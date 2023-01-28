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Велика Британія думає, як запобігти захопленню російськими окупантами підбитих Challenger 2, - The Sun

challenger

За всю історію застосування Challenger 2 тільки один танк був знищений в бою.

Британські військові думають, як запобігти потраплянню до рук російських окупантів технологій у разі захоплення підбитих Challenger 2 на війні в Україні, пише The Sun.

Зауважується, що Challenger 2 захищені "кращою у світі бронею" Chobham, виготовленої з секретної суміші кераміки, сталі і амортизуючих елементів. За всю історію застосування Challenger 2 тільки один танк був знищений в бою, і це був дружній вогонь в Іраку, поділився співрозмовник на правах анонімності в розмові з журналістами.

У Лондоні впевнені, що росіяни відчайдушно намагатимуться пошкодити або захопити ці танки, щоб використати їх, в тому числі, у цілях своєї пропаганди.

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Джерела The Sun в армії наполягають, що не було жодного випадку потрапляння Chobham в руки ворога.

З цього приводу між Україною та Великою Британією зараз тривають розмови. Британська влада повинна переконатися, що Challenger 2 зможуть повернути в безпечне місце для ремонту у разі підбиття.

"Якщо танк знищений або виведений з ладу, першим варіантом завжди є спроба самовідновлення. Ви буксируєте його іншим танком або використовуєте спеціальну броньовану ремонтно-евакуаційну машину, яка виглядає як танк з краном. Але при прориві оборони або при відступі танк знищать", - розповів співрозмовник видання.

Лондоном розглядаються варіанти, згідно з одним з них Challenger 2 не будуть застосовувати там, де техніку не можна буде відремонтувати або звідти евакуювати. У крайньому випадку Британія може залучити приватних підрядників для ремонту танків.

Танки Британія планує передати Україні до кінця березня.

Раніше повідомлялося, що США знімуть з Abrams секретну броню, щоб не дати ворогові на війні в Україні її захопити і вкрасти технології.

Автор: 

Велика Британія (5553) танк (2059)


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Топ коментарі
+16
Не парьтеся, «говорящая голова оркостан» вже всі їх знищила )
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28.01.2023 22:11
+13
Типу їх нікуди і нікому не продавали,і типу вирізати шматок броні ніде не вдалося.
Теж саме за абрамс.
Нічого секретного в тих бронях немає,секрети починаються в технології їх виготовлення на заводах-виробниках,що знаходяться в західних країнах і гарантії ,що технологію хтось не продав ,теж немає
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28.01.2023 22:22
+12
Кац, договорюй вже до кінця, що амери дадуть нам лише гусениці. Так тобі соловьїний помьот розказав?
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28.01.2023 22:14
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С опасениями англичан - это понятно. А вот если с Абрамса снимут броню- то какой толк с него тогда ....
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28.01.2023 22:10 Відповісти
Не всю же))...Там вставка из обедненного урана с чем-то сплавленного(большой секрет).Она демонтиркется,вместо нее обычная броня.
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28.01.2023 22:38 Відповісти
Навіть коли вони їх захватять, то передрати, це навряд. Для цього їм треба звернутися до тих же британців за технологіями. Ці довбодятли навіть білу ладу не можуть зробити. Марний переляк наших друзів.
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28.01.2023 23:55 Відповісти
Іншу броню начеплять американці без проблем !
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29.01.2023 02:01 Відповісти
Не парьтеся, «говорящая голова оркостан» вже всі їх знищила )
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28.01.2023 22:11 Відповісти
Кац, договорюй вже до кінця, що амери дадуть нам лише гусениці. Так тобі соловьїний помьот розказав?
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28.01.2023 22:14 Відповісти
Офіціал: Знімуть секретну броню.
Кцп: Американцы снимают всё самое секретное.
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28.01.2023 22:45 Відповісти
"Американцы снимают всё самое секретное." --- так це і є саме надсекретне,що є у Абрамсах,він все правильно сказав
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28.01.2023 22:49 Відповісти
Ну звісно, в Абрамсах більше нічого секретного немає. Дають Україні трактори, а не танки.

