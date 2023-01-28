Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії: "Сподіваюся на нашу тісну особисту співпрацю"

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Щиро вітаю генерала Павела з переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки. Я ціную вашу підтримку України та нашої боротьби з російською агресією. Я сподіваюся на нашу тісну особисту співпрацю на благо народів України та Чеської Республіки та в інтересах об’єднаної Європи", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенерал НАТО Павел перемагає на президентських виборах у Чехії