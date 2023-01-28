МОК готовий розтоптати могили тисяч невинних людей, яких вбили та вбивають росіяни, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який хоче допустити російських та білоруських спортсменів на майбутні літні ігри 2024 року у Парижі та зимові ігри 2026 року у Мілані.

Кулеба заявив, що таким чином МОК намагається приховати воєнні злочини РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Зусилля МОК приховати воєнні злочини Росії – свідчення того, наскільки далекі олімпійські боги від реальності. МОК готовий розтоптати могили тисяч невинних людей, убитих і вбиваних росіянами", – заявив Кулеба.

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Вчора глава МОК Томас Бах заявив про намір розглянути допуск на міжнародні старти російських спортсменів, які дотримуються олімпійської хартії, тобто не підтримують війну в Україні. Він також сказав, що місія МОК – "збирати разом атлетів із усього світу, це особливий символ Олімпіади".