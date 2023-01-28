Я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах#й, - перехоплена розмова російського окупанта. АУДIО
Військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади РФ поскаржився товаришу на втрати серед особового складу і панічні настрої новоприбулих бійців.
Як інформує Цензор.НЕТ, розмову окупанта опублікувало ГУР МО України.
ГУР опублікував головні тези бесіди окупанта:
- привезли 30 солдат, з них живих лишилося 10;
- "я *бать насмотрелся, п*здец, я тебе говорю…я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах*й";
- за весь час, поки знаходяться на позиціях, обстріли щодня: "Мы пока стоим на месте, бл*дь, просто на месте";
- "когда лагерь расп*дарасили, я за день, бл* — за один раз — мог три раза умереть";
- живуть у лісі в землянках з натягнутими тентами;
- мобілізовані поки сиділи на навчаннях в рф за 2 місяці поспивалися: "Все деньги про*бали, бл*...ладно, сейчас сюда приедут, они ох*еют";
- мобілізованих спершу відправлять до бєлгорода, потім — на позиції;
- "к нам мобилизованные приехали, они в *хуе просто";
- "короче, приеду, у меня будет звание уже и, короче, 2 судимости все снимут";
- "денег них*я, ни копейки, нет".
Будь ласка, зачекайте...
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Ми Українці
(це всі ми з вами без національного,
хто живе тут В Україні)
Тотем України - Сонячний Вепр
Вепр погано бачить, зате має добрий нюх і слух.
Він нікого не чіпає і, здається, мало цікавиться навколишнім світом. Таке враження, що він постійно занурений у роздуми.
З погляду психологічної типології, це відповідає таким головним ознакам соціотипів як «інтроверсія» та «інтуїтивність».
Вепр не схильний до застосування насильства,
він всіляко уникає конфліктів.
Але якщо його «Дістали», Відбувається Нестримний Вибух Лютої Енергії:
у нього
«Зриває Дах»,
Він впадає в Бойовий шал і перетворюється на найнебезпечнішу тварину, яка Нічого не боїться і готова на все.
Так шо Вам Чмошнікам по Пакету....
25 января в 22:18
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/01/25/121323/sozhzhenie-korana-v-shvetsii---operatsiya-gru--.shtml#shareit Поделиться
Сожжение Корана в Швеции - операция ГРУ МО России
Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации Швеции на религиозной почве.
Операция направлена на то, чтобы помешать планам Швеции по интеграции в НАТО, обострить отношения с мусульманскими странами и создать почву для террористических актов, пишут эксперты https://lansinginstitute.org/2023/01/24/russian-military-intelligence-operation-in-sweden-besides-blocking-the-nations-nato-membership-bid-could-raise-the-level-of-terrorist-threat-in-the-country/ RLI (Институт Роберта Лансинга).
Москве может совершить атаки под «мусульманским флагом», используя прибывших в Швецию беженцев.
Кремль пытается спровоцировать беспорядки и насилие с последующим повышением риска контролируемых атак в Швеции.
21 января 2023 года один из главарей исламофобской группировки Расмус Палудан, публично сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме.
После этой акции шведский телеканал SVT выяснил, что именно местный журналист по имени Чанг Йоханнес Фрик предложил Палудану сжечь Коран. Он также гарантировал, что любой ущерб, который Палудан может понести в связи с этой провокацией, будет покрыт.
Эксперты пишут, что ГРУ использовало Палудана при посредничестве Чанга Фрика, который, согласно многочисленным данным не только активно сотрудничал с чекистским пропагандистским каналом «Раша тудей», но также оказался агентом ГРУ, завербованным для проведения психологических операций.
Место - территория возле посольства Турции в Стокгольме - было выбрано специально, поскольку атака была нацелена на Анкару.
Стремление Стокгольма к присоединению к НАТО стало предметом беспокойства Москвы. В результате Кремль затеял операцию, направленную на эскалацию противоречий между Турцией и Швецией на фоне предстоящих выборов в Анкаре, понимая, что нападение на религиозный символ ислама нельзя будет игнорировать в ходе предвыборной кампании в этой стране.
Неслучайно провокация проведена на фоне угроз Москва в адрес Стокгольма из-за желания Швеции вступить в НАТО.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это может привести к «негативным последствиям» для мира в Северной Европе.
Чанг Йоханнес Фрик (до 1995 года - Чанг Георг Линдберг) владеет онлайн-газетой Nyheter idag и ведет передачу на телеканале SD Riks (который финансируется Шведской демократической партией).
Имеются многочисленные признаки того, что этот человек тайно сотрудничает с российской военной разведкой ГРУ и связан с ней. Эта связь не вызывает сомнений, поскольку ранее он более года работал в российском государственном информационном агентстве RT/Russia Today в качестве «фрилансера с постоянными заданиями» в Ruptly, дочерней компании RT.
Связанный с министерством обороны и военной разведкой России, RT принял активное участие в скоординированных усилиях по компрометации международного расследования гибели MH17 в 2014 году.
Контент, раскручиваемый изданием Nyheter idag, отражает задачи, которые ставит Москва в зависимости от актуальной повестки.
Комментаторы пишут, что Россия выбрала Палудана для провокации в связи с тем, что он уже принимал участие в сожжении Корана в Дании, Германии и Франции.
Следом за акцией с сожжением Корана в Швеции Москва раскачивает ситуацию в Нидерландах, где лидер, связанной с России экстремистской организацией, устроил похожую провокацию.
О том, что за акцией по сожжению Корана стоит именно Москва написали и ряд других западных СМИ со ссылкой на свои источники в разведке.
Россия ведет подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении НАТО.
Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданьм оплатил журналист и ведущий канала правой партии «Шведских демократов» Riks Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и является российским агентом влияния. написали https://www.expressen.se/nyheter/planerade-koranbranningen-en-del-av-var-demokrati/ Expressen и https://www.nytimes.com/2019/08/10/world/europe/sweden-immigration-nationalism.html The New York Times .
Еще в 2018 Expressen опубликовала на своей передовице статью, в которой назвала газету «Нюхетер Идаг», в которой работал Фрик, одним из «путинских лакеев».
Издание привело несколько доводов. Один из аргументов, что российское государство платило за скандальные репортажи Фрика из Москвы.
В своих публикациях Фрик открыто призывал к российскому вторжению в Швецию.
Кроме того, один из авторов шведской ультраправой газеты был подозреваемым в финансировании теракта против венгерского культурного центра в Украине, писала газета NYT.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Якщо самих шведів все влаштовує, то яке це діло інших.
Але є нюанс!
Мріяли про травень 45-го та парад переможців, а отримали зиму 42-го та намети в снігу.