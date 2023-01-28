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Новини Санкції проти Росії Війна
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МОК готовий розтоптати могили тисяч невинних людей, яких вбили та вбивають росіяни, - Кулеба

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який хоче допустити російських та білоруських спортсменів на майбутні літні ігри 2024 року у Парижі та зимові ігри 2026 року у Мілані.

Кулеба заявив, що таким чином МОК намагається приховати воєнні злочини РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Зусилля МОК приховати воєнні злочини Росії – свідчення того, наскільки далекі олімпійські боги від реальності. МОК готовий розтоптати могили тисяч невинних людей, убитих і вбиваних росіянами", – заявив Кулеба.

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Вчора глава МОК Томас Бах заявив про намір розглянути допуск на міжнародні старти російських спортсменів, які дотримуються олімпійської хартії, тобто не підтримують війну в Україні. Він також сказав, що місія МОК – "збирати разом атлетів із усього світу, це особливий символ Олімпіади".

Автор: 

Білорусь (7925) МОК (173) Олімпіада (687) росія (64969) санкції (11777) спорт (1614) Кулеба Дмитро (3604) Бах Томас (13)


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Топ коментарі
+14
Патамушта ***** сприяло щоб Найзеленіший заліз на табуретку.
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28.01.2023 19:16
+13
Україна повинна бойкотувати ці ігри якщо там будуть росіяни незалежно під яким прапором. Мені здається що і деякі інши країни нас підтримують. І тоді ці олімпийськи ігри стануть ганьбою
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28.01.2023 19:28
+11
Так працюйте пане Кулеба. Не звертайте все на МОК. Де там Гутцайт та інші, чи тільки міністерські посади займати? Працюйте і доводьте свою правоту там, в МОК, а не нам!
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28.01.2023 19:13
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28.01.2023 19:12 Відповісти
Патамушта ***** сприяло щоб Найзеленіший заліз на табуретку.
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28.01.2023 19:16 Відповісти
И доказательства у вас несомненно есть для таких заявлений?
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28.01.2023 19:35 Відповісти
це очевидно, всі проросійські сили в Україні 2019 року, підтримали Зеленського.

Сьогодні Зеленський, вже, схожий на проукраїнського Порошенка.
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28.01.2023 19:50 Відповісти
От тільки краде як десять порошенків
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28.01.2023 20:14 Відповісти
ну ти і підар
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28.01.2023 23:07 Відповісти
Так працюйте пане Кулеба. Не звертайте все на МОК. Де там Гутцайт та інші, чи тільки міністерські посади займати? Працюйте і доводьте свою правоту там, в МОК, а не нам!
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28.01.2023 19:13 Відповісти
Спорт внє палітікі?
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28.01.2023 19:17 Відповісти
Якщо касапський спортсмен - касап - за руССким кораблем... якщо касапський спортсмен - спортсмен і не жере допінгу, хай собі програє..
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28.01.2023 19:18 Відповісти
Та невже? Сам факт допуску рф спортсменів які є по суті різновидом російської гібрідної зброї- неприпустимий.
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28.01.2023 19:22 Відповісти
Оце точно трошки не туди.. спорт поза політикою, про це ще Олимпіада пару тисяч років назад сказала... але ці нелюди не раз це порушували.. дуже важко сказати як буде і правильно і справедливо..
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28.01.2023 19:26 Відповісти
Що "не туди"? Куди "тулд"?! Тролль, шо ти тут забув? Вдують ваших клишоногих спіртсмєнів, будуть у Мухосраньку чемпіонати по літрболу проводить.
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28.01.2023 19:35 Відповісти
мені відверто приємно бачити жорсткі заяви в бік МОКу від нашої імпотентної влади
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28.01.2023 19:22 Відповісти
МОК виправдовує себе тим, що проститутки поза політикою.
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28.01.2023 19:22 Відповісти
і звикли добре пожрать , а тут пайка урізалась... нехудать же самим . жирні тварюки.
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28.01.2023 20:14 Відповісти
Ганьба МОК!
Вони байдужі до тисяч загиблих українців від рук рашафашистів!
Нажаль,двойна мораль на планеті Земля проплачена рашистами.
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28.01.2023 19:23 Відповісти
Україна повинна бойкотувати ці ігри якщо там будуть росіяни незалежно під яким прапором. Мені здається що і деякі інши країни нас підтримують. І тоді ці олімпийськи ігри стануть ганьбою
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28.01.2023 19:28 Відповісти
А як там проросійський міністр спорту Гутсайт поживає? Кулєба про це не казав нічого?
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28.01.2023 19:29 Відповісти
Australian Open ....вне палитики...
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28.01.2023 19:36 Відповісти


