На Полтавщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою 3 людини загинули, 8 отримали поранення

У Лубенському районі на трасі Київ – Харків сталася аварія за участі вантажівки та автобуса.

Про автопригоду повідомила обласна патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на 179 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський в напрямку м. Київ трапилась ДТП з потерпілими. Деталі автопригоди встановлюють слідчі. Наразі проводяться роботи про прибиранню транспортних засобів із проїзної частини. Рух в напрямку Києва перекрито. Організовано реверсний рух. Патрульні забезпечують охорону місця ДТП", - йдеться у повідомленні.

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У свою чергу, "Суспільне" із посиланням на представників ДСНС та поліції повідомило, що в аварії загинули три людини, зокрема водій. Серед восьми травмованих є двоє дітей.