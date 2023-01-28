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Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки

зеленський

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 185 юридичних та фізичних осіб, яких Росія використовує для перевезення залізницею особового складу та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб.

Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використовуватися для нашої оборони. Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами", - підкреслив він.

Президент подякував усім, хто допомагає посилювати санкції проти Росії, а також розслідувачам, які викривають "шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції".

В опублікованому на сайті президента санкційному списку 3 фізичних особи і 182 – юридичних.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23715) перевезення (1005) санкції (11777)


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Не пройшло і року.
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28.01.2023 22:31 Відповісти
помните инженера Полесова и 12-ти стульев??? точно! ))
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28.01.2023 22:34 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+12+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome.1.69i57j0i512l7.1536j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:6473f698,vid:A0exV5WIBE8 Интеллигент со средним образованием.)
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28.01.2023 23:35 Відповісти
Поганий Порошенко "настучав" амерікосам і тепер Зе має аудит із США. Як далі красти та "втирати" народу шо то все Порох?
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28.01.2023 22:38 Відповісти
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28.01.2023 22:40 Відповісти
так а где же тогда найти кейтеринговую компанию, чтобы шашлычок подвезла на улицу с любым названием... разбазариваеся добро...
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29.01.2023 01:52 Відповісти
Тільки базікати вміє !
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29.01.2023 08:53 Відповісти
Давно пора, а как насчет (наших) автоперевозчиков которые с оккупированных территорий для террористов вывозили оборудование и сельхозпродукцию в оркостан?
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29.01.2023 10:33 Відповісти
 
 