Терорист Пригожин про терориста Гіркіна: "У#бок, законченое ссыкло, тварь еб#чая. Я поссу ему на лицо". АУДIО (18+)

У середовищі російських терористів виник скандал. Ватажок терористичної організації ПВК "Вагнер" пару днів тому запропонував іншому терористу Ігорю Гіркіну (Стрелкову) вступити до його злочинного угруповання. Той обіцяв розглянути пропозицію та приїхати на Донбас, але після того Пригожин із застосуванням матюків висловив своє ставлення до Гіркіна, той відмовився. Спільники Гіркіна не залишилися у боргу та обізвали Пригожина "шісткою, чмом, халдеєм".

Як інформує Цензор.НЕТ, аудіо висловів Пригожина опублікував журналіст Денис Казанський.

Грызня между переносчиками русского мира перешла в терминальную стадию.



Пригожин ругает Гиркина последними словами и обвиняет его в том, что он в 2014 брал деньги у Ахметова.



В ответ Гиркин написал, что больше не хочет в ЧВК Вагнер😂



Видео 18+ pic.twitter.com/teNBthoDNJ — Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023

В свою чергу, прихильники Гіркіна вступилися за свого ватажка. Так один із терористів, який воює на Донбасі Михайло Полинков обізвав Пригожина "чмо, офіціант, шістка та халдей"