролючи по кацапії та окупованих територіях !!!



хоча у цьому зе зброді 90% таких , з "ліпецкими фабриками", квартирами в мацкві, в окупованому Криму





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28.01.2023 15:36
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28.01.2023 15:02 Відповісти
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28.01.2023 15:02 Відповісти
Танки це не панацея, це один із інструментів..
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28.01.2023 15:06 Відповісти
Головних інструментів для наступу, русня не любе воювати на рівних.
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28.01.2023 15:16 Відповісти
НАТО-вські танки це оборонна зброя - у них в боєкомплекті тільки бронебійні снаряди. А для наступу і прориву оборони потрібні осколочні та фугасні снаряли - як на совєцьких танках
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28.01.2023 18:25 Відповісти
Ні, я дивився на national geographic, там заряджаючий отримує від оператора-навідника команду, яким снарядом заряджати гармату. Також ці танки брали участь в операції буря в пустелі в кількості 3113 шт., а це не оборонна операція була.
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28.01.2023 21:13 Відповісти
до 120 мм танкової гармати є тільки два типи снарядів - бронебійний підкаліберний і бронебійний кумулятивний. У американців додатково ще є бетонобійний варіант підкаліберного снаряда. І тільки ізраїльтяни випускають 120 мм осколочні снаряди до своїх Меркав
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28.01.2023 23:50 Відповісти
Нам не допоможе техніка НАТО, якщо чоловіки будуть тікати від війни. Ресурсів у НАТО в рази більше ніж у мосовії, нам потрібно лише забезпечити необхідною кількістю людей ЗСУ. Але я дивлюся, що навіть тут на сайті більшість ухилянти від військової служби. Чим ви кращі за зебілів?
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28.01.2023 15:07 Відповісти
якщо піде воювати уся чоловіча частина 95-аналу і решти зелених помойок, то піду і я, хоча є інвалід 2 групи з дитинства !!!
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28.01.2023 15:09 Відповісти
У тебе такі ж дотепні відмазки, як і у лисого з 95. Але коли твоє місто буде виглядати як Маріуполь, а твоїх родичів повбивають, то виявиться, що ти не такий кумедний.
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28.01.2023 15:14 Відповісти
А ваше місто Маріуполь і усіх рідних повбивали, а ви тут на Цензорі такі кумедні. На фронті потрібні Воїни, а не багаж. Та і не беріть на себе функції військкомату.
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28.01.2023 15:17 Відповісти
До мого міста досить далеко. Але я вважаю, що краще чоловіки захистять свою землю на Донбасі, ніж це перекинеться на інші регіони.
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28.01.2023 15:20 Відповісти
поживем побачимо !!! тут треба розібратися - хто здав Маріуполь !!! хто 2.5 роки замість розвивати ЗСУ, будувати вільхи, громи2, нептуни, стугни, корсари, богданни, тощо тупо закладав гроші в асфальт і при цьому безбожно крав, бона дорогах найлегше вкрасти !!! Чому стільки зрадників у зе партії на сході і півдні України !!!





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28.01.2023 15:24 Відповісти
А що тут розбиратися? Про таке хіба що лінивий, або зе-біли незнають!
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28.01.2023 15:26 Відповісти
хто вата ???
я завжди був за ПОПа, а не за це криворагульне, тупориле, наркоманьське чмо !!!
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28.01.2023 16:02 Відповісти
, по якому ви паспорта тут перевірили? Ви зе написали,що тут ухилянти?
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28.01.2023 15:13 Відповісти
Якщо вони пишуть, що не хочуть йти у ЗСУ, то наступним кроком буде ухиляння зі зміною адреси мешкання без реєстрації.
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28.01.2023 15:16 Відповісти
О це таке відоме про одного велосипедиста, якого повісти шукали, мама їх отримувала і вовочку не інформувала. А він сам не знав,що потрібно місце прописки військкомату довести.
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28.01.2023 15:19 Відповісти
знаємо ми одного такого - 4 рази косив від повістки гастролючи по кацапії та окупованих територіях !!!



