Терорист Пригожин про терориста Гіркіна: "У#бок, законченое ссыкло, тварь еб#чая. Я поссу ему на лицо". АУДIО (18+)
У середовищі російських терористів виник скандал. Ватажок терористичної організації ПВК "Вагнер" пару днів тому запропонував іншому терористу Ігорю Гіркіну (Стрелкову) вступити до його злочинного угруповання. Той обіцяв розглянути пропозицію та приїхати на Донбас, але після того Пригожин із застосуванням матюків висловив своє ставлення до Гіркіна, той відмовився. Спільники Гіркіна не залишилися у боргу та обізвали Пригожина "шісткою, чмом, халдеєм".
Як інформує Цензор.НЕТ, аудіо висловів Пригожина опублікував журналіст Денис Казанський.
Грызня между переносчиками русского мира перешла в терминальную стадию.— Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023
Пригожин ругает Гиркина последними словами и обвиняет его в том, что он в 2014 брал деньги у Ахметова.
В ответ Гиркин написал, что больше не хочет в ЧВК Вагнер😂
Видео 18+ pic.twitter.com/teNBthoDNJ
В свою чергу, прихильники Гіркіна вступилися за свого ватажка. Так один із терористів, який воює на Донбасі Михайло Полинков обізвав Пригожина "чмо, офіціант, шістка та халдей"
А вот уже соратники Гиркина записывают ответное обращение к Пригожину. Друг Стрелкова, российский наемник Михаил Полынков, который сейчас воюет в Украине, на всю Россию унизил повара Путина.— Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023
"Ты чмо, официант, шестерка!"
Нормально несется у них там pic.twitter.com/DxhrzOi37k
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Ведь им проходится ложиться и вставать с петухами.
Видит быдло - в быдле быдло.
Сунул быдло в быдло быдло,
Быдло быдло быдло быдло.
(Суть новини у 4 рядках)
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