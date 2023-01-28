УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4424 відвідувача онлайн
Новини Тарифи ЖКГ Війна
17 818 89

У Yasno пояснили, чому суми у квитанціях за світло ростуть попри відключення

світло

Сума в квитанціях за електроенергію може зрости, незважаючи на обмеження електропостачання, через підвищене споживання електрики після відновлення її подачі, а також у разі несвоєчасної передачі показань лічильників.

Такі роз’яснення у Фейсбуці надав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні споживання трохи впало, це нормально для вихідних. Залишаємося у графіках у Києві та Дніпропетровській області.

На завтра маємо такі обмеження:

для Києва - 955 МВт на день та 669 МВт вночі. Для Дніпропетровщини - 1159 МВТ вдень та 1208 МВт вночі.

У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу що споживання не зменшилося/чому платіжки виросли? Поясню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Споживання електроенергії дещо зменшилось. Найскладніша ситуація на Одещині, - "Укренерго"

Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють.

Коли світло дають, у розетки включається все - зарядні для телефонів, пауербанків, бойлери, пралки, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання. З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого – таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися.

Навіщо тоді взагалі вимикати? Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати.

І друге, що стосується платіжок: показання лічильників передаються нерегулярно або запізно. Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди.

Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося.

Тому зараз важливо: розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги", - розповів він.

Автор: 

енергетика (2581) електроенергія (6182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+51
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі все зашибісь.
показати весь коментар
28.01.2023 21:28
+46
один умник уже говорил что украинцы много жрут!
показати весь коментар
28.01.2023 21:19
+34
Угу..А еще один "слуга" советовал продавать собак.
показати весь коментар
28.01.2023 21:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви не вписуйте кіловати зі стелі в рахунки людям!
показати весь коментар
28.01.2023 21:18 Відповісти
друге, що стосується платіжок: показання лічильників передаються нерегулярно або запізно. Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням Джерело:

Доречі нещодавно тут був стаття де казали що вони так не будуть більше робити

https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/amp/groshi/platiti-za-**************-budemo-po-novomu-rozpovidayemo-yak-2218054.html

Таке рішення ухвалила Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-nkrekp-vid-20-kvitnya-2022-roku-393-2 постанова № 1603 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393".
Що передбачає згадана постанова

Через аварійні та планові відключення світла багато українців не встигають передавати показники лічильника. "Наразі багато споживачів більше часу проводять без світла, ніж зі світлом."

"У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показання лічильників, водночас обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються", - пояснили в Нацкомісії.

В такому разі нараховувати плату за електроенергію за нормами споживання було б несправедливо.

Тому і була ухвалена ця постанова, щоб захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України та вимушеного обмеження у споживанні електроенергії, викликаного збройною агресією РФ.
показати весь коментар
28.01.2023 21:50 Відповісти
Я живу в Киеве, показания электроэнергии даю с 1 по 3 число, и тут же оплачиваю, через банк. Мне пока лишние КВт час не начисляются.
показати весь коментар
29.01.2023 08:51 Відповісти
Ну так и должно быть.
А многие живут не дома сейчас, отключили вообще автоматы в квартире, а им не пользующимся вообще электричеством "по плану" выставляют счета и возможно больше чем Вам, который пользуется.
И не живут они дома совсем не по своей прихоти.