хоча у цьому зе зброді 90% таких , з "ліпецкими фабриками", квартирами в мацкві, в окупованому Криму





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28.01.2023 15:36 Відповісти
Медкомісію пройшов, придатний з обмеженнями. Спитав коли чекати повістку? Бажаєте служити? Надо, піду. Добре.
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28.01.2023 15:21 Відповісти
дурний думкою багатіє,що нам не допоможе техніка НАТО.,а допоможе кількість живої сили,котру буде винищувати рашист дуже швидко,без натівської техніки.Що вартує та ,котра написала цю куйню без джавеліна і без байрактара? "зебіл" також збирався вести війну до останнього українця,при тому в минулому де-кілька разів відкосив від повістки у воєнкомат, для реєєстрації.
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28.01.2023 15:39 Відповісти
спробуйте ловити на вулицях. Не дякуйте за креативну ідею.
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28.01.2023 15:53 Відповісти
Судячи по даті реєстрації ти з того 95 картелю відпрацьовуєш у пришвидченому темпі !
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28.01.2023 17:36 Відповісти
Хорошие новости для родни чмобиков на паРашке...


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28.01.2023 15:08 Відповісти
А кривой стартер будет как опция?
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28.01.2023 15:24 Відповісти
Туреччина!
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28.01.2023 15:08 Відповісти
а прапор Туреччини натякає на те, що і Ердоган нам трошки танків ще передасть? Було би супер.
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28.01.2023 15:09 Відповісти
Які коаліції ще? Танки уже повинні бути біля Бахмут, а не знову розмови
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28.01.2023 15:14 Відповісти
Ну десь у червні будуть. А поки потрібно стримувати ворога наявними протитанковими засобами, яі в нас є.
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28.01.2023 15:22 Відповісти
Краще в березні або учора....ви така активна і всезнающа...жаль, що неправдива.
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28.01.2023 15:26 Відповісти
Краще у березні)) У вас є знайомі танкісти? То не зовсім проста справа, що потрібно учора. Бо неправильні дії еіпажу призведуть до поломи або втрати танку і не факт, що нам знову їх нададуть.
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28.01.2023 15:30 Відповісти
Ви з розсмішити коміка сюди забрели чи заробляєте коментами на хліб?
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28.01.2023 15:33 Відповісти
Нема прапору Португалії, хоча вони обіцяли танки. Зате є прапор Туреччини.
Це такий тролінг від Польщі, чи ятаган в дупу путіна від Турції?
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28.01.2023 15:15 Відповісти
Португалія обіцяла 4 одиниці.
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28.01.2023 15:56 Відповісти
Так об этом и речь. Турция походу что-то задумала и это радует. Все равно пока не сезон курортный, летом снова передумают.
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28.01.2023 16:15 Відповісти
и шо ж она такое неожиданное может задумывать????
Ну, передаст роту Лео 2А4, которую Krauss-Maffei_Wegmann будет модернизировать до 2А6 до начала осени.
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28.01.2023 16:33 Відповісти
Нє ну коли Польща взялася - все буде ок.
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28.01.2023 15:18 Відповісти
Дакуємо, панство.
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28.01.2023 15:22 Відповісти
у нас вже зараз найбільша в світі "колекція" танків у воюючій армії. Мабуть вже типів штук тридцять. Ремонтники і логісти вже *********.
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28.01.2023 16:03 Відповісти
300 танків - це лише початок
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28.01.2023 17:14 Відповісти
Ну звичайно, про танки для України переймаються дурні поляки з американцями, а нашим ніколи цією єрундою займатись, вони за яйця думають!!!
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28.01.2023 20:59 Відповісти
Польща і Словаччина виробляють танк Twardy, який багато у чому сумісний з танками радянського виробництва і відповідно з харківським Т-84. Виникає запитання, чому не створене СП, яке могло б наклепати серію з кількасот машин, коли є така широка виробнича база?
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28.01.2023 21:36 Відповісти
 
 