Велика Британія думає, як запобігти захопленню російськими окупантами підбитих Challenger 2, - The Sun

За всю історію застосування Challenger 2 тільки один танк був знищений в бою.

Британські військові думають, як запобігти потраплянню до рук російських окупантів технологій у разі захоплення підбитих Challenger 2 на війні в Україні, пише The Sun.

Зауважується, що Challenger 2 захищені "кращою у світі бронею" Chobham, виготовленої з секретної суміші кераміки, сталі і амортизуючих елементів. За всю історію застосування Challenger 2 тільки один танк був знищений в бою, і це був дружній вогонь в Іраку, поділився співрозмовник на правах анонімності в розмові з журналістами.

У Лондоні впевнені, що росіяни відчайдушно намагатимуться пошкодити або захопити ці танки, щоб використати їх, в тому числі, у цілях своєї пропаганди.

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Джерела The Sun в армії наполягають, що не було жодного випадку потрапляння Chobham в руки ворога.

З цього приводу між Україною та Великою Британією зараз тривають розмови. Британська влада повинна переконатися, що Challenger 2 зможуть повернути в безпечне місце для ремонту у разі підбиття.

"Якщо танк знищений або виведений з ладу, першим варіантом завжди є спроба самовідновлення. Ви буксируєте його іншим танком або використовуєте спеціальну броньовану ремонтно-евакуаційну машину, яка виглядає як танк з краном. Але при прориві оборони або при відступі танк знищать", - розповів співрозмовник видання.

Лондоном розглядаються варіанти, згідно з одним з них Challenger 2 не будуть застосовувати там, де техніку не можна буде відремонтувати або звідти евакуювати. У крайньому випадку Британія може залучити приватних підрядників для ремонту танків.

Танки Британія планує передати Україні до кінця березня.

Раніше повідомлялося, що США знімуть з Abrams секретну броню, щоб не дати ворогові на війні в Україні її захопити і вкрасти технології.