Я правильно зрозумів це ниття?
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28.01.2023 22:53 Відповісти
Саме важливе в танках це броня, чим краща броня тим довше танк живе і приносить користь,якщо ти не в курсі,тим паче така як є на британських,яка ніколи нікому в руки не попадала. Тому не скигли тут про ниття, ради твоєї сраки британці, які живуть по суті в другому кінці Європи на острові,могли би взагалі забити на те,що у твоїй країні навіть одягом забезпечити армію не можуть,нехай би самі собі розбирались,а вони замість цього дають таку підтримку,та ще й жертвують своїми розробками
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28.01.2023 23:07 Відповісти
Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Якби дуже вдячні Британіі та іншим..але вони і винні нам за ядерну зброю..вони тримають слово..
поставкою зброї захищають наш суверенітет...хоча що UK and USA малиб своїм контингентом захищати...але шо є то є...
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29.01.2023 03:39 Відповісти
"Саме важливе в танках це броня," Та ти що? Тобто робота танка це ловити снаряди які його не пробиватимуть? ))) то чого тоді не варити 300-400 тонні кубіки з титану на гусинецях? А я чогось думав що в танках саме важливе це по перше точність гармати, дальність ураження, засоби розвідки та маскування. А не лобом снаряди відбивати.
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30.01.2023 03:24 Відповісти
Лекция в военном училище:
-Что самое главне в танке?
-Броня.
-Нет.
-Пушка.
-Нет.
-Двигатель.
Нет....В танке главное не бздеть.
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29.01.2023 00:47 Відповісти
Англійці мабуть з туземцями на ньому воювали??
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28.01.2023 22:11 Відповісти
Так троль, із туземцями воювала. І Україна зараз буде із туземцями воювати. Так шо усьо буде зашибісь!
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29.01.2023 01:25 Відповісти
ну то надайте охорону кожному танку...
або як американці замініть секретну броню на звичайну (але не гіршу)...
війна є війна і на ній ніщо не можна попередити або прогарантувати...
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28.01.2023 22:13 Відповісти
Если что, британский спецназ всё порешает.
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28.01.2023 22:13 Відповісти
А типо уничтоженный танк испарится и нельзя будет посмотреть технологии брони из чего он сделан? В любом случае придется что Челенжеры что Абрасмсы использовать только как танки поддержки с дальних растояний а вперед посылать старые Т72
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28.01.2023 22:15 Відповісти
Справа у тому, що у цій війні, танки з обох строрін використовуються для стрільби із закритих позицій, та як " посилення" оборони опорників. У крайньому випадку-підтримка піхоти в тактичних наступальних діях. Так що дійсно, якщо не буде якогось широкомаштабного наступу , західним танкам не загрожує потрапити у руки ворога.
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29.01.2023 01:30 Відповісти
Стрельба с ЗОП самое худшее применение танков,хотя они и бьют намного эффективнее буксируемой артиллерии,но все же танк это Главная Ударная сила СВ
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29.01.2023 14:43 Відповісти
Таки ніхто із цим не сперечається, що найгірше.
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29.01.2023 16:34 Відповісти
Takije tanki nado doveriat opytnim brigadam,kotoryje uspesno voojevali ,togda oni nepapadut v ciuzyje ruki.Takije tanki takze dolzni upravliat opatni sostav
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28.01.2023 22:16 Відповісти
не давайті ОПі та їхнім зализам, бо ті про.буть чи кататимуться по Києву.
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28.01.2023 22:21 Відповісти
Типу їх нікуди і нікому не продавали,і типу вирізати шматок броні ніде не вдалося.
Теж саме за абрамс.
Нічого секретного в тих бронях немає,секрети починаються в технології їх виготовлення на заводах-виробниках,що знаходяться в західних країнах і гарантії ,що технологію хтось не продав ,теж немає
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28.01.2023 22:22 Відповісти
А Ви, як полагаю, свічку тримали коли розробляли і виготовляли ту броню, бо так безапеляційно стверджуєте, що важлива лише технологія виготовлення, а склад її всім відомий.

Наразі все не так очевидно. Іноді важливо ноу-хау, а склад можна патентувати. Іноді - навпаки склад є ключем до технології. А іноді все зав'язано в тугий вузол.

Тут, я думаю, другий варіант. Інакше британці і американці не турбувалися так про потрапляння зразків броні до рашистів.
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29.01.2023 13:07 Відповісти
Я думаю що висверлити керн з броні за великі гроші могли прямо на якомусь із складів зберігання і досить легко .Аналіз робиться досить легко.Броня по типу Чобхема відома давно,навіть в СРСР подібне робили на якихось останніх танках в лобові проекції.
Чи думаєте люди не однакові усюди?Мабуть західної пропаганди переслухали про відсутність корупції і злодюг.
Яке патентування військових розробок? Хіба що всередині країни і в загальному вигляді.
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29.01.2023 13:34 Відповісти
Ну, це можуть бути приватні підрядники які будуть технічними засобами (авіацією, іншими танками, розчисткою теріторії перед танком) запобігати знищенню танка рашистами.
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28.01.2023 22:28 Відповісти
Їде танк, а з ним бригада підрядників. Кілька тисяч особового складу з технікою, авіацією і т.д., щоб, не приведи Господи, не захопили той танк)
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28.01.2023 22:36 Відповісти
бажано підрядники це британський спецназ
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28.01.2023 22:42 Відповісти
SAS
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28.01.2023 22:53 Відповісти
разумно и адекватно

