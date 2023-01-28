На Полтавщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою 3 людини загинули, 8 отримали поранення
У Лубенському районі на трасі Київ – Харків сталася аварія за участі вантажівки та автобуса.
Про автопригоду повідомила обласна патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на 179 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський в напрямку м. Київ трапилась ДТП з потерпілими. Деталі автопригоди встановлюють слідчі. Наразі проводяться роботи про прибиранню транспортних засобів із проїзної частини. Рух в напрямку Києва перекрито. Організовано реверсний рух. Патрульні забезпечують охорону місця ДТП", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу, "Суспільне" із посиланням на представників ДСНС та поліції повідомило, що в аварії загинули три людини, зокрема водій. Серед восьми травмованих є двоє дітей.
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Маршрутки просто літають! Попри всі знаки,та штрафи,нехтуючи життям,та здоров'ям пасажирів.
Пересікають сплошні,по населеним пунктам їдуть з значним перевищенням швидкості.
Як наслідок -забрані життя людей!