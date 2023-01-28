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Зеленський закликав міжнародні спортивні федерації відреагувати на рішення МОК про допуск до Олімпіади спортсменів із Росії та Білорусі

зеленський

Володимир Зеленський закликав міжнародні спортивні федерації відреагувати на рішення МОК щодо участі в Олімпійських іграх спортсменів із Росії та Білорусі.

Про це Президент України повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я продовжив наш марафон чесності, який має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості. Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста", - сказав Зеленський.

На переконання голови держави, якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію росії та використовувати символіку терору.

"І це також лише питання часу, коли кремль почне використовувати наявну безпринципну "гнучкість" Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору. Не можна ігнорувати того, що кожного дня росія продовжує свій терор", - підкреслив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво Міжнародного олімпійського комітету намагається "витягнути" у світовий спорт представників РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) МОК (173) росія (64969)


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Топ коментарі
+7
До кого там звертатися? Ці спортивні федерації, комітети і т.п. це корупційні кубла дармоїдів, яким начхати не лише на події в Україні чи інші проблеми, а й навіть на сам спорт - їх цікавить лише бабло.
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28.01.2023 23:23
+6
Такий спорт нам непотрібний.
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28.01.2023 23:12
+4
Nado skazat sto mi togda nebudem ucastvovat jesli budet kacapi,vas poderzyt i drugyje strani takze.Nado eto koncat s kacapami
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28.01.2023 23:20
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Такий спорт нам непотрібний.
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28.01.2023 23:12 Відповісти
Nado skazat sto mi togda nebudem ucastvovat jesli budet kacapi,vas poderzyt i drugyje strani takze.Nado eto koncat s kacapami
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28.01.2023 23:20 Відповісти
І кацапи з радістю булут приймати участь ? Неть , їх треба лишити права участі всюди - ***** їмшастать по світу
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29.01.2023 01:05 Відповісти
так оно и происходит. Их все равно допускают, а кто против и не участвует из принципа брезгливости по сути стреляет себе в ногу...
весь мир должен отказаться, но так же не будет....
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29.01.2023 01:15 Відповісти
До кого там звертатися? Ці спортивні федерації, комітети і т.п. це корупційні кубла дармоїдів, яким начхати не лише на події в Україні чи інші проблеми, а й навіть на сам спорт - їх цікавить лише бабло.
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28.01.2023 23:23 Відповісти
Так це лише показуха для марафона, як би не байдужі, зараз би і шуфрич в НОК сидів би.
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29.01.2023 00:45 Відповісти
Ну ладно, русские без понятий... А как остальные страны, на время Игр прекратят войны? Ещё одна тема для киселевых
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28.01.2023 23:36 Відповісти
Лозанна, Цюріх, Швейцарія, МОК, ФІФА, Блаттер, Інфантіно, Бех, Сочі, ЧС 2018, Катар, Корупція, Брудні грощі ....
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29.01.2023 00:30 Відповісти
Ты с..ка реагировать на кражи в минобороны реагировать будешь или в доле
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29.01.2023 00:45 Відповісти
Спортсмени, як і артисти - представники "дрєвнєйших" професій, і кому, як не Зеленському це знати.
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29.01.2023 00:46 Відповісти
21 век ? Век гуманизма? Нова орда (росия беларусь иран )против цивилизации
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29.01.2023 01:00 Відповісти
До речі - українці вміють будувати , бо стоїть під'їзд . А кацапи вміють тількі руйнувати
ЦЕ ФОТО УКРАЇНСЬКОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
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29.01.2023 01:03 Відповісти
все просто - Бах получил откат... далеко не надо ходить - бубка за что голосовал, будучи членом мок?
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29.01.2023 01:50 Відповісти
 
 