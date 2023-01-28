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Новини Війна
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Відомий письменник Стівен Кінг закликав Росію припинити війну в Україні, а Путіна піти у відставку

кінг

Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг закликав Росію припинити війну в Україні й бомбардування мирних жителів.

Про це він написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Заради Бога, Росіє, припини цю безглузду війну в Україні. Припини бомбардування беззбройних мирних жителів. Путін має піти у відставку", - йдеться у дописі.

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Автор: 

путін володимир (23766) Кінг Стівен (6)


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Топ коментарі
+17
Яку ще відставку, на шибеницю, от фантаст цей Стівен.
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28.01.2023 20:26
+11
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28.01.2023 20:27
+9
наивный Стивен Кинг. Половина руских думают, что Кинг - это Кинг Конг, а вторая половина - что это карточная игра. А остальные - вообще ни разу не руские, но они об этом не знают.
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28.01.2023 20:42
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Яку ще відставку, на шибеницю, от фантаст цей Стівен.
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28.01.2023 20:26 Відповісти
Не відставка очікує *****, а в'язниця. Звісно, якщо він до неї доживе.
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28.01.2023 20:26 Відповісти
не витрачай даремно час- вони не розуміють..
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28.01.2023 20:26 Відповісти
А ещё пусть пошлёт смс медведеву.
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28.01.2023 20:26 Відповісти
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28.01.2023 20:27 Відповісти
Пусть книгу напишет например "Конец путина в тьме".
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28.01.2023 20:32 Відповісти
Путін зараз це вилитий Джон Реншо із оповідання Стівена Кінга "Поле бою". Хто не читав це оповідання може подивитися, що з ним сталося у мільтфильму "Сражение" на youtube. Його варто подивится)
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28.01.2023 20:37 Відповісти
Наївність,слова не діють на)(уйла,тільки сила.
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28.01.2023 20:38 Відповісти
наивный Стивен Кинг. Половина руских думают, что Кинг - это Кинг Конг, а вторая половина - что это карточная игра. А остальные - вообще ни разу не руские, но они об этом не знают.
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28.01.2023 20:42 Відповісти
malo ujti otstavku nado putlera osudit ili rastreliat publicno
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28.01.2023 20:45 Відповісти
Треба з під нього вибити підставку. Нехай теліпається
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28.01.2023 22:03 Відповісти
В оркостані півстрани взагалі читати не вміють, тільки телевізор дивяться
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28.01.2023 20:49 Відповісти
В пещере книг не читают.
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28.01.2023 20:57 Відповісти
Яка нах відставка. Має повіситись після обсциканія. У поварьошки недержаніє.
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28.01.2023 21:03 Відповісти
Як можна диктатора просити про відставку? Диктаторів виносять вперед ногами.
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28.01.2023 21:22 Відповісти
Взагалі в Римі диктаторів назначали на 1 рік і вони виконували роль кризових менеджерів у випадку надзвичайних подій - а вже пізніше і цей винахід люди як завжди перетворили на г*****.
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28.01.2023 22:14 Відповісти
В нас один вже хотів на коліна ставати перед х.у.й.л.ом,Стівен - це не працює.
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28.01.2023 21:38 Відповісти
Стівену Кінгу наша повага!
Але це "голос волаючого в пустелі".
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28.01.2023 21:41 Відповісти
Как то очень наивно.
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28.01.2023 22:05 Відповісти
Як відданий читач щиро вдячний Стівену Кінгу за його незмінну підтримку України та активну позицію.
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28.01.2023 23:31 Відповісти
 
 