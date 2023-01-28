Головний спосіб тримати динаміку війни для Росії - жива сила, - Східне угруповання військ
Постійне оновлення особового складу є для РФ головним способом тримання динаміки бойових дій.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вони (росіяни. - Ред.) зараз змушені діяти в такій логіці подій, тому що коли в них не вдався бліцкриг, ... вони ув’язалися в багатомісячну війну, яка вже наближається до року, з неймовірними втратами - 800 осіб за добу. Це показники, несумісні з сучасним веденням дій, сучасними підходами. Надсучасних засобів ведення бою у вигляді техніки, авіації у них також немає. Тому єдиним серйозним аргументом поки що в них залишається, щоб тримати динаміку, напругу нашої оборони, постійне оновлення особового складу", - зазначив Череватий.
Зокрема, за його словами, на Бахмутському напрямку росіяни оновлюють особовий склад колишніми ув’язненими.
"Хоча там теж уже їх не вистачає. Ми спостерігаємо, що вони підсилюються мотострілецькими, за їхньою термінологією, підрозділами. А також оновлені мобілізовані підрозділи на інших напрямках, зокрема, і на Вугледарському. Ми бачимо, що вони накопичують сили, підтягують мотострілецькі підрозділи, артилерію, тому що в них жива сила - це зараз головний підсилювач динаміки війни", - зауважив речник.
Тому, на його думку, росіяни так агресивно і "з елементами істерії" сприймають кожне рішення наших партнерів про надання Україні високоточних систем озброєння.
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За 100 років змінили три "ізми", три прапори, три гімни, три назви.
Озброєння, зв'язок, технології змінилися до невпізнанності, а суть ставлення до людей як була, так і залишилася незмінною - всі прорахунки кровожерливих вождів і тупих генералів затикати людським м'ясом
трудно найти более безлюдную страну с такой территорией, ресурсами и бедным населением.
И ведь понятно кто этносу такой секир-башка сделал - Сталин. Самый любимый и уважаемый Вождь. После Ленина и Гражданской был НЭП и все за пару лет пришло в норму.Это Сталин со всеми своими "ациями", а потом бездарная война во главе с Жуковым-мясником, а потом водка.
И на этом все.
По прогнозам, если не будет форс-мажора(а он таки будет), то к середине века россия из единого целого превратится в цепочку изолированных анклавов и как страна существовать перестанет.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ну і ... "Правильной дорогой идёте, товарищи !!!"
Даже дети ничего не бурут у чужих, кстати еще заметил, что не поднимают оставленные пакеты или вещи. Вызывают полицию.
Я думаю это связано с терактами.
Оставленные предметы, подавляющее большинство не тронет.
Видел как дети, сначала со стороны кидают камни, потом толкают палкой.
Было у меня под окнами, поэтому долго наблюдал, пока они не открыли пакет и не посмотрели, что внутри.
Просто для меня было в диковинку, наши бы подошли сразу и открыли.
У них всё по другому.
Это было недалеко от вокзала в парке, сидели на скамеечке и вкушали сие зелье.
Від кацапії можуть відпасти всі окраїни, а пуйло далі зможе посилати сотні тисяч на забій
Так, озброєння Україна отримує все більше, навчає новобранців краще (хоч тут ще треба сильно вдосконалитися), втрати несе помітно менші (досвід накопичується, а не втрачається, як в кацапні) - тому втрати кацапні далі ростимуть.
Але перемоги Україна не досягне самим відстрілюванням тих кацапів, котрі повільніші або тупіші за їх воєнкомів.
probably in a few years,
when Ruzzia has no BMP and T-XX anymore.
Until then,
it needs additionally handgrenades, Javelins,
NLAWs, Stingers.
This Cherson massacre at some outside park,
had no sense ambushing tanks with just a few Kalashnikovs.
Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью! - украинский писатель Николай Васильевич Гоголь. Мёртвые души.