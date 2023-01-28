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Новини Допомога Україні
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Боротьба з корупцією критично важлива для збільшення іноземної допомоги Україні, - посли G7

g-7

Боротьба з корупцією має критичну важливість в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України, заявили посли країн Великої сімки в Україні за підсумками зустрічі з головою Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим.

"Посли G7 зустрілися з головою НАЗК Новіковим, який поінформував про антикорупційну політику та законодавство. Ми відзначили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги й під час відновлення і відбудови України", — зазначається в повідомленні послів G7 в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) корупція (4678) допомога (8304)


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Топ коментарі
+38
По живому ріжуть, буржуї! Не для того весільні фотографи і тамади у владу йшли, шоб на зарплатню жити. Ой не для того!
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28.01.2023 23:39
+37
це вже анонсована дискредитація ОПи, що ГУР казали, чи це не воно?
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28.01.2023 23:40
+26
Для початку.
Щоб ефективно працювала система боротьби з корупцією, вища судова апеляційна інстанція має бути в Лондоні, тоді ну буде змісту нашим продажним суддям давати хабарі знаючи, що не продажний суд в Великобританії відмінить їх рішення.
Сподіваюсь, що США та Великобританія для реальної боротьби з корупцією та захисту іноземних інвестицій заставлять нашу владу перенести цю судову інстанцію під їх юрисдикцію.
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28.01.2023 23:46
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ну навіщо такі крайності-- нашим можновладцям шо самим собі руки повідрубувати ?? це не гуманно і не наші методи
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28.01.2023 23:35 Відповісти
Штати слідкують за хамовитими, кілограмояйцевитими і раціоновитими математиками. Їдуть 17 ревізорів, щоб зберегти їхні руки. Далеко не втечуть.
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28.01.2023 23:50 Відповісти
зачем руки - головы и не только нынешней власти
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29.01.2023 00:01 Відповісти
натяк зрозуміли?
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28.01.2023 23:36 Відповісти
Це вже не натяк
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29.01.2023 01:15 Відповісти
По живому ріжуть, буржуї! Не для того весільні фотографи і тамади у владу йшли, шоб на зарплатню жити. Ой не для того!
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28.01.2023 23:39 Відповісти
це вже анонсована дискредитація ОПи, що ГУР казали, чи це не воно?
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28.01.2023 23:40 Відповісти
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28.01.2023 23:50 Відповісти
Не роби боляче дЄрьмаку)))
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29.01.2023 00:19 Відповісти
ГУР такое же зеленским дискредитированное
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29.01.2023 08:48 Відповісти
Ну як же не воно, ще і як воно!!!!
Прибрати колоборанта єрмака і вся корупція закінчиться. Вся зазначена компанія під ним і Резніков- золоті яйця теж, якого він вже багато років знає! Смерть нашим клятим ворогам! Слава Україні!
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29.01.2023 11:37 Відповісти
вихід є - якщо Європа тимчасово прикриє очі, ми їх всіх стратимо, і всьо
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28.01.2023 23:41 Відповісти
Та.. кожен живе і мріє - ось би мені так пощастило.. не брешіть хоч собі...звичайно справи покращуються, але це на десятиріччя..
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28.01.2023 23:42 Відповісти
PR злодіїв, корупціонерів, шулерів ... теж зменшує бажання жити чесно..
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28.01.2023 23:54 Відповісти
Для початку.
Щоб ефективно працювала система боротьби з корупцією, вища судова апеляційна інстанція має бути в Лондоні, тоді ну буде змісту нашим продажним суддям давати хабарі знаючи, що не продажний суд в Великобританії відмінить їх рішення.
Сподіваюсь, що США та Великобританія для реальної боротьби з корупцією та захисту іноземних інвестицій заставлять нашу владу перенести цю судову інстанцію під їх юрисдикцію.
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28.01.2023 23:46 Відповісти
За всю історію ******** України 90% всіх чиновників використали свої посади для корупційного збагачення, це незаперечний факт...
Скільки реально були посаджені у скількох було конфісковане майно? одиниці "попередників" , ті які зажали відкатити і не змогли домовитись з владою, яка доривалась до корита...
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28.01.2023 23:58 Відповісти
Вже США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні. Наші кілограмояйця догралися. Більшого сорому важко уявити.
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29.01.2023 00:06 Відповісти
Про, який сором ви говорите, для українського чиновника сором, це коли він дорвавшись до корита не зумів вкрасти, так само або ж краще, як це робили на даній посаді його попередники
Мені прикро, що одні помирають в окопах ради існування країни, натомість інші-чиновники успішно-безкарно в цій країні продовжують красти...
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29.01.2023 00:24 Відповісти
Не буде сенсу .
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29.01.2023 00:38 Відповісти
Ага, щаз...бджоли проти меду......
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28.01.2023 23:48 Відповісти
Вони не бджоли, а мухи.
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29.01.2023 01:07 Відповісти
...а точніше гниди
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29.01.2023 04:24 Відповісти
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28.01.2023 23:52 Відповісти
Юрий Луценко стал первым в истории Украины генеральным прокурором, который не имеет высшего юридического образования, и который сам несколько лет провел в тюрьме.
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29.01.2023 09:35 Відповісти
Так він мабуть і єдиний прокурор який воює!
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29.01.2023 13:21 Відповісти
Как вспомню ту президентскую кампанию, так мурашки по коже. Беспардонный гопник против интеллигента, чего только стоила выходка с анализами на алкоголь. Но ничего, народу представление понравилось.
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29.01.2023 10:50 Відповісти
янки слова на ветер не бросают. Запасайтесь солидолом и вазелином (кому повезет)
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29.01.2023 00:02 Відповісти
Якщо не допомагає кара господня, допоможе кара людська! Сидіти будуть всі єрмаківці, без винятку! Це тільки початок! Слава Україні! У Молюски скидка на камери, але не безкінечна, то поспішайте!
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29.01.2023 00:09 Відповісти
Не треба чипати Господа!