Замечание совершенно по- существу и грамотно по содержанию

Спасибо

Слава Украине .Слава воинам -Героям !
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28.01.2023 22:29 Відповісти
Ядерный взрыв, и дело в шляпе
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28.01.2023 22:29 Відповісти
Тобто - ці танки не для війни ..! Лише для виставки . Щоб похизуватись , ну або полякати противника . А використовувати за призначенням , на передовій , сходити ними в атаку - ніззя . І це стосується не лише ЗСУ , а й самих британців .
Логічно ж що - на війні завжди існує можливість потрапляння пошкодженої техніки в руки ворога . А якщо така можливість є , то , знову ж - за логікою , краще цю техніку не використовувати взагалі .
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28.01.2023 22:31 Відповісти
Цікаво, а як вони взагалі з такими обмеженнями збиралися воювати?)
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28.01.2023 22:34 Відповісти
предотвратить очень просто - "одолжите" у Нидерландов сорок CV90, и придайте три борта к каждому челленджеру для подстраховки. И гей! по подсохшим полям до Мариуполя, при поддержке эскадрильи А-10.
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28.01.2023 22:38 Відповісти
Нет ни чего проще! К каждому танку дать по вертолету и штурмовику...
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28.01.2023 22:45 Відповісти
уже все давно придумано.
захватят груду металлолома
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28.01.2023 22:50 Відповісти
До речі , генштаб повідомляє що - останнім часом на фронті з'явилась кацапська - атветка , нашим - дерев'яним Хаймарсам .
На запорізькому напрямку , з метою створити видимість концентрації техніки для наступу , русня почала встановлювати в себе на позиціях , надувні танки .https://t.me/GeneralStaffZSU/6687
..
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28.01.2023 22:51 Відповісти
это зимняя модификация, на синтопоне.
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28.01.2023 23:08 Відповісти
That needs each tank, who sits in the rear,
waiting for command to attack.

Such ****** can act as bait to expose enemy artillery,
and make enemy waste more artillery rounds while attempting to hit the waiting tank.
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29.01.2023 00:11 Відповісти
Щоб не було підбитих, треба надати їх стільки, щоб виносили усіх на своєму напрямку до першого постріла у відповідь.
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28.01.2023 22:51 Відповісти
ну це зрозуміло,вони зараз по суті заради України ризикують втратити свої унікальні розробки які можуть попасти в руки кацапам,а потім уже кому завгодно, Китаю,Ірану і так далі
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28.01.2023 22:52 Відповісти
Как я іх панімаю!
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28.01.2023 23:00 Відповісти
В радянські часи був у нас завод, який вирішив випускати верстати для обробки каменю. Купили в Італії такий верстат, розібрали по гвинтиках його агрегати, в лабораторії визначали навіть параметри металу, з якого вони виготовлені. Зробили копію, завезли для випробовувань в місцевий кар'єр- попрацював цей верстат 2-3 тижні- на більше його не хватило. Так і не вийшло скопіювати іноземне, навіть в ті часи, коли і спеціалісти, і технологи були набагато сильніші. Так що страхи партнерів в цьому питанні дещо перебільшені.
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28.01.2023 23:19 Відповісти
Не перебільшені. І приклад Китаю це підтверджує. Спочатку, може, і зламається та копія через 2 тижня. Але дасть досвід, який спрацює на третьому прототипі. В будь-якому випадку йти про протореній ким то дорозі надійніше і безпечніше, чим торити її самому. Виграється саме головне - час. Недарма ж промисловий шпіонаж такий розвинений в світі.
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29.01.2023 13:27 Відповісти
потрібно прикріпити до них по два гелікоптера АН-64 АПАЧ))))
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28.01.2023 22:56 Відповісти
Щоб військова техніка ніколи не попадала в руки ворога її не потрібно використовувати в війні. Навіть не будувати. Тоді це буде 100 відсотково.
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28.01.2023 22:58 Відповісти
В рахе тисячі Мерсів їздить,а в них виходить лада каліна.
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28.01.2023 22:59 Відповісти
Ета другоє.
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28.01.2023 23:01 Відповісти
Уявімо, що кацапам вдалося якось отримати підбитий танк. І що з того? Ну побачать там електронні ніштяки, ну покрутять в руках шматки металу, а от тцт постає питання: як це все відтворити? У кацапів просто не має відповідних виробничих потужностей і користі з того ,,трофея,, не отримають, хіба що в цілях пропаганди.
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28.01.2023 23:05 Відповісти
вважаю, що єдиний спосіб запобігти молижовсті захопленню техніки - це в'їпати русню одразу так, щоб вже не залишити шансів щось відбити-відвоювати. Але для цього, напевно, не дозовані поставки танків та іншої зброї потрібні, а все що тільки можливо одразу плюс до того купу "радників" НАТО. Інакше будемо слинити (і втрачати пошкоджені танки та ін.) постійно і довго.
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28.01.2023 23:08 Відповісти
Так чи інакше, але треба не допустити щоб сталося так, як у другій світовій з "Тиграми" та "Фердинандами" які в більшості випадків не були підбиті ворогом, а кидалися екіпажами через механічні та логістичні проблеми. Звісно, знищення пошкодженої техніки у разі неможливості евакуації має бути обов'язковим.
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28.01.2023 23:44 Відповісти
Яке знищення - буксирування на свої позиції, танки не працюють у ближньому бої як піхота
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29.01.2023 01:36 Відповісти
Each tank needs a synchron mortar tank in the back,
that acts as short-range artillery support.

