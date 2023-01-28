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США демонструють невиправдану обережність в озброєнні України: зволікання збільшує ціну втрат, - експосол Гербст

atacms

Захід зволікав із поставками танків для України, те ж саме відбувається із запитом Києва на далекобійну артилерію, яка є ще важливішою для боротьби з агресором.

Про це пише у своїй колонці експосол США в Україні Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ. При цьому рано чи пізно Вашингтон усе одно поступиться і надішле ці артилерійські системи, прогнозує він.

Згода Німеччини на передавання Києву танків Leopard та рішення адміністрації Джо Байдена про постачання танків Abrams є значним кроком уперед у підтримці Заходом України, вважає Гербст.

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Броньована техніка допоможе українцям в обороні та зіграє роль у планованому контрнаступі (хоча доставка Abrams вочевидь почнеться через багато місяців). Та затримка із відправкою танків є "частиною невиправданої обережності США та Німеччини у озброєнні України", переконаний дипломат.

"Танки є важливими для підвищення боєздатності українських Збройних Сил, але вони не є найважливішим чинником. Що найбільше потрібно Україні, щоб зупинити нинішні операції Москви на Донбасі та у Запоріжжі, то це далекобійна артилерія та ракети з радіусом дії до 300 кілометрів", — зазначив Гербст.

Нині Сполучені Штати направили артилерію з радіусом дії всього 85 км, що спонукало Москву створити центри тилового забезпечення за сотню кілометрів від лінії фронту. Наявність далекобійних ракет змусила б агресора перемістити свої склади постачання набагато далі.

Ця зброя більшою мірою, ніж танки, дозволяла б вести швидкий і успішний контрнаступ. Але адміністрація Байдена вкотре заявила, що не планує задовольняти ці запити, констатував експосол.

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"У якийсь момент Вашингтон, швидше за все, поступиться і відправить ці системи. Але зволікання лише збільшує ціну втрат для України та продовжує війну. Сполучені Штати можуть і повинні добитися більшого", — зазначив Джон Гербст.

Автор: 

зброя (7439) допомога (8304) США (22590) Гербст Джон (111)


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Топ коментарі
+10
"Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно - після того, як вони перепробують всі інші варіанти." - Вінстон Черчилль
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29.01.2023 00:01
+7
обережність з корупціонерами цілком виправдана.
Тільки от проблема: ця обережність - наслідок вибору народу, який же йому же боком вилазить...
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29.01.2023 00:32
+7
Історія з Афганом спонукає Штати до цієї обережності.Та й зекодло в Україні теж робить свою чорну справу.Ось і "маємо те-що маємо" як казав зачинатель корупції "лис" кравчук.
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29.01.2023 00:50
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Які добрі.. може авіаносця під Херсон підженуть..??
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28.01.2023 23:56 Відповісти
Не пройде через Босфор.
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29.01.2023 00:21 Відповісти
Пройти може і пройде але Туреччина не пустить бо має на це право - тому кузнецова і назвали авіанесучим крейсером щоб мати можливість вивести його з Чорного моря .
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29.01.2023 01:17 Відповісти
"Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно - після того, як вони перепробують всі інші варіанти." - Вінстон Черчилль
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29.01.2023 00:01 Відповісти
Щось мені здається що Черчіль цим висловом потролив американців.
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29.01.2023 01:20 Відповісти
Екс-посадовці всі такі мудрі і сміливі, як моя дружина потім.
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29.01.2023 00:31 Відповісти
обережність з корупціонерами цілком виправдана.
Тільки от проблема: ця обережність - наслідок вибору народу, який же йому же боком вилазить...
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29.01.2023 00:32 Відповісти
Історія з Афганом спонукає Штати до цієї обережності.Та й зекодло в Україні теж робить свою чорну справу.Ось і "маємо те-що маємо" як казав зачинатель корупції "лис" кравчук.
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29.01.2023 00:50 Відповісти
золотые слова... но эту осторожность можно обойти если на должности назначать не бакановых, а специалистов... в то при первом заказе пакета вооружений украинское обороны даже не знало о некоторых видах вооружений... или уже тогда просчитывало яйца в килограммах, а гречку в штуках... да и советская дебильная школа дает о себе знать... сколько таких как Залужных генералов не учились при совке... от того и знания и шаповалов-дебиларов и ограничивались своим карманом да карманом министров типа тарана...
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29.01.2023 01:40 Відповісти
Немає навть дискурсу створення власних ракет. Навіть не створення, а виробництва створених. Вільху і Сапсан закопали в лісі і карту спалили.
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29.01.2023 02:03 Відповісти
ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ аргументи і висновки, про які пише посол Джон Гербст, як передає Цензор.НЕТ у статті "США демонструють невиправдану обережність в озброєнні України: зволікання збільшує ціну втрат, - експосол Гербст" -
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29.01.2023 04:37 Відповісти
Оця тема - "Велика Британія думає, як запобігти захопленню російськими окупантами підбитих Challenger 2, - The Sun" - - це один із НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ, чому союзники не хочуть передавати Україні найновіші зразки зброї.

Отже, щоб отримувати найкращу зброю, потрібно хоча б якусь наближену відповідь на це запитання знайти... Як бачимо, у першому наближенні щось вже придумали. Не надто надійно, але часу чекати немає.

Однак про США - це інші причини. Тому що
Як варіант: США мають ВЕЛИКІ ЗАПАСИ СТАРИХ ТАНКІВ. Так, це менш безпечно для наших захисників, але це знімає питання про секретні технології і дозволило би поставити не десятки танків через багато місяців, а більше тисячі танків і в рази швидше...
Проблема в тому, що президент Байден не хоче, і тому дає Україні зброї в 5-10 разів менше, ніж нам потрібно, і затягує цей процес якомога довше.
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29.01.2023 04:42 Відповісти
Палестинські повстанці роблять ракети в гаражах і обстрілюють Ізраіль. Бородатий Іран, в умовах технологічної ізоляції, наклепав цілий спектр ракетної зброї. Українська влада, маючи заводи і науково-виробничі кадри, готові технології і готові зразки ракетних комлексів, канючить з простягнутою рукою "памажитє по нас стріляють". І ніхто не назве речі свїми іменами, бо режисер звільнить з театру.
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29.01.2023 04:46 Відповісти
 
 