https://allbible.info/explore/sinodal/isa/55/8/#8?iframe=true&width=95%&height=95%

"8.Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.
9.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших." 🙏🙏🙏
Библия Исаия Гл.55
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29.01.2023 10:16 Відповісти
таки допомагає вся верхівка ментів як красиво самоліквідувалась тепер усім дерьмакам повістки до монастирського!!!
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29.01.2023 20:06 Відповісти
Не знаю кто у кого и что украл, но уверен, что идея хорошая, непонятно, почему только сейчас
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29.01.2023 00:16 Відповісти
Прелюдія до звіту комісії, яку прислала пані Вікторія Нуланд...
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29.01.2023 00:34 Відповісти
Зе-даунам вже відкритим текстом кажуть - припиніть красти, суки. І вони ніби розуміють окремі слова, але руки вже не можуть зупинитися.
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29.01.2023 00:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vDxNsNMmRF0
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29.01.2023 07:08 Відповісти
приїхали інспектори. зараз почнеться, зелені будуть підбивати бабло та розбігатися
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29.01.2023 00:52 Відповісти
Колю Тищенка мабуть відправили підшуковувати затишні місця нового гніздування...
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29.01.2023 12:33 Відповісти
Korupcja jest wszędzie.Ale w stanie wojennym powinna być kula w łeb.
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29.01.2023 00:54 Відповісти
Зеленський! А, Зеленський! Це сьогодні навіть важливіше ніж ATACAMS!!!
Не чує баба....
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29.01.2023 01:01 Відповісти
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29.01.2023 01:29 Відповісти
Дякувати богу, що знайдено цю процедуру.
Бо українського піночета не видно, а пряме американського правління неможливо.
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29.01.2023 01:30 Відповісти
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29.01.2023 01:30 Відповісти
время военное... все спишет - и коррупционеров - шел домой, поскользнулся, немного упал... и великих руководителей - шамал-шамал, подавился вареником... и министров - переработался и не выдержало сердце такого груза ответственности... и так по всем коррупционерам... нужно думать... потому что голова не только для того, чтобы в нее есть... а не этом фронте проституткой быть нельзя - либо ты, либо тебя... и пока идут гидрантно-гнусавые видосики с соплями наперевес - надо собраться и начать очищать страну от плесени...
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29.01.2023 01:48 Відповісти
Хто хотів побороти коррупцію, той поборов. Сінгапур, Румунія, словакія. Досвіду навколо досить. Навідь Казахстан. Вони просто взяли усе комерційне законодавство з Лондону. Разом з суддями. І все.

