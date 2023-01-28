Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії: "Сподіваюся на нашу тісну особисту співпрацю"
Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
"Щиро вітаю генерала Павела з переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки. Я ціную вашу підтримку України та нашої боротьби з російською агресією. Я сподіваюся на нашу тісну особисту співпрацю на благо народів України та Чеської Республіки та в інтересах об’єднаної Європи", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+28 Антон Вельбовец
показати весь коментар28.01.2023 18:32
+27 Максім ХОЙ #398010
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+26 Павло ШОвте
показати весь коментар28.01.2023 18:46
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Интересно, если Порох приедет в Прагу, то они вместе посетят Базилику в Вышеграде?)
Курва ***** !
Нє, єрмак, татаров(портнов), смірнов... - промосковська ОПа - це не жарт.
ти б теж міг би вибрати такого - хоч би під час війни
Єрмак в курсі, що його обізянка таке на себе бере?
Ну якщо друг чи родич ермака і зеленського, або якось коли небудь був дотичний до продукції студії квартал 95 😠
Все як завжди останні 4 роки.🙁