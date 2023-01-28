Я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах#й, - перехоплена розмова російського окупанта. АУДIО

Військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади РФ поскаржився товаришу на втрати серед особового складу і панічні настрої новоприбулих бійців.

Як інформує Цензор.НЕТ, розмову окупанта опублікувало ГУР МО України.

ГУР опублікував головні тези бесіди окупанта:

- привезли 30 солдат, з них живих лишилося 10;

- "я *бать насмотрелся, п*здец, я тебе говорю…я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах*й";

- за весь час, поки знаходяться на позиціях, обстріли щодня: "Мы пока стоим на месте, бл*дь, просто на месте";

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Просто в старом ПТУ разместили всех и все, #битесь как хотите": російський окупант розповів товаришу, що насправді трапилось у Макіївці, - перехоплення ГУР. АУДIО

- "когда лагерь расп*дарасили, я за день, бл* — за один раз — мог три раза умереть";

- живуть у лісі в землянках з натягнутими тентами;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант про втрати від власної артилерії: "Они по нам, #бать, отрабатывают, наши же. И танчики тоже, по нам, сука, х#ячат ганд#ны", - перехоплення ГУР. АУДIО

- мобілізовані поки сиділи на навчаннях в рф за 2 місяці поспивалися: "Все деньги про*бали, бл*...ладно, сейчас сюда приедут, они ох*еют";

- мобілізованих спершу відправлять до бєлгорода, потім — на позиції;

- "к нам мобилизованные приехали, они в *хуе просто";

- "короче, приеду, у меня будет звание уже и, короче, 2 судимости все снимут";

- "денег них*я, ни копейки, нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хотят под Херсон закидывать, там попа полная. Попытаюсь петлянуть, да там съ#бать": російський окупант чекає на можливість втекти з армії, - перехоплення ГУР. АУДIО