И с нашим также, знаю пример когда за время оккупации человек не был дома ему за однокомнатную квартиру за газ за месяц "по плану" 10 т грн выставили и требуют платить, хоть он и показал им реально какие показания
показати весь коментар
29.01.2023 09:05 Відповісти
Ті ж самі суми в платіжках населенню чи навіть більше доказує, що електроенергію населення споживає ті обсяги, як і раніше.
https://www.youtube.com/watch?v=0S4LHE7Ls4k Навіщо вимикають електрику Хто заробляє на відсутності світла та темряві. Докази
показати весь коментар
29.01.2023 01:46 Відповісти
Мені добавляли регулярно 16 квт/год,став передавать на 16 менше,останній місяць добавили 31
Прямо манія якась.
показати весь коментар
29.01.2023 06:16 Відповісти
Я живу в Киеве, показания электроэнергии даю с 1 по 3 число, и тут же оплачиваю, через банк. Мне пока лишние КВт час не начисляются.
показати весь коментар
29.01.2023 08:50 Відповісти
один умник уже говорил что украинцы много жрут!
показати весь коментар
28.01.2023 21:19 Відповісти
Угу..А еще один "слуга" советовал продавать собак.
показати весь коментар
28.01.2023 21:23 Відповісти
я его скорей продам чем свою собаку , правда еще покупателя на такого урода найти нужно
показати весь коментар
28.01.2023 21:58 Відповісти
для дослідів над екскрементами куплять
показати весь коментар
28.01.2023 22:13 Відповісти
Угу..Дослідники калу як у Подервянського.
показати весь коментар
28.01.2023 23:09 Відповісти
а ви думаєте з любого гімна півень вийде у якута? там багаторічний досвід
показати весь коментар
28.01.2023 23:18 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2023 23:20 Відповісти
Маячня сивої кобили.
показати весь коментар
28.01.2023 21:24 Відповісти
От така ***** малятка любі хлопчики й дівчатка.
показати весь коментар
28.01.2023 21:24 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз взагалі все зашибісь.
показати весь коментар
28.01.2023 21:28 Відповісти
Країна мрій імені Зелі, бл#ть)
показати весь коментар
28.01.2023 21:32 Відповісти
фирма эта- это Ахметовская шарага ДТЭК директор явно несёт херню в декабре 22 года НКЕРКП ВЫНЕСЛА Постанову про запрет Облэнерго и расчетным отделам начислять средневзвешенный показатель использования электро энергии если потребитель не смог передать данные на 1-5 число каждого месяца за прошедший .....именно часто не может передать из -за отсутствия света, интернета следовательно, и отсутствия мобильной связи также....
показати весь коментар
28.01.2023 23:55 Відповісти
Зубажиння, миллионы выезжающих из страны, выросший в три раза госдолг, полвареника.. Вспоминаю начало 2019 года, ужасаюсь, как же тогда было действительно все печально в стране.
показати весь коментар
28.01.2023 21:57 Відповісти
згоден,стало краще. але ж цк початок. ще стільки не зроблено
показати весь коментар
29.01.2023 12:26 Відповісти
патамучта ахметов, вор, бандит и пдорас, не может не воровать.
показати весь коментар
28.01.2023 21:28 Відповісти
Что за х..ю я сейчас прочитал??? Говорите сразу - "Вы все лохи и мы вас разводим!", зато честно и понятно.
показати весь коментар
28.01.2023 21:29 Відповісти
Теоретик анархизма Карелин писал:
"Государство-это шайка разбойников на работе.
А Лев Толстой писал:
"Государство это собрание одних людей, насилующих других".
Это было150 лет назад.
показати весь коментар
29.01.2023 08:49 Відповісти
.. "Якщо передавати показання вчасно... " Это ж насколько нужно быть ленивым человеком, чтобы раз в месяц не передать показания за эл. энергию, газ... и горя не знать. А тем, кому лень на белый свет смотреть реть плачут потом, что не так насчитали...
показати весь коментар
28.01.2023 21:32 Відповісти
а ти спробуй в селі, будучи пенсіонером(кою) без інтернету, світла передай
показати весь коментар
28.01.2023 22:15 Відповісти
Райцентр Донецкая обл г.21
1. В офисе "Рясно тетрадочка лежит. Заехал. за весь хутор записал показания.
2. По телефону принимали показания.
Сейчас проблем с передачей нет. Электричества нет с апреля.
показати весь коментар
28.01.2023 22:45 Відповісти
особисто для вас
пишу їм
"якого біса в мене за вересень в споживанні стоїть 45 квт, якщо я передав 248 квт??"
смисл у тому, що мої цифри не прийняли а дорахували до наступного місяця, поставивши якесь середнє - результат - оплата в наступному місяці пішла не по 1,44 а по 1,64
відповідь ( не читайте, зацініть кількість непотрібного тексту)
"У відповідь на звернення повідомляємо, що взаємовідносини сторін в частині електрозабезпечення регулюються діючим в Україні законодавством, зокрема, Законом України "Про ринок електричної енергії" зі змінами (далі - Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), № 312 від 14.03.2018 року зі змінами (далі - ПРРЕЕ), Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року зі змінами (далі - ККО).

Відповідно до п. 1.2.1 ПРРЕЕ на роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, які укладаються відповідно до ПРРЕЕ.

ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" з 01.01.2019 року здійснює функції постачальника універсальних послуг (постачальника електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам) на закріпленій території - адміністративній території Київської області.

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" є оператором системи розподілу (далі - ОСР), що здійснює ліцензовану діяльність з розподілу електричної енергії на території Київської області і на сьогодні виконує функції постачальника послуг комерційного обліку та надає послуги комерційного обліку споживачам, точки комерційного обліку яких улаштовані на території його ліцензованої діяльності, відповідно до вимог ККО.

Згідно пункту 8.6.2. ККО, індивідуальні побутові споживачі зобов'язані щомісяця зчитувати фактичні покази лічильника, встановленого на об'єкті споживача, та надавати їх відповідному ОСР або ППКО.

Розрахунковим періодом, згідно з пунктом 2.3.13 ПРРЕЕ є календарний місяць (з першого числа попереднього місяця до першого числа поточного місяця).

Відповідно до положень глави 8.6 розділу IIIV ККО зчитування показів з лічильників, встановлених у споживачів, може здійснюватися споживачем, а також оператором системи відповідно до цього Кодексу та умов договору.

У випадку неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період у строки, встановлені в даному розділі, ОСР ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" визначає обсяги споживання електричної енергії на цей розрахунковий період шляхом розрахунку середньодобового обсягу споживання електричної енергії.

Середньодобовий обсяг споживання електричної енергії для цілей розрахунків визначається на основі фактичних даних (показів) лічильника(ів), зафіксованих за період між двома послідовними зчитуваннями показів, та кількості днів між цими зчитуваннями показів в аналогічному періоді попереднього року або, у разі відсутності відповідних даних за попередній рік, за згодою сторін на основі фактичних даних (показів) лічильника за попередній розрахунковий місяць.

Нарахування плати за використану з 01.01.2019 електричну енергію за вказаною адресою Товариство здійснює на підставі отриманих від ОСР ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" даних про об'єми електроспоживання за розрахунковий період, за тарифами, що залишаються фіксованими по всій території України та встановлюються згідно норм Закону.

Щодо нарахування плати за використану електроенергію за серпень 2022 року.

На особовий рахунок № ****** до ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" оператором системи розподілу ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" було надано інформацію, що обсяг спожитої у серпні 2022 року електричної енергії становить 250 кВт/год.

Відповідно, ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" виконало нарахування плати за використану електроенергію, а саме:

250 кВт/год х 1,44 грн (з урахуванням ПДВ) = 360,00 грн.. з урахуванням ПДВ)

Станом на 31.08. 2022 р., з урахуванням заборгованості попереднього рахунку в сумі 564,00 грн., сума до сплати становила 924,00 грн (з урахуванням ПДВ). Щодо нарахування плати за використану електроенергію за вересень 2022 року.

На особовий рахунок № ***** до ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" оператором системи розподілу ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" було надано інформацію, що обсяг спожитої у вересні 2022 року електричної енергії становить 45 кВт/год.

Відповідно, ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" виконало нарахування плати за використану електроенергію, а саме:

