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Міноборони вирішило сховати ціни на продукти харчування в усіх доступних контрактах та навіть видаткових накладних, - Шабунін

питание

Закупівлю Резніковим їжі для солдат за завищеними цінами висвітлили, зокрема: The Economist, The New York Times, The Guardian, Le Monde, AFP, The Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Sddeutsche Zeitung, Die Zeit і багато інших західних медіа. Наступний скандал розійдеться ще ширше.

Про це повідомив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Підібʼємо проміжні підсумки першого публічного корупційного скандалу Міноборони. Першого, але вже очевидно, що не останнього. Проміжних - бо ця історія лише почалася.

Якби Резніков визнав проблему і одразу звільни профільного заступника, скандал було би вичерпано. Натомість міністр продовжує захищати очевидну схему, розповідаючи про "технічну помилку" в ціні яєць.

Щоправда під тиском доказів (наприклад, втричі менших цін в аналогічних закупках ДПСУ) міністр таки змушений визнавати, що "технічних помилок" в цінах було значно більше (наприклад, в картоплі, капусті, буряку, курятині і т.д.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після скандалу із закупівлями Міноборони вирішило перейти на закупівлю "раціонів", щоб не показувати ціну за одиницю продуктів, - журналіст Ніколов

До речі, доказів того, що завищені ціни було виправлено, Резніков НЕ надав ані журналістам, ані депутатам.

Але і це ще не все. Знаєте, яким чином міністр оборони вирішив погасити цей і уникнути наступних скандалів? Тримайтеся.

Відомство Резніков вирішила тупо сховати ціни на продукти харчування в усіх доступних контрактах! Я не жартую.

Міноборони збирається перейти на закупівлю якихось "раціонів". Тобто взагалі прибрати з контрактів ціну продуктів. Інформацію про ціни заберуть навіть з видаткових накладних на рівні військових частин.

Останнє Резніков робить, щоб через ці накладні 1) ми знову не засвітили корупційну маржу Міноборони 2) не дратувати цінами військових.

Нижче перелік ключових західних медіа, які висвітлювали цей корупційний скандал. Наступний скандал розійдеться ще ширше.

Отже, закупівлю Резніковим їжі для солдат за завищеними цінами висвітлили, зокрема: The Economist, The New York Times, The Guardian, Le Monde, AFP, The Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit і багато інших західних медіа", - розповів Шабунін.

Автор: 

держзакупівлі (383) корупція (4678) Міноборони (7325) їжа (428) Шабунін Віталій (534) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+76
Вівці 73%, вам всім величезна подяка. Як там ваші "кнурчуки"? Тут навіть справу не порушили, а все просто тупо заховали. А як всі кричали про "свинарчуків" які на росії крали клістрони і завозили їх в Україну, щоб "закрити небо" від кацапських ракет. А потіи кричали " Байден закрий небо!"
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28.01.2023 16:29
+73
Зате на питання коли піднімуть зарплатню військовим, Рєзніков сказав, що немає грошей, і зменшив премії воюючим на передку.
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28.01.2023 16:28
+63
При Порохе была не плохая такая себе программа питания. Зачем похерили курвы зеленые?
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28.01.2023 16:31
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Мерзенний адвокатішко загубив останні признаки розуму і порядності.Знаючи прихильність до нього зеленої небритої пики,зовcім покинув береги.
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29.01.2023 05:33 Відповісти
Вірне рішення. Не дарма ж зараз всі знайомі радо розповідають як зе корупціонерів чистить
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29.01.2023 07:00 Відповісти
Какие молодцы ,а! Сперва попытались сделать закупку по завышенной в разы цене, были взяты за
жопу. Потом вышла зеленая мадам и сказала, что ,,зато цены на осетрину и ананасы,, снижены. Я понял так, деньгу распилим, затем накроем себе поляну ( с дешевой осетриной и ананасами, чтобы не тратится) и выпьем за украинский народ. Честно говоря, мне не понятна мадам она настолько тупая или циничная? Конечный результат мне понравился больше всего - засекретить данные о закупках. чтобы не гавкали!
Мне очень нравится, как в данной ситуации поступают в США : чиновники допустившие подобные закупки идут на посадку, а бизнесменам запрещают вести бизнес и не только им, а и членам их семей в будущем!
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29.01.2023 07:23 Відповісти
Міністр оборони призначається/ звільняється Верховною радою за поданням президента України. І шо, нема причини? Тоді нас чекає чергове велике будівництво
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29.01.2023 08:57 Відповісти
Невже не зрозуміло, що під так званим хабарем у $400тис. сховали звичайне здирництво, за яке світить реальний термін, а завищеними цінами на харчі в МО також ховаються Zелені вуха блазня.

