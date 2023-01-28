Польща веде переговори про створення "танкової коаліції" для України, - Блащак. ФОТО
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про створення коаліції країн-партнерів, які можуть надати Україні сучасне бронетанкове озброєння.
Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"За моєю ініціативою ми провели перемовини серед країн, які мають танки Leopard 2A4, щоб разом створити коаліцію донорів сучасного бронетанкового озброєння для України", - зазначив Блащак.
Він не уточнив, про які саме держави йдеться, хоча Leopard 2A4 є на озброєнні у багатьох європейських країн. На одному з фото, які оприлюднив польський міністр, присутні прапори, зокрема, Іспанії, Канади, Швеції та Туреччини.
Топ коментарі
+16 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.01.2023 15:02
+14 vuiko dobrui
показати весь коментар28.01.2023 15:09
+14 vuiko dobrui
показати весь коментар28.01.2023 15:36
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я завжди був за ПОПа, а не за це криворагульне, тупориле, наркоманьське чмо !!!
хоча у цьому зе зброді 90% таких , з "ліпецкими фабриками", квартирами в мацкві, в окупованому Криму
Це такий тролінг від Польщі, чи ятаган в дупу путіна від Турції?
Ну, передаст роту Лео 2А4, которую Krauss-Maffei_Wegmann будет модернизировать до 2А6 до начала осени.