45 кВт/год х 1,44 грн (з урахуванням ПДВ) = 64,80 грн.. з урахуванням ПДВ)
показати весь коментар
28.01.2023 22:56 Відповісти
а те що у вас нема світла, не допоможе збавитися від лишньої головної болі
вони нараховують "срєднєє"
ще потім будете розбиратися і доказувати, що ви не верблюди
показати весь коментар
28.01.2023 22:59 Відповісти
Не надо нас пугать.
С апреля не передаём показания.
Это как они по среднему насчитают, когда нет самого прибора учёта. Он на столбе висел.
И столба нет. И РЭС нет. И Рясно нет.
Україна е.
показати весь коментар
28.01.2023 23:52 Відповісти
а я не лякаю.
час покаже
показати весь коментар
28.01.2023 23:57 Відповісти
они все равно посчитают по своему.
показати весь коментар
28.01.2023 22:33 Відповісти
І це брехливе бидло ще на посаді?
Звідки в нашій країні набралося стільки шарлатанів?
показати весь коментар
28.01.2023 21:33 Відповісти
И тут зебилы народ ******** хотят,как и самими отключеними. Хер вам кто платить будет.
показати весь коментар
28.01.2023 21:33 Відповісти
Отримуэш менше, платиш більше - все у дусі ЗЕлених ******.
І війна та бомбардування тут ні до чого.
Тільки бізнес!!!
показати весь коментар
28.01.2023 21:34 Відповісти
це нахабний п#здьож. просто голова ze в гундосиках "обiсцяла" подбати про людей. от i дбає.
показати весь коментар
28.01.2023 21:34 Відповісти
В домах свет по 2-3 часа в день, и в эти часы интернет не всегда работает. Идиоты, какие показания ? пусть насчитывают что хотят - требовать оплату за неиспользованную эл.энергию - противозаконно, отсосут перетопчутся
показати весь коментар
28.01.2023 21:34 Відповісти
Тогда зачем выключать, если стали больше тратить? Ничего не понял.
показати весь коментар
28.01.2023 21:34 Відповісти
Іх уже давно потрібно добре віддубасити так зі злості людськоі.
показати весь коментар
28.01.2023 21:35 Відповісти
Чи я щось не розумію, поправте мене якщо це не так, але чи не в усіх зараз електронні лічильники, які автоматично передають данні і ці данні доступні у будь-який період?
показати весь коментар
28.01.2023 21:35 Відповісти
А по вашому якщо лічильник електронний то він обовязково має мати функцію передачі показників ?
показати весь коментар
28.01.2023 22:02 Відповісти
не у всіх, але якщо і є, треба їм подати заявку, щоб вони знімали самі цифри. До речі, в мене два місяці вже автоматом не передає (чи не беруть)
показати весь коментар
28.01.2023 22:17 Відповісти
Це як - вони встановили лічильники з функцією передачі показників але не використовують цю функцію поки власник помешкання не напише заяву ? Тоді якого хрена вони ці лічильники встановлювали ?
показати весь коментар
28.01.2023 22:35 Відповісти
а я знаю? нам замінили років 10 тому, а на початку карантину я замовляв прихід спеціаліста
( казали , що дуже сложно, він повинен прийти, черга з неділю), щоб настроїв, щоб автоматично і по зонно ( нічне - окремо, день окремо). аж тут карантин, ввечері позвонив мужик, спитав, чи сходяться цифри на лічильнику з тими , що він продиктував..і все...нахєра було звонити, спішити з роботи, ставати в чергу? ( Київ)
показати весь коментар
28.01.2023 22:46 Відповісти
В Западной Европе у всех счётчики с автоматической передачей показаний, не автомат только в странах бывшего ссср.
показати весь коментар
29.01.2023 10:50 Відповісти
А посередині так само як в нас чи як в Західній Європі ?
показати весь коментар
29.01.2023 13:32 Відповісти
ні не у всіх,і навіть не у всіх обл центрах,про перефирію взагалі мовчу.
показати весь коментар
29.01.2023 04:37 Відповісти
Когда яйца измеряются килограммами, киловатт-часы измеряются метрами.
показати весь коментар
28.01.2023 21:35 Відповісти
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
показати весь коментар
28.01.2023 21:55 Відповісти
Навіщо тоді взагалі вимикати? Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати. Джерело:

Тобто , чому не можна перевищувати? Інфраструктура енергетична по якій передається, не витримає?