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29.01.2023 10:23 Відповісти
Если Украина стремится в НАТО,то зачем придумывать велосипед?Вот он,берите и пользуйтесь.У НАТО 50-летний опыт организации питания для бойцов на передовой,в окопах,и на полигонах в тылу.Берите их положительный опыт и выстраивайте закупку,логистику,и все сопутствующие процессы.Главных 2тезиса:надо чтоб в итоге были накормлены воины ЗСУ ,и не менее важно,чтоб коррупция была нулевой.
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29.01.2023 11:25 Відповісти
Ключове слово "Якщо".
Ви же розумієте, що зелена пліснява ні в яке НАТО не прагне, бо вступ до нього означатиме реальну боротьбу з корупцією, а не імітацію. Зелені імітують не лише боротьбу з корупцією, а й прагнення до НАТО. Головне, що їхній зелений лохторат всі ці імітації хаває.
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29.01.2023 12:29 Відповісти
В Швецарии хорошые методы управления когда им нужно тогда жильцы тер. громады сами собираються на голосование и сами голосуют методом большенства за накипевшие вопросы и законы . И не нужно кучи депутатских морд армий министров зам министров которые только и воруют
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29.01.2023 11:35 Відповісти
Куди не зайди, з кожної дирки порохобот ядом плює.
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29.01.2023 11:50 Відповісти
Краде?
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29.01.2023 12:04 Відповісти
Кого ні візьми, кожен зелений андон у владі мільйонами та мільярдами краде.
А зеленські тролі з дєрьмаківської ботоферми переводять стрілки на "порохоботів". То сьогодні у вас за методичкою "порохоботи" - це всі, хто проти зеленого мародерства на харчуванні ЗСУ?
Це ж не я написав - це ви самі визнаєте, що "порохоботи" проти крадівництва, а зеленські тролі - за.
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29.01.2023 12:35 Відповісти
А ты чим асфальтом
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29.01.2023 22:33 Відповісти
Чому не відсторонять це лайно в порядку КПК? Чому не перевіряють усі контракти МО? Ітак вже зрозуміло, що за цим стоять єрмак і зє. Посадити їх усіх і конфіскувати награбоване, поки не пізно. Куди гроші перераховувались по випискам все видно.
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29.01.2023 12:02 Відповісти
К. Маркс колись написав про капіталістів. Якщо йому гарантувати прибуток в 300%, то немає такого злочину, на який він не пішов би. Військові закупки якараз і є те місце, де можна не лише отримати подібні прибутки а, що ще важливіше, заховати їх за ширмою секретності. А тому Резніков буде обривати нігті до крові, чіпляючись за цю можливість. Крім, того невже ви думаєте, що він лише один в цьому зацікавлений? Впевненй, що 99.9% з ОП так уряду зацікавлені якраз в такій схемі.
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29.01.2023 12:03 Відповісти
Усі ці "звільнені за власним бажанням" тимошенки, різніченки та інші маловідомі зами та поми крали не лише для себе, а головним чином були ланками ланцюгів занесення бабла на найвищий рівень. Інакше би їх не тримали на посадах так довго і так зухвало.
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29.01.2023 12:40 Відповісти
Резніков-єрмак повинні сидіти в тюрмі, інакше вдачі не буде.....
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29.01.2023 16:09 Відповісти
Мородера рєзнікова на палю.
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29.01.2023 19:00 Відповісти
прдукты пр Порохе

продукты при Зе

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30.01.2023 02:07 Відповісти
А де ця ботексна шаболда маляр? Далі ще цікавіше, внесли поправки до КК,відповідальність солдата, переглянули виплати, а тепер щей зміни по сплаті ЖКП для УБД,а саме,примусова монетизація,тільки для того щоб це зробити,треба ОСОБИСТО з'явитися до пенсійного фонду,ОСОБИСТО!!! А нуно розкажи ганно,як це зробити практично. А ніяк.Поки не з'явився,твоя сім'я буде платити по повному, п'ять тисяч,шість тисяч,скільки нарахують стільки і буде. Ви хотіли сховатися за закон про посилення відповідальності, нічного у вас потвори не вийде. Хер закупив три тисячі невідповідних броніків,і йому від п'яти до вісьми,з можливістю внесення застави,а солдат у броніку який не відповідає стандартам послав на х.й шакала і йому від п'яти до вісьми але без права на .... взагалі без будь якого права. У цього хера на совісті три тисячі вбитих та поранених,і це тільки доказали три тисячі,бо решта броні вже списали як втрачене. Зелені вже зовсім засралися. Вони приймають якійсь закон про категорію яєць! Так вони і раніше були по категоріях. Все, достали потвори.
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01.02.2023 17:05 Відповісти
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