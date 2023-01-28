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Глава Єврокомісії фон дер Ляєн перед самітом Україна-ЄС: Підтримуємо українців без жодних "якщо" і "але"

ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила напередодні саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня, що Україна має безумовну підтримку з боку ЄС, і що вона повинна виграти війну, аби захистити європейські цінності.

"Ми стоїмо на боці України без жодних "якщо" і "але", - сказала фон дер Ляєн, виступаючи в суботу на заході своєї партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), в Дюссельдорфі у Німеччині, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Україна бореться за наші спільні цінності, вона бореться за повагу до міжнародного права і принципів демократії, і саме тому Україна повинна виграти цю війну", - сказала вона.

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Фон дер Ляєн та її колеги-комісари ЄС планують відвідати Україну на початку лютого, щоб провести консультації з урядом України.

Саміт Україна-ЄС запланований 3 лютого. Серед ключових рішень, які будуть обговорюватись на саміті, буде інтеграція секторів української економіки в єдиний європейський ринок.

Автор: 

Єврокомісія (2145) допомога (8304) саміт (764) Євросоюз (13341) фон дер Ляєн Урсула (763)


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Топ коментарі
+13
Як там любить Зеля казати, "вперше в світі!") Створили інституцію для нагляду за зеленими крадіями. Туди входить 17 розвідувальних організацій
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28.01.2023 21:01
+11
Нагадаю, що бувшого громадянина України Коломойського, який скоїв купу кримінальних злочинів на території США, зараз видати нашим американским братам для правосуддя не заважає жоден закон України. Потрібна тільки воля керівництва країни.
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28.01.2023 21:04
+8
Зеленьскіс, спиш?)
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28.01.2023 21:07
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Это радует. Назло всем тем, кто говорил что Украина не будет в ЕС. Будет, при Зеленском обязательно будет.
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28.01.2023 21:01 Відповісти
Нагадаю, що бувшого громадянина України Коломойського, який скоїв купу кримінальних злочинів на території США, зараз видати нашим американским братам для правосуддя не заважає жоден закон України. Потрібна тільки воля керівництва країни.
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28.01.2023 21:04 Відповісти
До чого тут ВАЗеленський, коли мова про Україну
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28.01.2023 21:07 Відповісти
при чём здесь твой ВАЗелинский...?
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28.01.2023 21:34 Відповісти
Тільки зеленський в цей час вже буде відбувати пожиттєве у в'язниці. Хоч какая разніца, однак при живому зеленському - це точно.
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28.01.2023 21:58 Відповісти
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28.01.2023 22:50 Відповісти
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29.01.2023 02:15 Відповісти
Зачем такую херню нести?Видно что поклонник зеленского стиль ******* один в один))Ч
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29.01.2023 07:24 Відповісти
Як там любить Зеля казати, "вперше в світі!") Створили інституцію для нагляду за зеленими крадіями. Туди входить 17 розвідувальних організацій
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28.01.2023 21:01 Відповісти
назначити головою контролюючої комісії по фінансах Гонтарьову з піснею "зелена дупа, палала..."
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28.01.2023 21:03 Відповісти
ой,лишенько!! і що ж це буде!! єтих ведь точно не купиш!!
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28.01.2023 21:40 Відповісти
ой лишенько!! і що ж це буде!! цих точно не купиш!!
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28.01.2023 21:44 Відповісти
ни зеленскому, ни резникову. ни шмыгалю, ни слугатому ВРУ. А ВСУ и Народу Украины
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28.01.2023 21:03 Відповісти
Зеленьскіс, спиш?)
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28.01.2023 21:07 Відповісти
Урсулу надо пригласить на телемарафон типа Лохотрон...😁😁
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28.01.2023 21:09 Відповісти
представь тебя пригласят...?)
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28.01.2023 21:36 Відповісти
Урсула,яйца Зеля продал дЕрмаку,а деМрак Резнику...усьо путьом..весело живём ..😁
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28.01.2023 21:11 Відповісти
Колись цей покидьок закликав не давати гроші Україні, тому що тут фак-корупція та їх розкрадуть. Колись цей покидьок закликав проти надання Україні асоціації з ЄС. Зараз вони всі у владі і будуть працювати з донорами України, тому що корупцію подолано? ******* сюр.
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28.01.2023 21:13 Відповісти
Результат - поЧмотований оборонпром за три роки виробив *****, яким людоньки і воюють.Зараз найома влупили в "міністерство великого відновництва".
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28.01.2023 21:19 Відповісти
А яким він видом діяльності займався у це колись і від якої партії?
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28.01.2023 21:25 Відповісти
Він, лещенко і заліщук це вірні пси коломойши. Нагадую наєм починав з патрульки, укроборонпром, мінінфраструктури все і скрізь повний делетант
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28.01.2023 21:29 Відповісти
Эта тройка и в 8 созыв парламента так же от Коломойского попала? Во оно как.
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28.01.2023 21:35 Відповісти
ну эти проститутки сейчас куплены неЛохом...
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28.01.2023 21:37 Відповісти
Яйця кілограмами-це еталон європейських цінностей? Чи обсяг корита посадовців моу до них не відноситься? Може це спадщина ЮНЕСКО?
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28.01.2023 21:22 Відповісти
Але ми подивимось, як ви цінуєте свою волю і свободу...
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28.01.2023 21:37 Відповісти
Свинособак венгерских выгоните из ЕС на ***,это будет прекрасный факт поддержки. У вас враг внутри сидит и гадит всем.
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28.01.2023 21:38 Відповісти
Вам луче помолчать,экспертам по внутреннему врагу)Венгры хоть понятны а за ваших я не уверенЯ про власти
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29.01.2023 07:29 Відповісти
Урсула в молодости была абсолютной красоткой

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28.01.2023 21:56 Відповісти
Где же это красотка?
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29.01.2023 00:42 Відповісти
Найкращий варіант підтримки українців - давати гроші зеленим гнидам тільки в обмін на єврореформи.
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28.01.2023 22:01 Відповісти
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28.01.2023 22:53 Відповісти
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29.01.2023 05:40 Відповісти
 
 