Тоді питання, чому можна імпортувати?
В сусідній статті написано що імпорт зріс в рази вже більше ніж робота атомного блоку.
показати весь коментар
28.01.2023 21:43 Відповісти
Импорт (от лат. importare - ввозить) - ввоз в страну товаров, услуг, капитала для реализации на внутреннем рынке ввозящей страны.
показати весь коментар
28.01.2023 22:38 Відповісти
Імпорт електроенергії зі Словаччини на суботу порівняно з п'ятницею зріс на 26,16% - до 9 296 МВт-год, що є новим рекордним показником з моменту його фактичного початку в січні.
показати весь коментар
28.01.2023 23:15 Відповісти
Миколаївводоканал" 84гривны по счетчику 4куба 336гр.У кого индивидуальное отопление в многоквартирном доме николав тец присылает плотёжки 500 гривен ..
показати весь коментар
28.01.2023 21:46 Відповісти
в многоквартирном доме николав тец присылает плотёжки 500 гривен и запугивает судом Особенно не понятно, за что платить тем, у кого стоит индивидуальное отопление уже более 15 лет…
показати весь коментар
28.01.2023 21:54 Відповісти
Тебе идёт тепло через стены от соседей у которых общее отопление.
показати весь коментар
29.01.2023 10:44 Відповісти
счётчик на воду на электричество на газ стекло пакет стоит индивидуальное отопление с 2002 года...
показати весь коментар
29.01.2023 23:34 Відповісти
Після заміни за свої гроші в листопаді 22 року лічильників усьому будинку за грудень отримали плюс 50 відсотків у кіловатах. Будинок на комерційному обслуговувані з ціною за грудень рівно 6 гривень за кіловат. Місто Ірпінь.
показати весь коментар
28.01.2023 21:48 Відповісти
Мені міняли електролічильник в листопаді безкоштовно.Львів.
показати весь коментар
28.01.2023 21:54 Відповісти
Ми офіційно не підключені до мережі. Будинок новобудова здана в експлуатацію в 15 чи 16 році. До цього часу комерційна електрика і вийти на звичайні ціни неможливо по заплутаному законодавству. Тобто, постачати електрику по 6 гривень можливо, по 1. 68 немає технічної можливості. Якось так.
показати весь коментар
28.01.2023 21:59 Відповісти
Це так давно вже заробляють управляючі компанії. Не тільки заробіток, коли продали житло, але і на обслуговуванні. Працював в Києві років 10 тому. Шеф захотів купити квартиру в новобудові. Приїхав в офіс, дізнався, що за тепло, електрику, воду оплата по цінам для юридичних осіб. Та ще і в документах він не власник квартири, а 1/ 100 всього багатоквартирного будинку. Шалена сума в місяць виходила. Купив він звичайну квартиру в вторинному секторі і всім нам порадив ніколи в новобудовах, чи в новітніх котеджних містечках житло не купувати, дешевше в звичайному селі, чи в звичайній радянській багатоповерхівці купити.
показати весь коментар
28.01.2023 23:49 Відповісти
Знайомому за рік до війни замінили лічильник, заміну зробили у всьому будинку, хто відмовлявся попередили що будуть налічувати по фіксованій великій сумі. Лічильники встановили 2х зонні, з автоматичною передачею показників. Будинок 5 поверхів, збудований ще у 60х. Поки що значного збільшення не помітив.
показати весь коментар
29.01.2023 10:42 Відповісти
Дивна стаття, в мене в 2 рази менше споживання. І так терміни подачі лічильників треба збільшити. Але таке...
показати весь коментар
28.01.2023 21:56 Відповісти
А лічильники хіба не працюють?
Я плачу менше.
показати весь коментар
28.01.2023 22:07 Відповісти
ахмЄт худне-платіжки товстіють

Що неYasno?
показати весь коментар
28.01.2023 22:13 Відповісти
какой смысл передавать показания, если все равно посчитают по своему.

1 декабря в обед, снял показания, внес данные в личном кабинете, получилось 233 квт-ч по тарифу 1,44 грн. сделал оплату.
примерно через неделю глянул в кабинет - долг. оказывается, мои показания не приняты, система сама придумала показания на 1 декабря, насчитали 322 квт-ч по 1,68 грн.
показати весь коментар
28.01.2023 22:31 Відповісти
Если насчитали от "фонаря" - проще не платить, пока не будут учтены фактические показания или оплатить по факту по окончанию военного положения

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-oplati-zhitlovo-komunalnih-poslug-v-period-*********-stanu-206

1. Установити, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.
показати весь коментар
28.01.2023 22:32 Відповісти
Закон одне, життя-зовсім інше. Газ відключають, не дивлячись на закон. Але оформлюють, що типу через виток газу. Ніби їхали вони, і почули запах газу, і відключили. Поки не сплатиш борг і за підключення, та ще і мозги вони винесуть, що все не таке-плита, котел і т.п- не ввімкнуть. Ось і закон не допомагає.
показати весь коментар
28.01.2023 23:42 Відповісти
Middle Ages:

1. Estade - High school

2. Estade - Middle school

3. Estade - Folks school

People never change.

