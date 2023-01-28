У Yasno пояснили, чому суми у квитанціях за світло ростуть попри відключення

Сума в квитанціях за електроенергію може зрости, незважаючи на обмеження електропостачання, через підвищене споживання електрики після відновлення її подачі, а також у разі несвоєчасної передачі показань лічильників.

Такі роз’яснення у Фейсбуці надав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні споживання трохи впало, це нормально для вихідних. Залишаємося у графіках у Києві та Дніпропетровській області.

На завтра маємо такі обмеження:

для Києва - 955 МВт на день та 669 МВт вночі. Для Дніпропетровщини - 1159 МВТ вдень та 1208 МВт вночі.

У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу що споживання не зменшилося/чому платіжки виросли? Поясню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Споживання електроенергії дещо зменшилось. Найскладніша ситуація на Одещині, - "Укренерго"

Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють.

Коли світло дають, у розетки включається все - зарядні для телефонів, пауербанків, бойлери, пралки, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання. З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого – таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися.

Навіщо тоді взагалі вимикати? Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати.

І друге, що стосується платіжок: показання лічильників передаються нерегулярно або запізно. Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди.

Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося.

Тому зараз важливо: розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги", - розповів він.