Зеленський закликав міжнародні спортивні федерації відреагувати на рішення МОК про допуск до Олімпіади спортсменів із Росії та Білорусі

Володимир Зеленський закликав міжнародні спортивні федерації відреагувати на рішення МОК щодо участі в Олімпійських іграх спортсменів із Росії та Білорусі.

Про це Президент України повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я продовжив наш марафон чесності, який має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості. Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста", - сказав Зеленський.

На переконання голови держави, якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію росії та використовувати символіку терору.

"І це також лише питання часу, коли кремль почне використовувати наявну безпринципну "гнучкість" Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору. Не можна ігнорувати того, що кожного дня росія продовжує свій терор", - підкреслив Президент.

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