But since the folks are 1/3rd of the population,
and because of their sheer amount,
it needs to explain like to a little child,
to reduce the mass of complaints.
показати весь коментар
28.01.2023 22:34 Відповісти
А счётчики зачем сколько накрутило по счётчику заплатили..
показати весь коментар
28.01.2023 22:38 Відповісти
Yasno ніфіга не ясно
показати весь коментар
28.01.2023 22:45 Відповісти
Чтобы корова меньше кормилась и больше доилась - нужно ее меньше кормить и больше доить.
показати весь коментар
28.01.2023 22:57 Відповісти
Скільки нерозумних ботів
показати весь коментар
28.01.2023 22:58 Відповісти
є лічильник. Решта мачня
показати весь коментар
28.01.2023 23:07 Відповісти
довбоє***ізм
показати весь коментар
28.01.2023 23:17 Відповісти
"Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди."
"Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай."

У чому тут логіка?
Хіба "у минулі періоди" це не "зазвичай"?
показати весь коментар
28.01.2023 23:22 Відповісти
А не сказали,що напруга іноді сягає 173 вольти,в такому разі лічильник«мотає»набагато швидше.
Інколи мені здається,що так і задумано.От і зараз,цілу ніч не виключали,о шостій вимкнули.Бо господиням треба сімейству щось снідать згодувати тай поснідать і зодягнуться вмиться і красу навести.А в селі і корівчину подоїти,багато хто,як не всі,апаратами доять.
показати весь коментар
29.01.2023 06:12 Відповісти
Це не так. Лічильник рахує за формулою, відомою зі шкільного курсу фізики. Якщо це не так, то він несправний!
показати весь коментар
29.01.2023 09:35 Відповісти
Таке можливо як що лічильник дуже старий, індукційного типу, таки можуть бути як що він встановлен у квартирі, а мешканець квартири не дае їого замінити на новий електронний.
показати весь коментар
29.01.2023 10:27 Відповісти
В некоторых домах не работает или вообще отсутствует циркуляция горячей воды. У меня всё нормально, даже осенью сделали ремонт и после выключения и включения электроэнергии всё работает, дом 16 этажей 1971 года. А вот через дорогу дсм 9 этажей, управление ОСББ, у них не отсутствует циркуляция горячей воды, была ли вообще не известно. В этом доме у всех жильцов стоят бойлеры, в доме 128 квартир. Знаю ещё несколько домов где лет 40 назад была циркуляция горячей воды, но ещё в начале 90х, а может и раньше вышла из строя и её не отремонтировали, у людей не было денег на это. Вот куда пропадает много электроэнергии.
показати весь коментар
29.01.2023 08:46 Відповісти
Я живу в Киеве, показания электроэнергии даю с 1 по 3 число, и тут же оплачиваю, через банк. Мне пока лишние КВт час не начисляются.
показати весь коментар
29.01.2023 08:52 Відповісти
директор Yasno Сергій Коваленко зеленський і єрмак. так що радійте 73% зебілів за свій вибір.
показати весь коментар
29.01.2023 09:46 Відповісти
Ось тому амери і шлють ревізорів ,бо знають що брехня в державі всюди починаючи нелоха
показати весь коментар
29.01.2023 15:04 Відповісти
Хз-хз....что-то мне подсказывает, что все-таки электроэнергия идет на экспорт за более выгтдную стоимость, чем могут заплатить народ Украины....просто об этом молчат, так как в доле
показати весь коментар
29.01.2023 17:07 Відповісти
Вам здається. ТЕС, що займалась експортом електроенергії (Бурштинська) зараз стоїть після останніх обстрілів. Експортувати електроенергію з якоїсь Трипільської ТЕС чи Київської ТЕЦ-5 немає ніякої технічної можливості
показати весь коментар
30.01.2023 15:16 Відповісти
Забрехались так, що почали самі свою брехню викривати. Споживання не зменшилось, але зменшився час за який воно відбувається, що означає збільшення необхідної потужності в мережах в порівнянні зі стабільним режимом роботи без відключень . Якщо система витримує збільшене на третину ( судячи по 8 - ми годинних відключеннях, а часто і 10 - 12-ти годинних) навантаження, то про який дефіцит вони тлумачать. А якщо взяти до уваги, що в результаті ракетних бомбардувань на якісь райони неможливо подати напругу через пошкоджені ТП, то повинен виникати надлишок згенерованої потужності, який потрібно комусь перенаправити або зупиняти якийсь енергоблок.
показати весь коментар
30.01.2023 00:21 Відповісти
 
 