Боротьба з корупцією критично важлива для збільшення іноземної допомоги Україні, - посли G7

Боротьба з корупцією має критичну важливість в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України, заявили посли країн Великої сімки в Україні за підсумками зустрічі з головою Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим.

"Посли G7 зустрілися з головою НАЗК Новіковим, який поінформував про антикорупційну політику та законодавство. Ми відзначили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги й під час відновлення і відбудови України", — зазначається в повідомленні послів G7 в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

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