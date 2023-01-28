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Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії: "Сподіваюся на нашу тісну особисту співпрацю"

павел,петр

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Щиро вітаю генерала Павела з переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки. Я ціную вашу підтримку України та нашої боротьби з російською агресією. Я сподіваюся на нашу тісну особисту співпрацю на благо народів України та Чеської Республіки та в інтересах об’єднаної Європи", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенерал НАТО Павел перемагає на президентських виборах у Чехії

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Чехія (1608) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+28
Генерал армии. Герой войны на Балканах. Второй человек в НАТО. ГигаЧед. Русофоб… И просто красавец!)
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28.01.2023 18:32
+27
Якщо лукашенко наважиться вступити у війну, то танки НАТО будуть у Мінську за 2 години після порушення державного кордону України, - Байден
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28.01.2023 18:22
+26
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28.01.2023 18:46
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Павел - это хорошо.
Интересно, если Порох приедет в Прагу, то они вместе посетят Базилику в Вышеграде?)
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28.01.2023 18:19 Відповісти
Зеленський тупо підписується під гаслами Порошенка " Армія, Мова, Віра" бо хоче на другий термін на президентських виборах".
Курва ***** !
Нє, єрмак, татаров(портнов), смірнов... - промосковська ОПа - це не жарт.
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28.01.2023 18:42 Відповісти
Лично тебя могу огорчить. Зеленский будет выбран на второй срок Президентом Украины! А вы так и будете продолжать локти себе кусать.
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28.01.2023 18:48 Відповісти
Буду.
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28.01.2023 18:53 Відповісти
Бо зебіли нікуди неділись.
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28.01.2023 18:54 Відповісти
Нет ,не будет , не надо МАРОДЕРОВ ,ВОРЮГ И ПРЕДАТЕЛЕЙ Крышевать ! Где БАКАНОВ & НАУМОВ , почему НЕ ПОД ТРИБУНАЛОМ ЗА ДЕЯНИЯ приведшие К МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ст.111
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28.01.2023 18:59 Відповісти
73% це глина(аморфна субстанція), що зліпиш це й отримаєш. Ви вважаєте, що опозиція кудись поділась? Ні! Вона збирає фактичний матеріал(їстивний для 73%), вдосконалюється в "гончарстві". Карочє, ЗЄгєварє нічого не світить
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28.01.2023 19:52 Відповісти
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28.01.2023 21:15 Відповісти
В Україні до самих виборів не відомо, хто буде президентом. Це не росія. Може буде Зеленський, а може і ні. А от ви, як були дурнями, так і залишитесь, якщо будете вдруге за нього голосувати.
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28.01.2023 21:26 Відповісти
Не буде 100% , бо сяде , якщо не втече !!
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29.01.2023 03:52 Відповісти
та не факт что у него и первый закончится через два года. Учитывая массовый психоз с футболками, витражами, бюстами в бронзе, портретами из кукурузы и полным собранием ежевечерних обращений в твёрдой обложке, то у него есть полные шансы установить рекорд длительности первой каденции.
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28.01.2023 18:53 Відповісти
Есть варіанти а?
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28.01.2023 19:15 Відповісти
пока в обозримом будущем нет. Просто ответьте себе на вопрос: до каких пор можно продолжать военное положение в стране?
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28.01.2023 19:21 Відповісти
Він не хоче, окружение его желают продолжение дерибана. А сам просто лялька на проводі
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28.01.2023 18:55 Відповісти
Якщо лукашенко наважиться вступити у війну, то танки НАТО будуть у Мінську за 2 години після порушення державного кордону України, - Байден
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28.01.2023 18:22 Відповісти
Чего? Вы это где вычитали?
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28.01.2023 18:41 Відповісти
У Фейсбуці, мабуть) Там багато сенсацій щодня)))
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28.01.2023 20:17 Відповісти
Причому це сказав Альберт Айнштейн!
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28.01.2023 20:25 Відповісти
Позитивні телеграм-канали ЗЄвлади розважають дебілів такими новинами.
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28.01.2023 21:45 Відповісти
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28.01.2023 18:28 Відповісти
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28.01.2023 18:46 Відповісти
Не знаю що краще перемога Павела чи прольот Бабіша
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28.01.2023 18:30 Відповісти
два в одном
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28.01.2023 18:35 Відповісти
Генерал армии. Герой войны на Балканах. Второй человек в НАТО. ГигаЧед. Русофоб… И просто красавец!)
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28.01.2023 18:32 Відповісти
о так, вродливий
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28.01.2023 18:57 Відповісти
Ти вже співпрацюєш з ******.
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28.01.2023 18:35 Відповісти
Это хорошо, что чехи Бабиша не выбрали, а то имели бы сейчас второго Орбана, только в чешском варианте.
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28.01.2023 18:48 Відповісти
ех, український народе тобі не завидно?

ти б теж міг би вибрати такого - хоч би під час війни


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28.01.2023 19:15 Відповісти
Одного цього погляду на фото було б достатньо аби сказати що чувак щось вживає, але наш піпл не чутливий до дрібниць.
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28.01.2023 19:19 Відповісти
оксибутират
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28.01.2023 19:23 Відповісти
Я вже уявляю як комфортно буде жити в Україні з адекватним президентом, коли цього зеленого клоуна відправлять на довічне.
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28.01.2023 19:43 Відповісти
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28.01.2023 20:11 Відповісти
одни выбирают Павела а другие клоун
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28.01.2023 20:30 Відповісти
Чотирижди уклоніст прагне співпрацювати з генералом у відставці... Щоб генерал дивився на нього, як на лайно?
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28.01.2023 20:19 Відповісти
Два в одном - и Петр и Павел
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28.01.2023 20:46 Відповісти
Зеленский не идеальный и делает ошибки, но во много раз лучше Порошенко. И на сегодняшний день для Украины он делает очень много!

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28.01.2023 20:55 Відповісти
Що з "йазиком" трапилося, ватан?
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28.01.2023 21:43 Відповісти
Так так , вміє читати тексти написані Литвіним , от і все 😠
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29.01.2023 04:04 Відповісти
Щось я не зрозумів, чому це речник Єрмака, якийсь ЗЄ, таке собі дозволяє?

Єрмак в курсі, що його обізянка таке на себе бере?
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28.01.2023 21:41 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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29.01.2023 04:00 Відповісти
"Прикордонники роз'яснили, в якому випадку чоловіки-чиновники можуть їхати до дітей за кордон".

Ну якщо друг чи родич ермака і зеленського, або якось коли небудь був дотичний до продукції студії квартал 95 😠
Все як завжди останні 4 роки.🙁
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29.01.2023 04:02 Відповісти
 
 