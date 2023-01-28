Відомий письменник Стівен Кінг закликав Росію припинити війну в Україні, а Путіна піти у відставку

Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг закликав Росію припинити війну в Україні й бомбардування мирних жителів.

Про це він написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Заради Бога, Росіє, припини цю безглузду війну в Україні. Припини бомбардування беззбройних мирних жителів. Путін має піти у відставку", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відомий письменник Стівен Кінг закликав зберігати економічний тиск на Росію: "Slava Ukraini"