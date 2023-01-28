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Терорист Пригожин про терориста Гіркіна: "У#бок, законченое ссыкло, тварь еб#чая. Я поссу ему на лицо". АУДIО (18+)

У середовищі російських терористів виник скандал. Ватажок терористичної організації ПВК "Вагнер" пару днів тому запропонував іншому терористу Ігорю Гіркіну (Стрелкову) вступити до його злочинного угруповання. Той обіцяв розглянути пропозицію та приїхати на Донбас, але після того Пригожин із застосуванням матюків висловив своє ставлення до Гіркіна, той відмовився. Спільники Гіркіна не залишилися у боргу та обізвали Пригожина "шісткою, чмом, халдеєм".

Як інформує Цензор.НЕТ, аудіо висловів Пригожина опублікував журналіст Денис Казанський. 

Грызня между переносчиками русского мира перешла в терминальную стадию.

Пригожин ругает Гиркина последними словами и обвиняет его в том, что он в 2014 брал деньги у Ахметова.

В ответ Гиркин написал, что больше не хочет в ЧВК Вагнер😂

Видео 18+ pic.twitter.com/teNBthoDNJ

— Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023

В свою чергу, прихильники Гіркіна вступилися за свого ватажка. Так один із терористів, який воює на Донбасі Михайло Полинков обізвав Пригожина "чмо, офіціант, шістка та халдей"

А вот уже соратники Гиркина записывают ответное обращение к Пригожину. Друг Стрелкова, российский наемник Михаил Полынков, который сейчас воюет в Украине, на всю Россию унизил повара Путина.

"Ты чмо, официант, шестерка!"

Нормально несется у них там pic.twitter.com/DxhrzOi37k

— Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023

Автор: 

сканер (14) Гіркін Ігор (189) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+49
Пєтушиниє боі в запарєбрікавам пєтушатнікє...
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28.01.2023 20:50
+48
На три речі можна дивитися нескінченно - як горить вогонь, як тече вода і як одне міні-хуйло свариться з іншим міні-хуйлом.
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28.01.2023 20:48
+43
"Високий стіль русской культури".
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28.01.2023 20:48
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Стріляти один одного будуть?
Скільки ще чекати?
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29.01.2023 01:32 Відповісти
Цікаво спостерігати як свинособаки бавляться.
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29.01.2023 01:35 Відповісти
Это ипсошка от русни.Они делают вид что так называемы башни кремля сильно и страшно грызутся между собой.Типа оружия Украине много не давайте, там в рашке итак скоро внутреннея междуусобица и революция случаться.Ага щас.Все они там под каблуком у пуйла и его силового блока и без его разрешения даже пикнуть не имеют права.
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29.01.2023 02:09 Відповісти
КОГДА ДУЭЛЬ?
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29.01.2023 03:12 Відповісти
Выссокия относшения... В завязке - оба скоты.
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29.01.2023 06:49 Відповісти
делаем ставки господа. кто из єтих ухтырков попадет на концерт кабдона первым. то что со временем оба нет сомнений. таких ушлепков Земля долго на себе держать не сможет.
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29.01.2023 07:21 Відповісти
Не переплутайте: це кацапська "еліта".
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29.01.2023 07:25 Відповісти
Недобитый Деникин и спаситель Юга России против опущенного урки.
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29.01.2023 07:37 Відповісти
Люди много и тяжело работают. Немудрено, что нервы у них не выдерживают и они срываются в эмоциях.
Ведь им проходится ложиться и вставать с петухами.
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29.01.2023 07:57 Відповісти
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29.01.2023 18:50 Відповісти
Милые бранятся...
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29.01.2023 08:52 Відповісти
Московиты разговаривают на мате, от детей до стариков. Пригожина ещё очень ,,корректен,, Что может быть духовного и человеческого у людей которые не знают ничего кроме мата и водки, готовы убивать беззащитных людей за стиральные машины,ликвидацию кредитов , вязанку дров????
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29.01.2023 09:51 Відповісти
Стрелкова уже и "Золотым дождем" лысый клитop вагиновский заманивает!
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29.01.2023 13:14 Відповісти
Ехал быдло через быдло,
Видит быдло - в быдле быдло.
Сунул быдло в быдло быдло,
Быдло быдло быдло быдло.

(Суть новини у 4 рядках)

🐸🐍
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29.01.2023 18:41 Відповісти
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