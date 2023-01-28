США демонструють невиправдану обережність в озброєнні України: зволікання збільшує ціну втрат, - експосол Гербст

Захід зволікав із поставками танків для України, те ж саме відбувається із запитом Києва на далекобійну артилерію, яка є ще важливішою для боротьби з агресором.

Про це пише у своїй колонці експосол США в Україні Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ. При цьому рано чи пізно Вашингтон усе одно поступиться і надішле ці артилерійські системи, прогнозує він.

Згода Німеччини на передавання Києву танків Leopard та рішення адміністрації Джо Байдена про постачання танків Abrams є значним кроком уперед у підтримці Заходом України, вважає Гербст.

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Броньована техніка допоможе українцям в обороні та зіграє роль у планованому контрнаступі (хоча доставка Abrams вочевидь почнеться через багато місяців). Та затримка із відправкою танків є "частиною невиправданої обережності США та Німеччини у озброєнні України", переконаний дипломат.

"Танки є важливими для підвищення боєздатності українських Збройних Сил, але вони не є найважливішим чинником. Що найбільше потрібно Україні, щоб зупинити нинішні операції Москви на Донбасі та у Запоріжжі, то це далекобійна артилерія та ракети з радіусом дії до 300 кілометрів", — зазначив Гербст.

Нині Сполучені Штати направили артилерію з радіусом дії всього 85 км, що спонукало Москву створити центри тилового забезпечення за сотню кілометрів від лінії фронту. Наявність далекобійних ракет змусила б агресора перемістити свої склади постачання набагато далі.

Ця зброя більшою мірою, ніж танки, дозволяла б вести швидкий і успішний контрнаступ. Але адміністрація Байдена вкотре заявила, що не планує задовольняти ці запити, констатував експосол.

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"У якийсь момент Вашингтон, швидше за все, поступиться і відправить ці системи. Але зволікання лише збільшує ціну втрат для України та продовжує війну. Сполучені Штати можуть і повинні добитися більшого", — зазначив Джон Гербст.