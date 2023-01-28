Відомий письменник Стівен Кінг закликав Росію припинити війну в Україні, а Путіна піти у відставку
Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг закликав Росію припинити війну в Україні й бомбардування мирних жителів.
Про це він написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Заради Бога, Росіє, припини цю безглузду війну в Україні. Припини бомбардування беззбройних мирних жителів. Путін має піти у відставку", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+17 maravillo
показати весь коментар28.01.2023 20:26
+11 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар28.01.2023 20:27
+9 Urs
показати весь коментар28.01.2023 20:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але це "голос волаючого в пустелі".