А что с этим офицером ЗСУ? она, кстати, сейчас на каком фронте воюет?
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28.01.2023 19:38 Відповісти
Все наши непрофессиональные спортсмены олимпийцы - офицеры ЗСУ. Они "воюют" в ЦСКА (центральный спортивный клуб армии). Что не так? Всех их на фронт отправить?
Наши футболисты динамо, пока не стали профессионалами, были милиционерами. Блохин был майором, Лобановский полковником милиции. Зарплаты были по милицейской должности. Плюс "милицейские" премии за спортивные достижения.
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29.01.2023 06:51 Відповісти
В Грции во время Олимпиады-прекращались все войны. Попытки МОК протащить на олимпиаду страну-аггрессор это преступление перед самой идеей Олимпиады. И это суперцинизм
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28.01.2023 19:38 Відповісти
Можна допускати лише тих русоспортсменів, які публічно заявлять, що росія веде війну в Україні, вбиває українських громадян і вони з цим незгодні. Подивимся, кого з них випустять з московії. А все інше від лукавого.
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28.01.2023 19:40 Відповісти
І ще змінять громадянство .
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28.01.2023 20:06 Відповісти
А почему олимпийский игры не проводились вообще с 1940 по 1948 год? Или МОК боялся пригласить команды Германии, Италии, Японии, Венгрии, Финляндии, Румынии ?
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28.01.2023 19:40 Відповісти


Еще один офицер ЗСУ во время войны обнимается со скабеевой
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28.01.2023 19:42 Відповісти
А не зе тягнув в Україну російських артистів? А, кулеба?
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28.01.2023 19:46 Відповісти
та пря у мацкві зробіть путінпуаду всіх уродів запросіть
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28.01.2023 19:46 Відповісти
Мавзолейное бабло не воняет
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28.01.2023 19:50 Відповісти
Самий простий спосіб не допустити цього - заборонити в'їзд і перебування всіх без винятку громадян РФ в країнах ЄС та цивілізованого світу. Просто не видавати нові візи і анулювати старі візи та інші дозвільні документи. Тоді жоден кацапи на змагання не потрапить в цих країнах.
А МОК хай вирішує що завгодно.
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28.01.2023 19:53 Відповісти
Так пишіть петиції про відмову України в таких іграх. Я, думаю, як мінімум Европа підтягнеться. Ну з футболом же якось вирішилось, хоча б на зараз. Но-у раша!
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28.01.2023 20:05 Відповісти
не підтягнеться. Поверьте
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29.01.2023 00:36 Відповісти
Якщо спорт позаполітикою, тоді жоден прапор та гімн не мають там бути присутні. Лише спортсмени без будь-якої прив'язки до державності
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28.01.2023 20:06 Відповісти
А що український МОК, язик у дупі? Треба відпрацювати зряплату.
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28.01.2023 20:14 Відповісти
кулеба - зеленско-ермачный дебильчик
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28.01.2023 20:17 Відповісти
ну вообще-то ДЕСЯТКИ тысяч
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28.01.2023 20:30 Відповісти
Ні це наш міністер ходить у кросовках на офіційні прийоми,така і до Украіни повага.
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28.01.2023 20:43 Відповісти
Добре сказано.
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29.01.2023 06:34 Відповісти
 
 