Головний спосіб тримати динаміку війни для Росії - жива сила, - Східне угруповання військ

Постійне оновлення особового складу є для РФ головним способом тримання динаміки бойових дій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони (росіяни. - Ред.) зараз змушені діяти в такій логіці подій, тому що коли в них не вдався бліцкриг, ... вони ув’язалися в багатомісячну війну, яка вже наближається до року, з неймовірними втратами - 800 осіб за добу. Це показники, несумісні з сучасним веденням дій, сучасними підходами. Надсучасних засобів ведення бою у вигляді техніки, авіації у них також немає. Тому єдиним серйозним аргументом поки що в них залишається, щоб тримати динаміку, напругу нашої оборони, постійне оновлення особового складу", - зазначив Череватий.

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Зокрема, за його словами, на Бахмутському напрямку росіяни оновлюють особовий склад колишніми ув’язненими.

"Хоча там теж уже їх не вистачає. Ми спостерігаємо, що вони підсилюються мотострілецькими, за їхньою термінологією, підрозділами. А також оновлені мобілізовані підрозділи на інших напрямках, зокрема, і на Вугледарському. Ми бачимо, що вони накопичують сили, підтягують мотострілецькі підрозділи, артилерію, тому що в них жива сила - це зараз головний підсилювач динаміки війни", - зауважив речник.

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Тому, на його думку, росіяни так агресивно і "з елементами істерії" сприймають кожне рішення наших партнерів про надання Україні високоточних систем озброєння.