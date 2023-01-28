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Боротьба з корупцією критично важлива для збільшення іноземної допомоги Україні, - посли G7
Боротьба з корупцією має критичну важливість в контексті збільшення іноземної допомоги та під час відновлення і відбудови України, заявили посли країн Великої сімки в Україні за підсумками зустрічі з головою Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим.
"Посли G7 зустрілися з головою НАЗК Новіковим, який поінформував про антикорупційну політику та законодавство. Ми відзначили критичну важливість боротьби з корупцією в контексті збільшення іноземної допомоги й під час відновлення і відбудови України", — зазначається в повідомленні послів G7 в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
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+38 Rostyslav Komarnytsky
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+37 Panda Freeav
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показати весь коментар28.01.2023 23:46
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Прибрати колоборанта єрмака і вся корупція закінчиться. Вся зазначена компанія під ним і Резніков- золоті яйця теж, якого він вже багато років знає! Смерть нашим клятим ворогам! Слава Україні!
Щоб ефективно працювала система боротьби з корупцією, вища судова апеляційна інстанція має бути в Лондоні, тоді ну буде змісту нашим продажним суддям давати хабарі знаючи, що не продажний суд в Великобританії відмінить їх рішення.
Сподіваюсь, що США та Великобританія для реальної боротьби з корупцією та захисту іноземних інвестицій заставлять нашу владу перенести цю судову інстанцію під їх юрисдикцію.
Скільки реально були посаджені у скількох було конфісковане майно? одиниці "попередників" , ті які зажали відкатити і не змогли домовитись з владою, яка доривалась до корита...
Мені прикро, що одні помирають в окопах ради існування країни, натомість інші-чиновники успішно-безкарно в цій країні продовжують красти...
https://allbible.info/explore/sinodal/isa/55/8/#8?iframe=true&width=95%&height=95%
"8.Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.
9.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших." 🙏🙏🙏
Библия Исаия Гл.55
Не чує баба....
Бо українського піночета не видно, а пряме американського правління неможливо.
А створювати комісії, бюро и вести «боротьбу» роками - то українське винаходження, щоб нічого не перемінилось
Резнікова, Баканова в яйцерізку.
Верещук ( за розмінування Чонгару) на дибу.
Переговори вели Зеленський та узурпатор влади Єрмак.
Стаття 106 Конституції України
Президент України:
19. Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань - мало б бути
20. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України - діє зараз
І передати владу військовим. Тоді щось можна буде змінити. А так тут лише одні балачки будуть...
або хоча б місцевим тероборонам...покі військові на фронті.
А він вам ясно сказав, що корупції в Україні не-ма-є! Всі корупціонери виїхали за кордон!
Так що, не сійте паніку!
А, і гроші давайте, гроші!