This mortar tank either pulls the tank out of the mud,
or destroys it.
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29.01.2023 00:06 Відповісти
+ +
Even in the wild nature we can see: organized collective actions are MUCH MORE FREEQUANTLY SUCCESSFULL comparing to individual (non-organized) actions. Both: for attack or for defense.

Bees, ants, wolves, LIONS ( ! ), even eagles in Himalaya hunt for cranes in pair - when 1st of them misses, the 2nd catches the crane.
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29.01.2023 04:24 Відповісти
Якщо будете дозовано давати підтримку Україні, то прийдеться воювати з рашистами на вулицях Парижа, Берліна😡🤦🤦🤦
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29.01.2023 00:41 Відповісти
ну вроде очевидно чтобы танк не попал к врагу вместе с ним надо давать пару самолетов, сау, и ракет чтобы если что - мокрого места рядом не оставалось.
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29.01.2023 00:46 Відповісти
К каждому танку надо еще что бы по два вертолета Апачи дали, для охраны.
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29.01.2023 01:23 Відповісти
Тогда вместе с подбитыми танками и сбитые Апачи захватят. В них ведь тоже найдется что-нибудь секретное?
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29.01.2023 11:18 Відповісти
Садити на Челенджери найращі і найдосвічніши екіпажи і працювати з прикриттям у вигляді Т 64
Острах англійців зрозумілий, але щоб підбити Челенджер треба дуже багато прямих влучань з танка чи з ПТУРа але в бою це мало реальне.
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29.01.2023 01:35 Відповісти
Просто нужно эти танки завозить на территорию где не воюют(например на Западную часть Украины),а оттуда забирать на фронт освободившиися наши т-64/72
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29.01.2023 01:46 Відповісти
Оця тема - це один із НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ, чому союзники не хочуть передавати Україні найновіші зразки зброї.

Отже, щоб отримувати найкращу зброю, потрібно хоча б якусь наближену відповідь на це запитання знайти... Як бачимо, у першому наближенні щось вже придумали. Не надто надійно, але часу чекати немає.

Як варіант: США мають великі запаси старих танків. Так, це менш безпечно для наших захисників, але це знімає питання про секретні технології і дозволило би поставити не десятки танків через багато місяців, а більше тисячі танків і в рази швидше...
Проблема в тому, що президент Байден не хоче, і тому дає Україні зброї в 5-10 разів менше, ніж нам потрібно, і затягує цей процес якомога довше.
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29.01.2023 03:57 Відповісти
его низзя подбить разве с корабельной пушки..
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29.01.2023 04:13 Відповісти
За то можно посадить в грязь по самые уши как говорится)У вас ,умников'тоже хватает:
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29.01.2023 07:17 Відповісти
думаю акм 1969 года за номером###### -который был уменя на срочке краску поцарапаt и то наврядли..))))))))))))))))
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29.01.2023 15:23 Відповісти
Если танк прикрыт с воздуха, то захватывать некому.
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29.01.2023 06:31 Відповісти
Какой смысл тогда от танка, если его нужно охранять и не пускать туда где ему могут навредить. Идиотизм.
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29.01.2023 07:49 Відповісти
Так воевать просто не возможно. Это утопия.
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29.01.2023 12:10 Відповісти
Козломордые до сих пор не могут разработать технологии производство украинского сала. Оно у них как подошва.
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29.01.2023 13:18 Відповісти
Если танки, как положено обеспечены поддержкой авиации,артиллерии,пехоты, средствами эвакуации, то они вряд ли достанутся врагу..Вермахт, подбитые танки зачастую эвакуировал с поля боя в ремонт,поэтому у них танк использовался в три-четыре раза чаще чем танк РККА
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29.01.2023 14:55 Відповісти
даже если кацапы получат образцы брони, и смогут разобраться в составе, то абсолютно не факт что смогут такую же производить. Как написали выше - по кацапии ездят тысячи мерсов, но делать их так и не научились. Гвозди тоже.
Но опасения понятны.
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29.01.2023 15:55 Відповісти
 
 