США демонструють невиправдану обережність в озброєнні України: зволікання збільшує ціну втрат, - експосол Гербст
Захід зволікав із поставками танків для України, те ж саме відбувається із запитом Києва на далекобійну артилерію, яка є ще важливішою для боротьби з агресором.
Про це пише у своїй колонці експосол США в Україні Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ. При цьому рано чи пізно Вашингтон усе одно поступиться і надішле ці артилерійські системи, прогнозує він.
Згода Німеччини на передавання Києву танків Leopard та рішення адміністрації Джо Байдена про постачання танків Abrams є значним кроком уперед у підтримці Заходом України, вважає Гербст.
Броньована техніка допоможе українцям в обороні та зіграє роль у планованому контрнаступі (хоча доставка Abrams вочевидь почнеться через багато місяців). Та затримка із відправкою танків є "частиною невиправданої обережності США та Німеччини у озброєнні України", переконаний дипломат.
"Танки є важливими для підвищення боєздатності українських Збройних Сил, але вони не є найважливішим чинником. Що найбільше потрібно Україні, щоб зупинити нинішні операції Москви на Донбасі та у Запоріжжі, то це далекобійна артилерія та ракети з радіусом дії до 300 кілометрів", — зазначив Гербст.
Нині Сполучені Штати направили артилерію з радіусом дії всього 85 км, що спонукало Москву створити центри тилового забезпечення за сотню кілометрів від лінії фронту. Наявність далекобійних ракет змусила б агресора перемістити свої склади постачання набагато далі.
Ця зброя більшою мірою, ніж танки, дозволяла б вести швидкий і успішний контрнаступ. Але адміністрація Байдена вкотре заявила, що не планує задовольняти ці запити, констатував експосол.
"У якийсь момент Вашингтон, швидше за все, поступиться і відправить ці системи. Але зволікання лише збільшує ціну втрат для України та продовжує війну. Сполучені Штати можуть і повинні добитися більшого", — зазначив Джон Гербст.
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Тільки от проблема: ця обережність - наслідок вибору народу, який же йому же боком вилазить...
Отже, щоб отримувати найкращу зброю, потрібно хоча б якусь наближену відповідь на це запитання знайти... Як бачимо, у першому наближенні щось вже придумали. Не надто надійно, але часу чекати немає.
Однак про США - це інші причини. Тому що
Як варіант: США мають ВЕЛИКІ ЗАПАСИ СТАРИХ ТАНКІВ. Так, це менш безпечно для наших захисників, але це знімає питання про секретні технології і дозволило би поставити не десятки танків через багато місяців, а більше тисячі танків і в рази швидше...
Проблема в тому, що президент Байден не хоче, і тому дає Україні зброї в 5-10 разів менше, ніж нам потрібно, і затягує цей процес якомога довше.