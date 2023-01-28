МОК готовий розтоптати могили тисяч невинних людей, яких вбили та вбивають росіяни, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який хоче допустити російських та білоруських спортсменів на майбутні літні ігри 2024 року у Парижі та зимові ігри 2026 року у Мілані.
Кулеба заявив, що таким чином МОК намагається приховати воєнні злочини РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Зусилля МОК приховати воєнні злочини Росії – свідчення того, наскільки далекі олімпійські боги від реальності. МОК готовий розтоптати могили тисяч невинних людей, убитих і вбиваних росіянами", – заявив Кулеба.
Вчора глава МОК Томас Бах заявив про намір розглянути допуск на міжнародні старти російських спортсменів, які дотримуються олімпійської хартії, тобто не підтримують війну в Україні. Він також сказав, що місія МОК – "збирати разом атлетів із усього світу, це особливий символ Олімпіади".
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Сьогодні Зеленський, вже, схожий на проукраїнського Порошенка.
Вони байдужі до тисяч загиблих українців від рук рашафашистів!
Нажаль,двойна мораль на планеті Земля проплачена рашистами.
А что с этим офицером ЗСУ? она, кстати, сейчас на каком фронте воюет?
Наши футболисты динамо, пока не стали профессионалами, были милиционерами. Блохин был майором, Лобановский полковником милиции. Зарплаты были по милицейской должности. Плюс "милицейские" премии за спортивные достижения.
Еще один офицер ЗСУ во время войны обнимается со скабеевой
А МОК хай вирішує що завгодно.