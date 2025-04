Міноборони вирішило сховати ціни на продукти харчування в усіх доступних контрактах та навіть видаткових накладних, - Шабунін

Закупівлю Резніковим їжі для солдат за завищеними цінами висвітлили, зокрема: The Economist, The New York Times, The Guardian, Le Monde, AFP, The Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Sddeutsche Zeitung, Die Zeit і багато інших західних медіа. Наступний скандал розійдеться ще ширше.

Про це повідомив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Підібʼємо проміжні підсумки першого публічного корупційного скандалу Міноборони. Першого, але вже очевидно, що не останнього. Проміжних - бо ця історія лише почалася.

Якби Резніков визнав проблему і одразу звільни профільного заступника, скандал було би вичерпано. Натомість міністр продовжує захищати очевидну схему, розповідаючи про "технічну помилку" в ціні яєць.

Щоправда під тиском доказів (наприклад, втричі менших цін в аналогічних закупках ДПСУ) міністр таки змушений визнавати, що "технічних помилок" в цінах було значно більше (наприклад, в картоплі, капусті, буряку, курятині і т.д.).

До речі, доказів того, що завищені ціни було виправлено, Резніков НЕ надав ані журналістам, ані депутатам.

Але і це ще не все. Знаєте, яким чином міністр оборони вирішив погасити цей і уникнути наступних скандалів? Тримайтеся.

Відомство Резніков вирішила тупо сховати ціни на продукти харчування в усіх доступних контрактах! Я не жартую.

Міноборони збирається перейти на закупівлю якихось "раціонів". Тобто взагалі прибрати з контрактів ціну продуктів. Інформацію про ціни заберуть навіть з видаткових накладних на рівні військових частин.

Останнє Резніков робить, щоб через ці накладні 1) ми знову не засвітили корупційну маржу Міноборони 2) не дратувати цінами військових.

Нижче перелік ключових західних медіа, які висвітлювали цей корупційний скандал. Наступний скандал розійдеться ще ширше.

Отже, закупівлю Резніковим їжі для солдат за завищеними цінами висвітлили, зокрема: The Economist, The New York Times, The Guardian, Le Monde, AFP, The Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit і багато інших західних медіа", - розповів Шабунін.