А створювати комісії, бюро и вести «боротьбу» роками - то українське винаходження, щоб нічого не перемінилось
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29.01.2023 02:31 Відповісти
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29.01.2023 02:58 Відповісти
Господа это уже полнейшее дно, им уже прямым текстом говорят, с Зимбабве даже так не общаются...
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29.01.2023 03:36 Відповісти
І плювали американці на "не на часі". На часі, ваван, на часі... або ти будеш зозулькою, або тобі хребет зламають. Терпіння американців довге, але не безкінечне і вони хочуть і МАЮТЬ ПРАВО знати-а куди ж ідуть грошики НАШИХ платників податків. Прикинь, ваван, американських і європейських простих платників. Авжеш не для того, щоб ви їх тут успішно пиз...ли. Так що ждьом-с... і чекаємо хороших новин. Президент країни це трохи інакше, аніж фуєм по роялю.
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29.01.2023 04:52 Відповісти
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29.01.2023 05:36 Відповісти
Ну це само собою... інакше нашим клованам ніяк не дійде...та і втратити "інструмент" для гри на піяніно теж не хочеться
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29.01.2023 06:18 Відповісти
Єрмака, Татарова, Демченко на гільйотину.
Резнікова, Баканова в яйцерізку.
Верещук ( за розмінування Чонгару) на дибу.
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29.01.2023 08:19 Відповісти
А хіба Верещук вела переговори про розмінування окремих ділянок?
Переговори вели Зеленський та узурпатор влади Єрмак.
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29.01.2023 12:42 Відповісти
Нужно вводить американские законы и пригласить американских судей и прокуроров,иначе ничего не получится.
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29.01.2023 07:52 Відповісти
Щоб подолати корупцію, треба ввести стан війни. Справжній, а не оцей недолугий як зараз:

Стаття 106 Конституції України

Президент України:

19. Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань - мало б бути

20. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України - діє зараз

І передати владу військовим. Тоді щось можна буде змінити. А так тут лише одні балачки будуть...
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29.01.2023 08:14 Відповісти
"передати владу військовим"

або хоча б місцевим тероборонам...покі військові на фронті.
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29.01.2023 10:06 Відповісти
Чого ви переймаєтесь. Ну і що що аудит. А українчикам його просто по марафону не покажуть. Ніхто і знати не буде. А якщо їм навіть і скажуть десь в соцмережах, то вони з піною біля роту будуть орати - русня, порохобот, іпсо.., наш президент самий луччий
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29.01.2023 08:27 Відповісти
Ну чому, в Україні є відповідальність - звільнення. Вкрав лям - відкупився, вкрав від безвиході хліб - сів.
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29.01.2023 09:56 Відповісти
А ви, панове з Заходу, хіба не слухаєте, що каже особа, визнана вами ж самим впливовим євреєм, наймогутнішим лідером, чуваком з залізними яйцями, і бла-бла-бла?!
А він вам ясно сказав, що корупції в Україні не-ма-є! Всі корупціонери виїхали за кордон!
Так що, не сійте паніку!
А, і гроші давайте, гроші!
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29.01.2023 11:36 Відповісти
 
 